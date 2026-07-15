【知竹常樂】2026臺灣竹博覽會南投展區登場 邀您體驗百年竹文化

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026臺灣竹博覽會南投展區以竹文化旅遊為主軸。

2026臺灣竹博覽會南投展區以竹文化旅遊為主軸。 重點二： 串聯草屯、埔里、竹山、鹿谷四大聚落推出竹藝行旅。

串聯草屯、埔里、竹山、鹿谷四大聚落推出竹藝行旅。 重點三：設置夜間市集、職人體驗與限量地圖，推廣永續竹生活。

2026臺灣竹博覽會南投展區登場

【旅遊經 洪書瑱報導】

「竹子」因中空，象徵虛心、謙遜；也因「有節」被視為氣節、操守，被賦予了極高的道德期許，在過往的歲月中，也製成蒸籠、竹筒飯、謝籃、竹簾、竹床、竹椅、圍籬等用品，當然也運用在文房四寶、樂器與存錢筒、童玩等！蘇軾曾云：「寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。」，竹子因不易傳熱、帶有天然清香的特性，在沒有塑膠的年代中，竹子時常被運用在日常生活中！想了解竹子的風采嗎？2026 竹博覽會延續「去中心化」的策展精神，打破傳統單一展館的限制，以臺北為主展場，並串聯全臺，包括：新竹、台中、南投、雲林、屏東、花蓮等六大衛星展區，而此篇將介紹在台灣，一座與竹共同生活百年的地方──南投展區。







大鞍竹海







大鞍竹海







蘇素任工藝師巧妙運用多達 5,500 條、每條 6 尺（約 180 公分）長的竹篾，成就了這件美麗的作品 攝影林美慧



「南投」從竹山的竹工藝聚落、鹿谷綿延起伏的竹海，到埔里的山林步道、草屯的工藝基地，竹不只是自然景觀，更深深融入地方的產業、生活與文化之中。許多職人以竹為業，也有許多聚落因竹而發展出獨特的地方風景。今年7月，2026竹博會南投展區特別規劃「竹藝・行旅」，串連草屯、埔里、竹山與鹿谷四大聚落路徑，推出看竹林、找職人、逛聚落、買竹器、吃竹味等五大活動亮點。民眾可走進竹海與山城聚落，探訪竹藝工坊與創作現場，看見職人如何將竹材轉化為生活器物，也能選購竹工藝作品，將旅途中的手感記憶帶回日常，重新認識這座與竹共同生活百年的山城。







小半天竹席







森森有聚｜在竹林裡，品一席竹山風土 （小半天古戰場）

2026臺灣竹博覽會──南投展區規劃了「四條職人體驗路線」，包含：保青竹博士竹燈、日月新竹藝社傳統竹管椅、元泰竹藝社彩繪竹杯、蘇保宏竹藝工坊療癒雨聲筒。同步推出「竹好市」夜間市集，7月11日於草鞋墩雅舍廣場、7月18日於台西客運竹山站登場，集結竹產業品牌、青年創生團隊、綠色餐廳與特色餐飲，並導入國產竹製展架與竹藝時光故事牆，展現竹工藝、竹設計與永續生活的多元可能。另與10家在地餐飲及綠色餐廳合作推出竹香奶酪、筍香吉拿棒、竹筍蝦仁茶泡飯等期間限定風土餐點，帶領旅人從竹林走向餐桌，用一場慢行旅，感受南投竹鄉的百年風景。



路線一、草屯，打開工藝之門──走進「保青竹博士」，目睹職人如何運用專利技術，見證傳統工藝的科技轉身









草屯｜打開工藝之門 旅行風格：大師作品、科技工藝、特色竹餐



●旅行風格：大師作品、科技工藝、特色竹餐



●推薦慢遊：盛之華台灣竹藝館(需預約) →臺灣工藝研發中心 → 草鞋墩雅 → 仕合廖家 （午餐）→ 保青竹博士









仕合廖家







仕合廖家

路線二、竹山，悠遊竹匠藝境──竹製品如何變成潮流生活配件，充滿創生活力









路線二、竹山｜悠遊竹匠藝境 旅行風格：工藝之家、老街文創、竹編空間



●旅行風格：工藝之家、老街文創、竹編空間



●推薦慢遊：良工美器 → 璞園藝術坊 → 台西客運站/竹青庭人文空間（午餐） → 元泰竹藝社 → 竹山文化園區

路線三、鹿谷，漫遊幽靜竹海──一場純粹的森林五感療癒









鹿谷｜漫遊幽靜竹海 旅行風格：森林療癒、竹炭工藝、感官放鬆



●旅行風格：森林療癒、竹炭工藝、感官放鬆



●推薦慢遊：小半天竹海 → 武岫竹炭窯文化園區 → 田媽媽小半天風味餐（午餐） → 溪頭自然教育園區

路線四、埔里，尋覓內山竹跡──適合親子家庭一起慢活開箱





●旅行風格：生態漫步、低碳生活、跨界工藝



●推薦慢遊：澀水森林步道 → 夢蝶亭．蝶夢亭 → 山中小廚房 → 廣興紙寮





台灣唯一僅存的竹劍工廠，竹育公司







竹育董事長於廠區內展示竹劍，是全台最後一家竹劍製造廠。攝影：林美慧。







元泰竹藝







日月新竹藝社

為協助遊客深入探索南投竹文化，南投展區也特別推出限量《竹藝行旅》紙本地圖，精選超過80處竹文化景點與特色據點，內容涵蓋竹工藝展示空間、竹藝工坊、工藝師工作室、竹風主題餐廳，以及在地食宿推薦，提供完整的竹文化旅遊指南。地圖並有集章活動，在七月底前於 8 個指定集章處任意集滿 2-6 個印章，即可憑集章之紙本地圖至指定店家兌換限量竹筷、竹餐具、造型「竹杯」、「竹仔」娃娃！紙本地圖索取點：https://reurl.cc/A9NqkE

活動期間推出限定夜間市集「竹好市」，分別在7月18日（六）PM4:00-8:00在台西客運竹山站、2026年7月25日（六）PM4:00-8:00在草鞋墩雅舍廣場兩個周末登場，打造一座以竹為主角的生活市集。值得一提的是──市集導入由甘銘源建築師與臺大實驗林團隊設計的國產竹製展架，以竹材溫潤質感與結構美學，打造具有南投特色的竹風景。現場也將結合廣場既有的竹編牆與竹集成材構物，規劃「竹藝時光故事牆」。另民眾也能透過竹工藝DIY體驗，親手接觸竹材、認識竹工藝技法。

除此之外，更聯合南投境內「綠色餐廳」，包括田媽媽小半天風味餐坊、山中小廚房、Jijibanana集元果觀光工廠／休閒農場、粿家幫，於7月6日至7月19日展開限時兩週的旬味企劃。活動期間，民眾只要持「竹藝行旅紙本地圖」到店消費，即可解鎖一份專屬於旅人的溫暖款待。

相關訊息可至臺灣竹博覽會官網(https://www.bambooexpo.tw/)查詢！







以上圖片：主辦單位提供





