2026-07-15 08:04 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台灣好行／搭「跑水求財線」享優惠 再抽雙人住宿券
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：參山處推廣台灣好行跑水求財線邁入第3年。
- 重點二：今年續辦搭好行享優惠與特色豪禮抽獎活動。
- 重點三：串聯24家店家提供食宿遊購行優惠並帶動觀光。
【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行不只是看風景，更是讓身心放鬆、走進自然、享受慢旅行的生活方式。交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）推廣「台灣好行－跑水求財線」邁入第三年，今年持續推出「搭好行享優惠」及「特色豪禮抽獎」雙重活動，邀請遊客搭乘大眾運輸展開低碳小旅行，不僅享受沿線特色景點與在地文化，更有機會把 AirPods、雙人住宿券等好禮帶回家。
參山處表示，「台灣好行－跑水求財線」串聯高鐵彰化站、二水及南投竹山等特色旅遊據點，以「二水跑水節」、「紫南宮祈福文化」及「茶鄉風情」等亮點，吸引旅客搭乘體驗，運量逐年穩定成長。今年共有24家合作店家加入活動，涵蓋「食、宿、遊、購、行」等旅遊服務，包括田中文旅、林厝邊民宿、遊山茶訪茶文化館、元泰竹藝社、Sweego 水水果饌等，只要持活動集章卡即可享專屬優惠，讓旅程更加豐富，也帶動地方觀光消費。
參山處指出，活動期間凡於合作店家單筆消費滿100元即可獲得集章1枚，集滿2點即可參加抽獎，摸彩箱設置於高鐵彰化站旅遊服務中心、二水遊客服務中心及員林客運竹山站。獎項包含 AirPods、竹山「一瓢食宿」住宿券、特色 DIY 體驗券及在地美食兌換券等豐富好禮，讓旅客在享受便利、低碳旅遊的同時，也能收穫滿滿驚喜。
參山處強調，「台灣好行－跑水求財線」不只是交通路線，更是一條串聯地方文化、自然風景與健康生活的旅遊廊帶。歡迎搭乘「跑水求財線」，以最輕鬆、最環保的方式漫遊中台灣，在慢旅行中感受自然療癒、在地人文與永續旅遊的魅力，讓每一趟旅行都成為照顧身心的美好體驗。更多旅遊資訊，請參閱「參山國家風景區」官網或 FB 粉絲專頁。
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精華 FAQ
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今年主打「搭好行享優惠」與「特色豪禮抽獎」雙重活動，旅客搭乘並在合作店家消費集章，就有機會獲得AirPods、住宿券、DIY體驗券等獎品。
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路線串聯高鐵彰化站、二水及南投竹山等據點，結合二水跑水節、紫南宮祈福文化與茶鄉風情，讓旅客能一次體驗自然景觀與地方人文。
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旅客只要在合作店家單筆消費滿100元即可集1章，集滿2點就能參加抽獎；摸彩箱設於高鐵彰化站旅遊服務中心、二水遊客服務中心及員林客運竹山站。