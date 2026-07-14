2026-07-14 14:35 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「MOXI MOXI 焙茶專門店」台南國華街必吃！濃郁日式焙茶與手作布丁甜點。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：MOXI MOXI 焙茶專門店位於台南國華街淺草新天地。
- 重點二：店內主打日式焙茶、抹茶飲品與手作甜點。
- 重點三：招牌焙茶克林姆受推薦，空間也很適合拍照。
位在淺草新天地裡日式外觀很顯眼。
MOXI MOXI 焙茶專門店坐落於台南熱鬧的國華街（西門淺草新天地內），前身為知名飲品店「哞熹哞熹」，於2024年11月至 12月初轉型，專注於將日本宇治小山園等頂級茶品，融入各式創意飲品與手作甜點，店家主打濃郁的日式焙茶、抹茶系列飲品與精緻聖代，最吸睛是這京都風復古的氛圍，想要吃甜點順便拍張美照，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
推大門進來是充滿日式氛圍的門市，一旁有設置很高雅的料理台。
吧台上有擺放店家菜單供顧客參考，主要有焙茶飲品類和焙茶冰淇淋類等。
這是日式復古氣息優雅用餐空間，有陳列周邊商品供顧客自行挑選。
小高就點焙茶克林姆130元。
這焙茶克林姆外觀看起來真美觀，整體口感很好吃值得推薦給您。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「MOXI MOXI 焙茶專門店」用餐空間很日式超舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價偏高些,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：MOXI MOXI 焙茶專門店
地址：700臺南市中西區淺草里國華街三段26號B38
西門淺草公有零售市場 淺草新天地
營業時間:10:30–21:00
電話:06-223-7123
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家位於台南市中西區國華街三段26號B38，坐落在西門淺草公有零售市場的淺草新天地內，外觀帶有明顯日式風格，周邊是熱鬧商圈。
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MOXI MOXI 以日本宇治小山園等茶品入料，主打焙茶與抹茶系列飲品、焙茶冰淇淋和精緻聖代，同時也提供手作甜點，整體風味偏濃郁。
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文章點了焙茶克林姆，價格為130元，作者認為外觀美觀、口感不錯，店內氣氛很日式且舒服，服務親切，但整體定價略偏高。
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