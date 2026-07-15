2026-07-15 11:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
盛夏海味登場！深澳漁港小卷季開跑 產地直送鮮甜滋味
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文章重點整理：
- 重點一：深澳漁港小卷季將於07/18至07/26兩個週末登場。
- 重點二：現場設小卷市集、限量福袋與多款免費試吃體驗。
- 重點三：深澳漁港為全台小卷重要卸貨港，兼具永續漁業特色。
【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏腳步逐漸接近，最受期待的夏季漁港盛事「新北海派－深澳小卷季」將於07/18、07/19、07/25、07/26兩個週末熱鬧登場！活動期間將於深澳漁港漁會大樓1樓設置「小卷市集」，推出在地漁產品展售、限量福袋及小卷料理試吃等精彩內容，快來走訪小卷產量居全台之冠的瑞芳「深澳漁港」，深度體驗結合海洋文化、漁港觀光與產地鮮味的漁港風情。
「小卷」是台灣沿近海重要漁業資源，肉質Q彈鮮甜，是夏季的人氣海味。每年5至9月聚集在資源豐富的台灣東北部海域，暑假期間為捕撈旺季。由於肉質爽脆鮮甜、脂肪含量低且富含優質蛋白質，深受消費者喜愛。
新北市小卷產量居全國之冠，「深澳漁港」更是重要的小卷卸貨港。漁民利用小卷趨光特性，以棒受網漁法於夜間作業，並於船上急速冷凍或川燙處理，鎖住最新鮮的海味。為落實漁業永續發展理念，當地漁民組成「瑞芳鎖管棒受網友善船隊」，並榮獲「海洋之心銀質生態標章」肯定。
今年深澳小卷季活動內容豐富多元，從品嚐美食、手作體驗到互動遊戲一次滿足。07/18、07/19、07/25、07/26活動期間除了有「小卷市集」販售小卷及各式在地漁產品，還推出每日限量100份的超值福袋，福袋裡包含2盒250g鮮凍小卷，只需100元就可以帶回家。
活動現場還有小卷試吃活動，提供3種各限量200份的小卷料理給參加的遊客免費試吃，以及免費的小卷一夜干製作體驗、衣服及環保袋拓印等食魚教育與手作課程，並安排多項互動遊戲，挑戰成功即可獲得海鮮餐廳折價券等好禮。
新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，暑假期間適逢小卷產季，來深澳漁港除了可以品嚐在地當季的鮮甜小卷，港區還有可遠眺九份山城與基隆山景致，長310公尺、融入魚骨意象設計的海天步道。港區周邊更有外型酷似印地安人的酋長岩，以及水豚岩等極具特色的海蝕地質景觀，歡迎來「深澳漁港」，感受在地漁業文化，體驗新北市海岸的漁港風情。相關資訊請於「新北市農業局-稼日蒔光」，或「新北漁樂快爆」臉書粉絲專頁查詢。
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精華 FAQ
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活動將於07/18、07/19、07/25、07/26兩個週末舉行，地點在深澳漁港漁會大樓1樓。現場以「小卷市集」為主軸，結合展售、試吃、體驗與互動遊戲。
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活動提供在地漁產品展售、每日限量100份福袋、3種小卷料理免費試吃，以及小卷一夜干製作、拓印等體驗。完成互動遊戲還可獲得海鮮餐廳折價券。
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深澳漁港是全台小卷產量最高的新北市重要卸貨港，漁民以夜間棒受網作業並急速冷凍鎖鮮，且有友善船隊與生態標章，兼顧鮮度與永續漁業。