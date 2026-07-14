東京近郊體驗日本獨特「海之家」文化 江之島人氣必訪推薦

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海之家是日本夏季海水浴場的期間限定臨時設施。

海之家是日本夏季海水浴場的期間限定臨時設施。 重點二： 傳統海之家提供寄物盥洗、租借用品與海灘餐飲。

傳統海之家提供寄物盥洗、租借用品與海灘餐飲。 重點三：江之島片瀨海岸的Summer Breeze主打泰式料理與夕陽景。

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】炎炎夏日來到日本海邊，除了湛藍海水與陽光，沙灘上一排排充滿活力的期間限定食堂－「海之家」，絕對是體驗正宗日式夏日風情的靈魂所在！無論你是常看日劇還是動漫，肯定對主角們在海邊吃炒麵、吃刨冰的場景不陌生。

今天就帶大家了解這個日本獨有的海灘文化，並為即將前往鎌倉、湘南一帶旅遊的你，推薦一間氣氛與質感兼具的必訪海之家。

什麼是「海之家」？

「海之家」是日本海水浴場在夏季（通常為7月初至8月底）特許營業的臨時設施。對來玩水的遊客來說，這裡就是海灘上的全能補給站。

傳統的海之家提供三大核心服務：首先是「寄物與盥洗」，提供置物櫃、淋浴間和吹風機，讓遊客能清爽地回家；其次是「海灘用品租借」，如海灘傘、泳圈、沙灘椅等；還有最重要的「能量補給」，提供醬油拉麵、日式炒麵、咖哩飯和色彩繽紛的糖漿刨冰等經典海灘美食。

湘南海岸的夢幻微風：Summer Breeze

如果今年夏天準備漫遊鎌倉與湘南海岸，位於片瀨江之島海岸的「Summer Breeze」絕對是不可錯過的夢幻海之家。它位在藤澤市片瀨海岸，搭乘小田急江之島線至「片瀨江之島」站步行僅8分鐘，或搭江之島電鐵至「江之島」站步行17分鐘即可抵達，非常適合逛完鎌倉大佛後前來迎著夕陽享受悠閒的湘南海岸之夜。

▲「Summer Breeze」是片瀨江之島海岸非常熱門的「海之家」。 圖：Shunsuke／提供

「Summer Breeze」打破傳統海之家擁擠印象的寬敞沙發軟座與迷人夕陽海景讓人瞬間放鬆。這裡的靈魂更在於令人驚豔的泰式美食！有別於傳統小吃，店內提供精緻道地的南洋風味，包含香氣四溢的打拋豬肉飯、濃郁辛香的綠咖哩以及酸甜開胃的泰式炒河粉。若是想在這裡慢慢休息享受氣氛，也可以選擇附有兩個半小時無限暢飲的 BBQ 烤肉套餐。

▲店內提供多樣化的餐飲選擇。 圖：Summer Breeze／提供

這裡更備齊了附有洗護髮乳與吹風機的溫水盥洗空間（成人2,000日圓），讓你玩水後能清爽地接續行程。今年夏天就在 Summer Breeze 伴隨海風與泰式香氣，留下最難忘的日本盛夏回憶吧！

DATA／Summer Breeze

・2026營業期間：07/01～09/13

・營業時間：平日 09:00～21:00 / 假日 08:00～21:00

・地址：神奈川縣藤澤市片瀬海岸２-2932

・交通方式：小田急江之島線「片瀨江之島」站步行8分鐘／江之島電鐵「江之島」站步行17分鐘

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