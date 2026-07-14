華航登機安全宣講影片「超大咖巨星」現身 網友罕見認真看完機上安全宣導

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華航安全宣導影片找來周杰倫現身演出，引發驚喜。

華航安全宣導影片找來周杰倫現身演出，引發驚喜。 重點二： 旅客一登機就被吸引，罕見認真看完機上安全宣導。

旅客一登機就被吸引，罕見認真看完機上安全宣導。 重點三：網友大讚影片質感高，華航跨界合作獲得熱烈迴響。

記者/葉佳欣報導

搭飛機出遊本是件令人期待的事，但如果能在飛機上與當紅大明星「隔空相遇」，那就是旅程中的驚喜彩蛋！近日，一名網友在搭乘中華航空出遊時，一上機就遇上了意想不到的驚喜。當飛機準備起飛、機艙螢幕開始播放登機安全宣講影片時，該名網友赫然發現，影片中的主角竟然是周杰倫！這份突如其來的「高空驚喜」讓原PO瞬間化身小粉絲，興奮地將這段獨特經歷分享至網路，隨即引發大批網友的關注與羨慕。

網友高空巧遇周杰倫！俏皮直呼：坐回原位認真看

該名網友在社群平台上以按捺不住的興奮語氣發文表示，自己一如往常搭乘華航準備享受假期，沒想到飛機才剛進入準備起飛階段，就被機艙螢幕深深吸引。原來，華航這次的全新安全宣講影片，竟然邀來了重量級巨星周杰倫擔綱演出。

原PO透露，過去搭機時，對於安全宣導影片只用餘光掃過，但這次因為「主角光環」實在太耀眼，讓他眼睛無法移開螢幕。他更在貼文中俏皮地寫道：「我會乖乖坐在座位上認真看完影片！」原PO還調皮地詢問：「到底搭哪一班飛機，才有機會遇到大明星本人現身呢？」

網民高呼羨慕 驚嘆華航「面子太大」

這篇「萬呎高空的追星記」曝光後，迅速在網路上掀起一波討論狂潮。許多網友紛紛留言表達羨慕之情，直呼「竟然是周杰倫…華航突破極限了」、「應該全部素材都要換成周杰倫吧！」、「華航太會了，從制服、新飛機到藝人合作，美感完全在線！100分」。也有網友敲碗華航機上能熱播周杰倫演唱會的影片。

除了對原PO的羨慕外，網友們的討論焦點也紛紛轉向華航這次的全新企劃。部分已經搭乘過同款規格班機的旅客出面表示，這次的安全宣講影片無論是運鏡、質感還是創意都具有國際級水準。更令網友們驚訝的是，華航竟然擁有如此強大的號召力，能邀請到頂級巨星前來拍片。不得不說，華航真的太狂了！面子很大！

安全宣導影片是每趟飛行不可或缺的重要環節，其目的在於傳達關鍵的飛安知識。然而，如何讓旅客在登機過程中願意靜下心來觀看，一直考驗著各大航空公司的創意。華航此次大刀闊斧，透過與重量級巨星的跨界合作，成功將看似嚴肅的飛安宣導轉化為極具娛樂價值與視覺享受的驚喜體驗。