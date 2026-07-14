台北內湖手搖飲料推薦｜茶曉伊 網瘋傳真果肉蜜桃水果茶！拉拉山現採水蜜桃系列登場！連續3年榮獲比利時iTQi米其林7星獎

2026-07-14 14:51 貝ㄦ貪食怪

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：主打拉拉山現採水蜜桃，推出真果肉蜜桃系飲品。
  • 重點二：茶曉伊連續3年獲比利時iTQi 7星肯定。
  • 重點三：內湖總店提供買5送1優惠與多款得獎茶底。

告訴大家一個神級息——在這個熱到快融化的季節，最讓人心動的「蜜桃系飲品」終於正式清涼登場了！

茶曉伊這次真的大下血本，完全不用廉價的化學糖漿，而是特選純桃園拉拉山現採的鮮嫩水蜜桃，主打「絕對真果肉調製」！而且現在到門市現場購買，還能享有超佛心的「買五送一」優惠。每一口都能喝到天然水蜜桃的爆汁清甜與爆量果肉，喝起來清爽不膩，絕對是今年夏天最不容錯過的水蜜桃狂歡派對！ 

「茶曉伊」，英文名叫 TEA KNOW YOU，光聽名字就覺得很有溫度，這不就是「茶，懂你」的意思嗎？這家店最大的魅力，在於他們真的把「職人精神」發揮到極致。在現在連鎖店林立的時代，茶曉伊堅持每一款茶底都要經過嚴格篩選，從門店協尋、空間規劃，一直到現場每一杯茶的沖泡比例，品牌方都一路相挺，展現出對加盟夥伴與消費者的極大誠意。

你可能會想，飲料店不都差不多嗎？錯！大錯特錯！這家被譽為「凍品茶飲第一品牌」的茶曉伊，來頭可不小。他們在2021年到2023年，連續三年參加比利時iTQi國際風味品質評鑑，拿下了「風味絕佳-7顆星」的超標成績！這可是國際級的肯定，被稱為食品界的米其林可不是喊假的。每杯茶都像是藝術品一樣，茶湯色澤晶瑩、入口層次分明，喝過一次，你就會懂為什麼他們的茶能讓這麼多人一喝就回不去！

既然蜜桃正當時，如果還在煩惱來到茶曉伊要點什麼，點這三杯就對了~

  • 蜜桃烏龍茶：這是我的私心最愛！使用純蜜桃製成的香甜果醬，搭配榮獲2022年ITI風味絕佳二星獎的「雲露烏龍茶」作為基底。茶湯呈現完美的琥珀色澤，烏龍茶本身濃厚的焙火茶香，巧妙地包裹住蜜桃的酸甜果香，入口後先是果香炸開，緊接著是茶湯的回甘，茶香與果香交織的滋味真的是一口入魂，為今夏注入一口幸福的清爽滋味！
  • 蜜桃凍烏龍奶茶：如果你是口感控，選這杯準沒錯！這杯運用了茶曉伊最擅長的「凍」元素，選用香氣濃郁的拉拉山水蜜桃獨特的甜美果香，製成Q嫩滑口的「水蜜桃凍」。當Q彈的水蜜桃凍滑過喉嚨，搭配烏龍奶茶綿長的茶韻，創造出一款層次分明的蜜桃系茶飲，喝飲料也能像在吃下午茶甜點一樣滿足。
  • 蜜桃水果茶：這杯根本是水果派對！以水蜜桃為主調，使用清香的茉莉花香綠茶做基底，搭配柳丁的甜與蘋果香的鮮甜果片。多層次的超滿足口感，讓你每一口都有不同的驚喜，喜愛蜜桃的你，喝上一杯真的會幸福到不行。

這些飲品完全沒有那種人工香料的假甜感，每一口都能喝到水蜜桃本身的纖維與天然甜味，這就是為什麼茶曉伊的蜜桃系飲品一推出就在網路上被瘋狂洗版的原因！

為什麼他們能連續三年榮獲 iTQi 國際風味品質評鑑大獎呢？這背後其實是茶曉伊對產品研發的執著。他們不隨波逐流，堅持打造出產品的獨特性，特別是在「凍類飲品」的市場區隔上，做得非常出色。當別人還在用一般的茶包隨便沖泡，茶曉伊已經在思考如何讓焙火香氣與鮮果達到完美平衡！

來到茶曉伊有四款絕對不能錯過的「原味好茶」，每一款都是得獎選手：

  • 里山青茶：2021年獲得iTQi三星獎，茶湯清透，尾韻回甘。
  • 雲露烏龍茶：2022年獲得iTQi二星獎，濃郁焙火香是招牌。
  • 愛莉紅茶：2022年獲得iTQi一星獎，口感溫潤順口。
  • 伊頂紅茶：2023年獲得iTQi一星獎，經典不敗的風味。

茶曉伊堅持給消費者最好的，這種堅持透過每一口茶湯傳遞出來。無論你是想在忙碌的午後找尋片刻寧靜，還是想在週末與好友共享沁涼，這裡都能給你最滿意的答案~

我這次點的「蜜桃烏龍茶」來說，最讓我驚艷的是它的「平衡感」。很多水果茶會為了要掩蓋茶澀味，把甜度拉得很高，導致最後喝完反而覺得膩口又渴。但茶曉伊完全不會！因為他們的茶底本身底子就夠好（畢竟是得過國際獎項的），所以即使加了果醬，依然喝得到茶本身的清香與焙火韻味。

還有他們的「凍品系列」，真的建議大家一定要嘗試！茶曉伊被稱為「凍品茶飲第一品牌」真不是蓋的，他們的凍類口感非常紮實，不會因為泡在飲料裡就變得爛爛的，反而是那種介於布丁與果凍之間的細緻滑嫩。不管是加在奶茶裡，還是單純搭清茶，都能增加飲用的趣味性。




此外，他們的服務與環境也值得一讚。雖然我是在內湖總店體驗，但那種親切的招呼聲，讓人覺得喝飲料也是一件溫暖的事。而且他們對於外送開發的專業程度，也讓辦公室的小資族們可以輕鬆享受這些星級飲品。如果你在台北內湖附近，或是剛好路過內湖路一段737巷，真的強烈建議你走進去試試看，你會發現原來飲料店的職人感可以這麼強烈！

這不僅是一杯茶，更一種用心做的茶，總會被看見的生活態度。從比利時 iTQi 國際評鑑的肯定，到每一口線採的真果肉與茶香，茶曉伊用行動證明了他們的實力。

犒賞自己最好的方式，就是從每天喝下肚的飲料開始，拒絕化學添加物，給自己一杯純粹、得獎等級的好茶吧！不管是想去油解膩，還是想享受片刻清甜，茶曉伊都能精準滿足你的需求。

📍 茶曉伊｜台北內湖總店

  • 地址：台北市內湖區內湖路一段737巷62號
  • 營業時間：9:15－22:30
  • 外送專線：02-2627-6616
  • LINE@：0920160073

不管你是茶控、水果茶愛好者，還是追求極致口感的「凍」派信徒，茶曉伊都在這裡等你。期待與你在茶曉伊相遇，一邊享受現場買五送一的優惠，一邊享受7星獎等級的沁涼時光吧！

精華 FAQ

  • 這次主打的是蜜桃系飲品，標榜使用拉拉山現採水蜜桃與真果肉調製，強調天然果香、清爽不膩，並搭配買5送1活動，吸引夏季消費者嘗鮮。

  • 文中指出茶曉伊在2021年至2023年連續3年參加比利時iTQi國際風味品質評鑑，拿下風味絕佳7星成績，並有多款茶底曾獲得1星到3星獎項。

  • 文章最推薦蜜桃烏龍茶、蜜桃凍烏龍奶茶與蜜桃水果茶，另外也可嘗試里山青茶、雲露烏龍茶、愛莉紅茶與伊頂紅茶等得獎原味好茶。

貝ㄦ貪食怪

貝ㄦ貪食怪

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

#比利時 #拉拉山 #米其林 #手搖飲料 #飲料推薦

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
往下滑看更多精彩文章
一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
往下滑看更多精彩文章
賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！

 

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

 

提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！想看更多內容歡迎至https://www.social-lab.cc/

#花海 #賞花 #大佳河濱公園

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
往下滑看更多精彩文章
打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

最新文章

來場海島假期吧！普吉島海景住宿推薦，私人海灘、泳池酒吧通通有！

來場海島假期吧！普吉島海景住宿推薦，私人海灘、泳池酒吧通通有！

#普吉島 #度假村 #曼谷 #泰國旅遊 #國外旅遊 #浪漫海景 #飯店推薦

FunTime旅遊比價 2026.07.14 4
慢遊高雄六龜／山林、美食、美人湯一次滿足！選溫泉標章業者安心療癒一夏

慢遊高雄六龜／山林、美食、美人湯一次滿足！選溫泉標章業者安心療癒一夏

#溫泉 #高雄 #觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.14 9
歐洲貴族鍾愛兩千年的度假勝地 推薦湖畔夏日限定體驗

歐洲貴族鍾愛兩千年的度假勝地 推薦湖畔夏日限定體驗

#開幕 #義大利

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.14 6
救命！心齋橋也太好買了吧？美食購物通通有

救命！心齋橋也太好買了吧？美食購物通通有

#大阪 #日本 #東京 #大阪美食 #日本旅遊

FunTime旅遊比價 2026.07.14 13
台人赴韓不只追星！最夯海外體驗釜山包辦Top3兩席 北海岸成外籍旅客來台最愛

台人赴韓不只追星！最夯海外體驗釜山包辦Top3兩席 北海岸成外籍旅客來台最愛

#釜山 #北海岸 #韓國

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.14 16
台北內湖手搖飲料推薦｜茶曉伊 網瘋傳真果肉蜜桃水果茶！拉拉山現採水蜜桃系列登場！連續3年榮獲比利時iTQi米其林7星獎

台北內湖手搖飲料推薦｜茶曉伊 網瘋傳真果肉蜜桃水果茶！拉拉山現採水蜜桃系列登場！連續3年榮獲比利時iTQi米其林7星獎

#比利時 #拉拉山 #米其林 #手搖飲料 #飲料 #飲料推薦

貝ㄦ貪食怪 2026.07.14 16
吃。台南市。美食｜中西區。「MOXI MOXI 焙茶專門店」台南國華街必吃！濃郁日式焙茶與手作布丁甜點。

吃。台南市。美食｜中西區。「MOXI MOXI 焙茶專門店」台南國華街必吃！濃郁日式焙茶與手作布丁甜點。

#甜點 #日本 #台南 #美食探店

樂天小高＠美食之旅 2026.07.14 12
暢遊名古屋近郊 再逛土岐PREMIUM OUTLETS®！結合老街、購物、名城完美行程

暢遊名古屋近郊 再逛土岐PREMIUM OUTLETS®！結合老街、購物、名城完美行程

#名古屋 #老街 #日本

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.14 15
海底也能賞花！「海洋花樣嘉年華」暑期特展、夜宿新玩法登場

海底也能賞花！「海洋花樣嘉年華」暑期特展、夜宿新玩法登場

#賞花 #花海 #暑假

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.14 8
聽見蜜蜂唱歌、乘風破浪找鯨豚！今年暑假一起跟著節氣去旅行

聽見蜜蜂唱歌、乘風破浪找鯨豚！今年暑假一起跟著節氣去旅行

#旅展 #台灣

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.14 17
18+