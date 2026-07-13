2026-07-13 20:14 女子漾／編輯周意軒
米飛兔咖啡機、ALPHA DRIVE ONE聯名同步燒！7月最欠買咖啡系聯名盤點
韓流粉絲最近又有新朝聖地標了！來自日本福岡的人氣咖啡品牌 NO COFFEE 攜手由《BOYS II PLANET》誕生的K-POP男團 ALPHA DRIVE ONE（ALD1），推出期間限定聯名企劃「NO COFFEE, NO SCHOOL TOMORROW」。活動同步於韓國、日本、台灣三地展開，粉絲不用飛出國，就能在台北解鎖限定飲品、甜點、周邊商品與隨機小卡。而除了韓團聯名之外，咖啡圈近期也掀起IP聯名熱潮，雀巢多趣酷思同步推出米飛兔聯名咖啡機禮盒，從喝咖啡到收藏周邊，一次滿足粉絲的儀式感生活。
ALPHA DRIVE ONE聯名快閃登台
ALPHA DRIVE ONE是透過Mnet選秀節目《BOYS II PLANET》誕生的新生代男團，自節目播出後便累積高討論度與大批粉絲關注。這次NO COFFEE以「NO SCHOOL TOMORROW」為概念，結合咖啡文化、音樂與粉絲收藏元素，打造限定聯名企劃。台灣場活動自7月13日至7月23日於新光三越南西三館NO COFFEE門市登場。
聯名套餐送隨機小卡
凡購買聯名套餐，即可獲得隨機聯名特典小卡1張，讓粉絲邊喝咖啡邊收藏偶像周邊。
活動期間推出台灣限定聯名套餐，內容包含：
16oz竹炭黑咖啡拿鐵
16oz任選飲品
Rain Blue Magic Financier費南雪2入
套餐售價550元。
ALD1代表色變身藍色費南雪
本次話題甜點「Rain Blue Magic Financier」以ALPHA DRIVE ONE代表色為靈感打造。甜點以法式費南雪為基底，加入竹炭粉烘焙出黑色蛋糕體，外層再披覆藍色巧克力。入口可品嚐焦化奶油與杏仁香氣，搭配巧克力甜香，視覺與味覺都相當吸睛。
限定周邊同步開賣
除了餐點之外，本次也推出兩款聯名周邊商品，活動期間購買聯名周邊商品，單筆消費滿1000元即可獲得隨機特典小卡1張；購買環保袋還可額外獲得手寫風貼紙，讓粉絲一次收藏完整系列。
米飛兔聯名咖啡機也掀話題
除了ALPHA DRIVE ONE聯名之外，咖啡市場近期另一個熱門話題則是雀巢多趣酷思與全球人氣角色米飛兔（miffy）合作推出的「Genio S｜miffy米飛兔膠囊咖啡機禮盒」。禮盒內容除了Genio S小精靈膠囊咖啡機與咖啡膠囊之外，還收錄多彩陶瓷胖胖杯、吸水墊、防水貼紙等限定周邊，兼具實用與收藏價值。其中咖啡機機身僅約11公分寬，搭配米飛兔主題設計，成為不少居家咖啡愛好者近期關注焦點。
米飛兔聯名禮盒售價一次看
米飛兔聯名禮盒總價值超過4400元，限量優惠價3799元。即日起於momo購物網及百貨專櫃開放預購，7月13日起官方網站同步開放預購，並加贈KitKat經典可可歐蕾膠囊，7月20日正式上市。