2026-07-16 12:04 旅奇傳媒 TR Omnimedia
從穀倉到咖啡廳 嘉義農村老空間展現新生命
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：嘉義縣活化老穀倉與老碾米廠，變身生活與餐飲空間。
- 重點二：新港與六腳老建築結合在地食材、閱讀及咖啡展演。
- 重點三：中埔穀倉農創園區保留設備，成為伴手禮與休憩據點。
【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣文化觀光局邀請旅客到嘉義感受農村文化特色，看見老穀倉及老碾米廠經活化再利用後，轉變為結合美食、展售與休憩的生活場域，在保留歷史記憶的同時也為老建築注入新生命。
嘉義縣許多閒置農業設施再次活化展現新風貌，許多空間保留建築原貌，也結合在地農特產的特色料理及飲品，讓旅人透過味蕾認識地方。
位於新港鄉的「新農豆食堂」由一甲子歷史的舊農會穀倉改造而成，保留挑高樑木結構並融入現代風格，店內將在地食材融入餐點中，選用新港黑豆製作黑豆飯，再用農會蔬果調製特調飲品，展現地方農產的多元風味。
沿著六腳鄉的鄉間小路前行就能抵達「春葵 書 咖啡」，咖啡廳藏身於90多年歷史的碾米廠內，保留木造結構與歲月痕跡，轉變為結合閱讀、咖啡與展覽的空間。店內收藏許多書籍與舊 CD，還能順著木梯而上，感受木造老屋的空間魅力，享受一段緩慢悠閒的午後。
由舊穀倉再利用的「中埔穀倉農創園區」有全台首間「穀倉星巴克」，保留昔日的稻米輸送設備，讓承載地方產業歷史的建築展現嶄新面貌；園區內「穰穰直賣所」集結嘉義優鮮及在地農特產，旅客可在老穀倉挑選伴手禮，品嘗輕食與阿里山咖啡，感受農村文化與現代生活交融的風景。
嘉義縣文化觀光局表示，從穀倉到碾米廠，這些活化再利用的特色空間保存地方發展記憶，也結合在地農產美食與特色餐飲，邀請旅客規劃一趟嘉義小旅行，走進承載歲月痕跡的老空間。更多旅遊資訊，請至「慢遊嘉義」Facebook 粉絲專頁，或加入 Line 官方帳號（@chiayitravel）查詢。
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精華 FAQ
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主要介紹老穀倉、老碾米廠等閒置農業設施經活化後，轉型為兼具美食、展售與休憩功能的空間，讓旅客在感受地方記憶的同時，也能體驗農村文化新風貌。
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新農豆食堂由一甲子歷史的舊農會穀倉改造而成，保留挑高樑木結構並融入現代設計，餐點使用新港黑豆、農會蔬果等在地食材，展現濃厚地方風味。
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中埔穀倉農創園區有全台首間穀倉星巴克與穰穰直賣所，可買農特產、喝咖啡；春葵 書 咖啡則在90多年歷史碾米廠內，結合閱讀、展覽與咖啡，營造慢活氛圍。