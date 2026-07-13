2026-07-13 15:21 Suru
新店抹茶寶藏小店！水蜜桃蛋糕捲超好吃「小樂堂」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：小樂堂位於新店大坪林站旁，主打抹茶甜點已經經營10年。
- 重點二：夏季限定抹茶水蜜桃蛋糕捲，使用拉拉山水蜜桃與抹茶內餡。
- 重點三：店內可挑選老闆收藏抹茶碗，7月還推出抹茶冰淇淋百匯。
藏在新店大坪林捷運站附近小巷子的小樂堂是抹茶甜點專賣店，經營已經邁入10年，招牌抹茶蛋糕捲夏季更有抹茶芒果和少見的抹茶水蜜桃，香甜水果和抹茶結合的滋味讓人回味，新店的抹茶控必訪！
小樂堂的抹茶水蜜桃蛋糕捲，全部使用拉拉山水蜜桃，帶著輕甜香氣的內餡還夾有新鮮水蜜桃果肉，加上抹度夠的抹茶內餡，第一口有被驚豔！
幾乎每年都會吃的抹茶芒果也是水準演出，水果加成下，兩片慢慢享用也不會有膩感。
小樂堂店面有展示的抹茶碗是非賣品，都是老闆收藏，內用點手刷抹茶還能自己挑一個喜歡的抹茶碗，很有儀式感！
7月開始小樂堂還有販售抹茶冰淇淋百匯，夏天到了就是該吃冰啊～
《小樂堂》
📍 地址：新北市新店區二十張路1巷3弄3號7
🚇 捷運：大坪林站，2號出口步行2分鐘月
☎️ 電話：（02）2910-7567
🕛 時間：1200～1800
❌ 公休：星期三
精華 FAQ
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小樂堂藏身在新北市新店區二十張路巷弄內，靠近大坪林站2號出口，步行約2分鐘即可抵達，對搭捷運前往的抹茶控相當方便。
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最受推薦的是抹茶水蜜桃蛋糕捲，使用拉拉山水蜜桃與新鮮果肉，搭配抹度夠的抹茶內餡，入口能感受到水果香氣與茶味平衡。
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店內內用手刷抹茶時可挑選老闆收藏的抹茶碗，增添儀式感；7月起也販售抹茶冰淇淋百匯，適合夏天消暑品嚐。
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