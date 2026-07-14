2026-07-14 11:23 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜永康區。「壹家牛肉湯」 Google擁有458則評論獲得4.6顆星，內用還享有肉燥飯和飲料免費吃到飽。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：位於台南永康區中山南路，三角窗店面相當醒目。
- 重點二：主打善化溫體牛，內用可享肉燥飯與飲料免費吃到飽。
- 重點三：外帶牛肉湯也附肉燥飯，牛肉燴飯與湯品定價合理。
位在中山南路上三角窗店面很顯眼。
「壹家牛肉湯」網路評價好才前來外帶品嚐，店家營業時間是早上11:10至22:00，無休息時段想要用餐真方便，店家主打採用善化溫體牛肉，且內用享有肉燥飯和飲料免費吃到飽，最貼心是，外帶牛肉湯提供肉燥飯免費享用，小高就外帶牛肉湯和牛肉燴飯回家享用，品嚐完覺得整體口感還可以，還是值得樂天小高推薦給您品嚐。
騎樓下放置料理台是店家廚房所在。
冷藏冰箱裡有切好牛肉各部位的食材。
料理台上有貼牛隻屠宰證明供客人觀賞。
大門有貼用餐各項優惠供顧客參考。
這是店家室內開放式用餐空間，座位數很多用餐環境很舒服。
店面後頭木櫃上有擺放肉燥飯、飲料、佐料及餐具供自取。
這鍋是店家免費的香噴噴肉燥供食用。
這張店家點菜單供顧客直接畫選，菜色主要有湯類和炒類供客人選擇。
這是牛肉燴飯150元和牛肉湯附送的肉燥飯（自取）。
這肉燥飯香噴噴很開胃真好吃。
這碗是牛肉燴飯150元。
這牛肉用料實在肉質很紮實真好吃。
這燴飯勾芡濃稠度中味道偏清爽好吃。
這碗是牛肉湯（小碗）120元，牛肉和湯頭有要求分開包裝，這牛肉湯頭偏甜肉質不柴還不錯吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「壹家牛肉湯」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：壹家牛肉湯
地址：710臺南市永康區五王里中山南路302號
營業時間:11:10–22:00（週一公休）
電話:0979-998-566
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家位於台南市永康區五王里中山南路302號，地點是三角窗店面很顯眼；營業時間為11:10至22:00，週一公休，整體對想用餐的客人相當便利。
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內用可免費享用肉燥飯與飲料吃到飽，店後方也有自取區提供肉燥飯、飲料、佐料與餐具；此外，外帶牛肉湯同樣附送肉燥飯，福利相當吸引人。
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作者購買牛肉湯與牛肉燴飯後認為整體口感不錯，牛肉肉質紮實、湯頭偏甜，燴飯勾芡濃度適中且味道清爽，並稱用餐環境整潔、服務親切。
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