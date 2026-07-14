台北內湖手搖飲料推薦｜茶曉伊 網瘋傳真果肉蜜桃水果茶！拉拉山現採水蜜桃系列登場！連續3年榮獲比利時iTQi米其林7星獎

AI重點 文章重點整理： 重點一： 主打拉拉山現採水蜜桃，推出真果肉蜜桃系飲品。

主打拉拉山現採水蜜桃，推出真果肉蜜桃系飲品。 重點二： 茶曉伊連續3年獲比利時iTQi 7星肯定。

茶曉伊連續3年獲比利時iTQi 7星肯定。 重點三：內湖總店提供買5送1優惠與多款得獎茶底。

告訴大家一個神級息——在這個熱到快融化的季節，最讓人心動的「蜜桃系飲品」終於正式清涼登場了！

茶曉伊這次真的大下血本，完全不用廉價的化學糖漿，而是特選純桃園拉拉山現採的鮮嫩水蜜桃，主打「絕對真果肉調製」！而且現在到門市現場購買，還能享有超佛心的「買五送一」優惠。每一口都能喝到天然水蜜桃的爆汁清甜與爆量果肉，喝起來清爽不膩，絕對是今年夏天最不容錯過的水蜜桃狂歡派對！

「茶曉伊」，英文名叫 TEA KNOW YOU，光聽名字就覺得很有溫度，這不就是「茶，懂你」的意思嗎？這家店最大的魅力，在於他們真的把「職人精神」發揮到極致。在現在連鎖店林立的時代，茶曉伊堅持每一款茶底都要經過嚴格篩選，從門店協尋、空間規劃，一直到現場每一杯茶的沖泡比例，品牌方都一路相挺，展現出對加盟夥伴與消費者的極大誠意。

你可能會想，飲料店不都差不多嗎？錯！大錯特錯！這家被譽為「凍品茶飲第一品牌」的茶曉伊，來頭可不小。他們在2021年到2023年，連續三年參加比利時iTQi國際風味品質評鑑，拿下了「風味絕佳-7顆星」的超標成績！這可是國際級的肯定，被稱為食品界的米其林可不是喊假的。每杯茶都像是藝術品一樣，茶湯色澤晶瑩、入口層次分明，喝過一次，你就會懂為什麼他們的茶能讓這麼多人一喝就回不去！

既然蜜桃正當時，如果還在煩惱來到茶曉伊要點什麼，點這三杯就對了~

蜜桃烏龍茶：這是我的私心最愛！使用純蜜桃製成的香甜果醬，搭配榮獲2022年ITI風味絕佳二星獎的「雲露烏龍茶」作為基底。茶湯呈現完美的琥珀色澤，烏龍茶本身濃厚的焙火茶香，巧妙地包裹住蜜桃的酸甜果香，入口後先是果香炸開，緊接著是茶湯的回甘，茶香與果香交織的滋味真的是一口入魂，為今夏注入一口幸福的清爽滋味！

蜜桃凍烏龍奶茶：如果你是口感控，選這杯準沒錯！這杯運用了茶曉伊最擅長的「凍」元素，選用香氣濃郁的拉拉山水蜜桃獨特的甜美果香，製成Q嫩滑口的「水蜜桃凍」。當Q彈的水蜜桃凍滑過喉嚨，搭配烏龍奶茶綿長的茶韻，創造出一款層次分明的蜜桃系茶飲，喝飲料也能像在吃下午茶甜點一樣滿足。

蜜桃水果茶：這杯根本是水果派對！以水蜜桃為主調，使用清香的茉莉花香綠茶做基底，搭配柳丁的甜與蘋果香的鮮甜果片。多層次的超滿足口感，讓你每一口都有不同的驚喜，喜愛蜜桃的你，喝上一杯真的會幸福到不行。

這些飲品完全沒有那種人工香料的假甜感，每一口都能喝到水蜜桃本身的纖維與天然甜味，這就是為什麼茶曉伊的蜜桃系飲品一推出就在網路上被瘋狂洗版的原因！

為什麼他們能連續三年榮獲 iTQi 國際風味品質評鑑大獎呢？這背後其實是茶曉伊對產品研發的執著。他們不隨波逐流，堅持打造出產品的獨特性，特別是在「凍類飲品」的市場區隔上，做得非常出色。當別人還在用一般的茶包隨便沖泡，茶曉伊已經在思考如何讓焙火香氣與鮮果達到完美平衡！

來到茶曉伊有四款絕對不能錯過的「原味好茶」，每一款都是得獎選手：

里山青茶：2021年獲得iTQi三星獎，茶湯清透，尾韻回甘。

雲露烏龍茶：2022年獲得iTQi二星獎，濃郁焙火香是招牌。

愛莉紅茶：2022年獲得iTQi一星獎，口感溫潤順口。

伊頂紅茶：2023年獲得iTQi一星獎，經典不敗的風味。

茶曉伊堅持給消費者最好的，這種堅持透過每一口茶湯傳遞出來。無論你是想在忙碌的午後找尋片刻寧靜，還是想在週末與好友共享沁涼，這裡都能給你最滿意的答案~

我這次點的「蜜桃烏龍茶」來說，最讓我驚艷的是它的「平衡感」。很多水果茶會為了要掩蓋茶澀味，把甜度拉得很高，導致最後喝完反而覺得膩口又渴。但茶曉伊完全不會！因為他們的茶底本身底子就夠好（畢竟是得過國際獎項的），所以即使加了果醬，依然喝得到茶本身的清香與焙火韻味。

還有他們的「凍品系列」，真的建議大家一定要嘗試！茶曉伊被稱為「凍品茶飲第一品牌」真不是蓋的，他們的凍類口感非常紮實，不會因為泡在飲料裡就變得爛爛的，反而是那種介於布丁與果凍之間的細緻滑嫩。不管是加在奶茶裡，還是單純搭清茶，都能增加飲用的趣味性。





此外，他們的服務與環境也值得一讚。雖然我是在內湖總店體驗，但那種親切的招呼聲，讓人覺得喝飲料也是一件溫暖的事。而且他們對於外送開發的專業程度，也讓辦公室的小資族們可以輕鬆享受這些星級飲品。如果你在台北內湖附近，或是剛好路過內湖路一段737巷，真的強烈建議你走進去試試看，你會發現原來飲料店的職人感可以這麼強烈！

這不僅是一杯茶，更一種用心做的茶，總會被看見的生活態度。從比利時 iTQi 國際評鑑的肯定，到每一口線採的真果肉與茶香，茶曉伊用行動證明了他們的實力。

犒賞自己最好的方式，就是從每天喝下肚的飲料開始，拒絕化學添加物，給自己一杯純粹、得獎等級的好茶吧！不管是想去油解膩，還是想享受片刻清甜，茶曉伊都能精準滿足你的需求。

📍 茶曉伊｜台北內湖總店

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷62號

營業時間：9:15－22:30

外送專線：02-2627-6616

LINE@：0920160073

不管你是茶控、水果茶愛好者，還是追求極致口感的「凍」派信徒，茶曉伊都在這裡等你。期待與你在茶曉伊相遇，一邊享受現場買五送一的優惠，一邊享受7星獎等級的沁涼時光吧！