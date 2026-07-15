2026-07-15 10:04 旅奇傳媒 TR Omnimedia
跟著《海洋奇緣》航向夏威夷 走進歐胡島山海景觀 踏上玻里尼西亞「尋路者」之旅
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：真人版《海洋奇緣》主要在夏威夷歐胡島取景，重現島嶼風光。
- 重點二：柏卡夷灣、古蘭尼牧場與威美亞山谷是三大代表拍攝地。
- 重點三：旅客可透過度假飯店、文化中心與海洋體驗感受玻里尼西亞文化。
【旅奇傳媒/編輯部報導】迪士尼動畫《海洋奇緣》以勇敢少女莫娜（Moana）尋找自我的冒險故事受到觀眾喜愛，適逢動畫問世十週年，真人版電影已於07/08在臺首映。電影故事與玻里尼西亞文化緊密相連，而夏威夷群島身為該文化圈的一部分，也是此次真人版的主要取景地。片中結合夏威夷的海岸、山谷與山脈景觀，構築出銀幕中的島嶼世界，召喚影迷親自前來展開「尋路者」之旅。
經典再現：歐胡島三大電影拍攝地
真人版《海洋奇緣》主要於夏威夷「歐胡島」（Oʻahu）取景，將當地自然景觀融入電影場景。歐胡島西岸的「柏卡夷灣海濱公園」（Pōkaʻī Bay Beach Park） 水面平穩，是片中出海與獨木舟航行場景的拍攝地；而有「夏威夷好萊塢後場」之稱的「古蘭尼牧場」（Kualoa Ranch），則以陡峭高聳的科奧勞山脈（Koʻolau Range），撐起「莫娜」家鄉莫圖努伊島的壯麗背景。
此外，北岸的「威美亞山谷」（Waimea Valley）是一座結合生態與傳統文化的熱帶園區，園內保存的傳統茅草建築「hale」，與電影中的村落茅屋相互呼應，展現先民與土地共生的智慧。
在夏威夷認識「Moana」背後的海洋文化
在夏威夷語中，「Moana」意為「海洋」，也代表人與自然之間的連結。這份與大海共生的精神不只出現在電影中，也能在夏威夷的相關景點與體驗中看見。
親子旅客可前往歐胡島的「奧拉尼迪士尼度假飯店」（Aulani, A Disney Resort & Spa），與「莫娜」見面合影，並參加營火故事與兒童活動。
若想進一步了解玻里尼西亞文化，也可走訪「玻里尼西亞文化中心」（Polynesian Cultural Center），透過夜間歌舞表演與島嶼村落巡禮，認識莫娜「尋路者」身份背後的航海歷史與祖先傳說。
跟著《海洋奇緣》體驗海島文化
想感受「莫娜」乘風破浪的樂趣，夏威夷提供多種豐富的海洋文化體驗。旅客可參加傳統的支架獨木舟體驗，在教練帶領下學習划槳與團隊合作；或在飯店與文化場館體驗「呼拉舞」（Hula）入門課程，透過手勢與歌謠了解在地人對自然、祖先的情感。
若行程延伸至「夏威夷島」（Island of Hawaiʻi）又稱「大島」（Big Island）的「凱奧霍灣」（Keauhou Bay），旅客也可安排蝠鱝夜間觀察，如同遇見電影中化身蝠鱝、守護「莫娜」的塔拉祖母，為海島假期增添難忘體驗。
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精華 FAQ
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文章指出真人版《海洋奇緣》主要在夏威夷的歐胡島取景，並運用當地海岸、山谷與山脈景觀，打造出電影中的莫圖努伊島世界。
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文中列出柏卡夷灣海濱公園、古蘭尼牧場與威美亞山谷三地；前者拍攝出海場景，中者呈現山脈背景，後者則呼應村落與傳統茅屋。
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旅客可到奧拉尼迪士尼度假飯店見面合影，也能前往玻里尼西亞文化中心看表演、參加支架獨木舟與呼拉舞體驗，深入理解海洋文化。