2026-07-14 12:00 愛鈴
【宜蘭茶室酒吧】西江水坊四週年｜從世界喝回宜蘭
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：西江水坊四週年，主打茶酒與宜蘭在地風味。
- 重點二：7月19日限定客座，邀請酣呷團隊共同演出。
- 重點三：結合茶酒、澳洲風味與宜蘭經典小吃創作。
四年來，西江水坊在茶香與酒意之間，慢慢陪著大家，重新認識台灣這片土地。
我們始終相信，真正讓人留下記憶的，不是第一口酒，而是那些願意停下腳步、細細品味的時刻。
今年四週年，我們想把這趟旅程走得更遠！
7 月 19 日，我們邀請來自台南、入選 2025 Asia’s 50 Best Bars 的酣呷創辦人 Nono、剛從雪梨返台的酣呷台北調酒師 Sam，以及酣呷餐飲顧問 Chef 眯眯，共同打造一場限定客座。
這次合作，不只是西江水坊四週年的慶祝，也一起歡慶酣呷正式拓展台北據點。
從台南出發，走向台北，也把一路累積的風味與故事，帶到更多人的餐桌與酒杯之中。
而這一次，我們也很榮幸，能成為這段旅程中的其中一站，我們以澳洲風味及異國茶酒為起點，揉合異國香料、茶感層次與台灣在地食材，將帶來：
✨ 4 款異國風味茶 Signature
✨ 4 款澳洲式 Classic Twist
✨ 4 道重新演繹的宜蘭經典小吃
• 有牛舌的牛舌餅
• 生甜蝦糕渣
• 蚵球三星蔥
• 冰皮芝麻涼麵卷
熟悉的宜蘭味，遇見雪梨的生活風景，也遇見台南一路累積的風土記憶。
每一道料理、每一杯茶酒，都不是單純地把不同元素放在一起，而是希望透過風味，重新訴說土地與文化的故事。
這不只是一場客座，更是一場從台南出發，在雪梨累積靈感，最後回到宜蘭的風味旅行。
四年來，謝謝每一位曾經走進西江水坊的人，因為有你們，我們才能一路走到今天，也持續透過茶與酒，分享更多關於土地、文化與生活的故事。
也恭喜「酣呷台北」展開新的篇章，期待未來有更多人，能在不同城市感受屬於台灣的風味創作。
7 月 19 日，邀請你和我們一起舉杯，從世界喝回宜蘭！
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客座資訊
時間：7／19（日）19:00–22:00（當日營業至24:00）
低消：四週年限定套票一組/NT$1,200。
套票包含：
🍸 限定調酒 2 杯（任選）
🍽️ 限定小吃 1 份（任選）
🥃 四週年限定紀念杯墊 1 個
如果意猶未盡，也可以依照自己的喜好，加點更多限定酒款與餐點，把這趟風味旅行喝得更完整！
席次有限，歡迎直接私訊西江水坊IG(@xijiang_bistro)或來電(03)988-0266預約，也歡迎邀請朋友一起加入這場風味旅行。
精華 FAQ
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活動以「從世界喝回宜蘭」為主軸，結合茶香與酒意，透過風味創作重新訴說土地、文化與生活故事，也回應四年來累積的品牌精神。
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活動邀請來自台南、入選 2025 Asia’s 50 Best Bars 的酣呷創辦人 Nono、剛返台的調酒師 Sam，以及餐飲顧問 Chef 眯眯共同參與。
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現場將推出 4 款異國風味茶 Signature、4 款澳洲式 Classic Twist，以及 4 道宜蘭小吃；7月19日19:00至22:00舉行，可私訊 IG 或來電預約。
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