2026-07-13 14:44 舌尖上的旅人 Eric Hsu
炸雞控衝了！肯德基7塊雞299元 蛋撻半價、大阪燒海陸堡買1送1
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：肯德基7月14日起推「瘋足球 挺你到炸」限時優惠。
- 重點二：7塊咔啦脆雞特價299元，現省198元並送沾醬。
- 重點三：蛋撻買6送6、大阪燒雙蝦堡買1送1，外送還免運。
足球熱潮持續延燒，肯德基7月14日起推出「瘋足球 挺你到炸」限時優惠，祭出7塊咔啦脆雞299元、經典原味蛋撻買6送6，大阪燒雙蝦咔啦海陸堡套餐也推出買1送1，外送再享免運及滿額送蛋撻等優惠，陪你到賽事落幕。
肯德基「瘋足球 挺你到炸」系列優惠，其中最受矚目的「激省7雞桶」內含7塊咔啦脆雞，特價299元，原價497元，現省198元。活動首週，7月14日至20日，購買再免費贈送甜辣是拉差沾醬，數量有限、送完為止。
甜點控好康加倍，肯德基經典原味蛋撻同步推出「買6送6」，特價294元即可一次帶回12顆蛋撻，相當於半價入手。新品「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡套餐」也加入優惠行列，限時推出買1送1，兩套188元，原價376元，可享大阪燒雙蝦咔啦海陸堡2個及小杯可樂2杯，結合大阪燒醬香、雙蝦與咔啦脆雞，海陸雙重享受一次滿足，數量有限、售完為止。
肯德基同步推出外送好康。即日起至7月20日，外送不限品項消費滿399元即可享免運優惠，無須輸入優惠碼即可直接折抵39元運費；單筆消費滿800元，輸入優惠碼「800FREE」，再加贈原味蛋撻禮盒乙盒。
精華 FAQ
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活動自7月14日起推出，主打7塊咔啦脆雞299元、經典原味蛋撻買6送6，以及大阪燒雙蝦咔啦海陸堡套餐買1送1，並搭配外送免運等方案。
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「激省7雞桶」內含7塊咔啦脆雞，特價299元，原價497元，等於現省198元；首週7月14日至20日購買，還會免費送甜辣是拉差沾醬。
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外送不限品項消費滿399元即可免運，系統會直接折抵39元運費；若單筆滿800元並輸入優惠碼「800FREE」，還能再獲得原味蛋撻禮盒1盒。
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