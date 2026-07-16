AI重點 文章重點整理： 重點一： 桃園暑假活動熱鬧登場，結合地景藝術節、音樂節與水派對。

桃園暑假活動熱鬧登場，結合地景藝術節、音樂節與水派對。 重點二： 天成逸旅朋趣推指定日7折，一泊四食豪華露營車限量入住。

天成逸旅朋趣推指定日7折，一泊四食豪華露營車限量入住。 重點三：桃禧漫遊聯名安耐曬，提供防曬贈品與獨木舟等生態體驗。

桃園暑假活動不間斷 推薦二款不同飯店住宿，一卡皮箱即可入住的露營野奢體驗！





【旅遊經 洪書瑱報導】

2026年盛夏熱浪強勢襲來，桃園夏日旅遊盛事也正式揭開序幕，如：融合自然與當代藝術的「桃園地景藝術節」、巨星雲集的「桃園珍珠海岸國際音樂節」，以及嘻哈樂迷每年必朝聖的「本色祭 Summer Splash」水派對等。在體驗完桃園豐富的戶外活動後，如何選擇一處能放鬆身心又兼具娛樂性的住宿，成為旅人規劃行程的關鍵。想入住不同的住宿體驗嗎？不妨藉機感受在地指標性的豪華露營體驗，並感受園區內豐富的休閒設施，有別於「露營」得大費周章，標榜「一卡皮箱即可入住」的野奢體驗！





※.天成逸旅-朋趣強推「指定日7折」，一泊四食開啟全包式野奢奢華假期：







天成逸旅-朋趣豪華露營推出暑假限定指定日7折優惠，於2026年7至8月指定日入住，平日雙人一泊四食6,160元起。圖天成逸旅-朋趣豪華露營提供





位於桃園龍潭的「天成逸旅-朋趣豪華露營」看準暑期出遊旺季，特別針對尋求高品質度假體驗的族群，策劃了「暑假限定指定日7折」住房優惠專案 。凡於2026年7月至8月的指定日期入住，即可用極具競爭力的超值價格，享受由綠意環繞的頂級一泊四食露營車體驗，每日限量5台。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺指出，暑假是親子與好友出遊最熱門的檔期，園區希望透過指定日7折的降價回饋，讓更多旅客能以更輕鬆的姿態體驗全包式豪華露營的獨特魅力。在這裡，旅客完全不需要為繁瑣的露營裝備操心，只需攜帶簡便行李即可輕裝出發。天成逸旅-朋趣豪華露營暑假限定指定日7折優惠，入住日期：2026年7月3、5-9、14-16、22-23日，以及8月2、4-5、11-13、16、18、23、25-26、30-31日等！









天成逸旅-朋趣豪華露營BBQ海陸火烤饗宴，在戶外綠意與微風陪伴下享受美味時光。圖天成逸旅-朋趣豪華露營提供





專案全面導入全包式餐飲與休閒體驗，從下午在 Bon Bar 品嚐自助式精緻下午茶開始，旅客可提著野餐籃到戶外尋找專屬角落享受悠閒時光；晚餐時段則在微風與綠意陪伴下，品嚐豐盛的 BBQ 海陸火烤饗宴；夜幕低垂時，館內更貼心準備了現煮泡麵消夜；隔日清晨則由管家將特製的 Chill 早餐箱直送至露營車前，打造完美的奢華美食地圖。









天成逸旅-朋趣豪華露營戲水池及旋轉滑水道，夏日最具人氣的消暑亮點，吸引大小朋友盡情戲水玩樂，享受沁涼又歡樂的度假時光。圖天成逸旅-朋趣豪華露營提供







天成逸旅-朋趣豪華露營於明(15)日全新登場「栗比飛車」，以溫和趣味的碰碰車玩法增添親子互動樂趣。圖天成逸旅-朋趣豪華露營提供



在休閒設施方面，入住旅客除了能每車獲贈一堂創意時光手作 DIY 課程外 ，還能免費暢玩戶外童樂園、迷你高爾夫、戲水池及健身房。值得一提的是，園區自明(15)日起全新推出趣味踫踫車玩法的「栗比飛車」設施，大幅增添親子互動樂趣，每車更額外贈送一小時的 VR 高爾夫體驗，無論大人或小孩都能在園區內盡情釋放活力。



※.桃禧漫遊聯名防曬巨星安耐曬，獨木舟與戶外探索打造美肌生態之旅──







桃禧漫遊渡假露營園區表示，鼓勵大小朋友在大自然裡盡情遊玩探險，圖為「森Zoo主題營位」露營車，最低每晚每車6,000元，空間擁有獨立衛浴，同時附贈房內MINI BAR。(圖桃禧飯店集團提供)







「桃禧屋型帳」屋型帳篷，最低每晚每帳7,000元，同樣具有獨立衛浴，及MINI BAR，鄰近園內野餐高地並富有植栽景觀，讓旅人體驗宛若世外桃源氛圍。(圖桃禧飯店集團提供)





鄰近大溪老街與石門水庫周邊的「桃禧漫遊渡假露營園區」，則為熱愛親近大自然與生態探索的旅人，帶來了另一種截然不同的知性與活力提案 。園區占地廣達 1.7 萬坪，擁有極為舒適的自然生態環境與豐富的親子設施 。為了因應夏日耀眼的陽光，桃禧漫遊8月31日前，平日周一及周四，特別與防曬品牌安耐曬 ANESSA 跨界合作，推出暑期限定的「雙人一泊二食漫遊」防曬住房住房活動。









入住即贈每房安耐曬ANESSA「水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠 15g」乙支(圖右)，官網臉書參與活動再抽出三眼怪掛飾防曬組合(圖左)。(圖桃禧飯店集團提供)





桃禧漫遊渡假露營園區表示，露營是引導大小朋友走進自然、釋放身心壓力的絕佳管道。為了解決旅客在戶外遊玩時對紫外線的擔憂，凡入住指定車型或帳篷，每房即可獲得安耐曬 ANESSA「水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠 15g」乙支。該款防曬凝膠主打100%物理性防曬，無添加香料、色素與酒精，適合敏感肌膚，連6個月以上的嬰幼兒或醫美術後顧客都能安心塗抹。









夏季平日戶外活動可體驗獨木舟遊玩，也有親子戲水池、攀爬遊戲區等設施，讓大小朋友都能玩得盡興。(圖桃禧飯店集團提供)







專案提供BBQ燒烤晚餐。(圖桃禧飯店集團提供)





在活動與餐飲規劃上，桃禧漫遊針對平日入住的旅客可以免費體驗園區內極具特色的獨木舟水上活動 ，並暢玩親子戲水池與戶外攀爬遊戲區；夜晚時分，則能在美麗的星空下欣賞漫步電影院播放的強檔大片。若遭遇天候不佳，園區也有室內遊戲設施，包含：射箭、桌球、飛鏢、撞球檯及精選桌遊，並提供捕夢網手作親子 DIY 活動。餐飲部分，晚餐將依當天園區人數提供精緻的 BBQ 燒烤晚餐，翌日清晨則提供自助式早餐吃到飽。今(2026)年暑假，桃禧漫遊提供多款房型供旅人選擇。









館內設施則包含射箭、桌球、飛鏢、撞球檯、精選桌遊等，如遇天候不佳，則可選擇捕夢網手作親子DIY活動，室內外同樣好玩，暑假不妨走進大自然，享受一場兼具休閒、探索與親子互動的美好假期。(圖桃禧飯店集團提供)





如：森ZOO主題營位露營車：空間內部規劃獨立衛浴，並附贈房內 MINI BAR，最低每晚每車 6,000 元起；桃禧屋型帳：鄰近園內的野餐高地，四周環繞著絕美的植栽景觀，同樣配置獨立衛浴與 MINI BAR，營造出宛若世外桃源的靜謐氛圍，最低每晚每帳 7,000 元起。此外，為了迎接暑期強檔電影熱潮，即日起至8月2日活動期間內，只要在桃禧漫遊官方臉書帳號留言互動，就有機會免費抽中全球限量的安耐曬 ANESSA 限定「三眼怪掛飾防曬組合」（內含金鑽高效防曬露5X 12mL及超萌三眼怪掛飾，共計抽出3組）。

桃園從沿海地景藝術的文化薰陶，到港口音樂節與劇場水派對的極致狂歡等，為2026年的桃園暑假展現出了前所未有的城市觀光活力。而桃園兩大頂級豪華露營園區——天成逸旅-朋趣與桃禧漫遊，分別以「頂級全包式四食休閒」與「跨界防曬生態探索」雙軌並進，也將戶外露營提升至野奢度假的新階段！









以上圖片：各業者提供



