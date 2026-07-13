2026-07-13 14:38 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「銓記薏仁湯」在 Google擁有202則評論擁有4.8星的高評價，美味CP值高的甜湯店。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：銓記薏仁湯位於台南中西區府前路，已在地經營超過20年。
- 重點二：店家目前僅提供外帶，主打甜湯與飲品，價格親民。
- 重點三：紅豆薏仁湯口感綿密濃郁，且Google評價達4.8星。
位在府前路上有掛扛棒很顯眼。
「詮記薏仁湯」創業至今超過20幾年歷史，當初是在南區以路邊的攤位起家，店家曾因為私人因素結束營業，直到 2020年4月重出江湖，選在府前路現址開啟實體店面，今天路過特地下車購買回家享用，至從疫情到現今，營業型態僅提供外帶服務，觀察菜單，這裡有提供甜湯和飲品供挑選，小高就購買幾杯甜湯回家享用，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
騎樓下有擺放優惠的人形立牌供路人參考。
透天店面外觀看起來很整潔真舒服，門面有貼暫停內用的公告。
騎樓下有放置黑板寫著優惠資訊供參考。
這是室內開放式用餐空間環境很整潔，裡頭很寬敞原本的座位數很多。
這是店家點菜單供顧客直接畫選，菜色主要有甜湯類和飲品等，甜湯品項很多可選擇定價合理。
這是紅豆薏仁湯30元。
紅豆薏仁湯的口感綿密濃郁，顆粒分明又帶有穀物香氣很好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「銓記薏仁湯」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：銓記薏仁湯
地址：700臺南市中西區府前里府前路二段72號
營業時間:11:00–20:00（星期日休息）
電話: 06-223-9159
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
-
店家目前僅提供外帶服務，主要販售甜湯與飲品，甜湯品項選擇不少，價格也相當親民，適合想買回家享用的顧客。
-
文章提到店面整潔舒適、服務親切，且紅豆薏仁湯口感綿密濃郁、顆粒分明，整體表現水準之上，因此獲作者推薦。
-
店址在台南市中西區府前路二段72號，營業時間為11:00–20:00、星期日休息，Google上共有202則評論，評分達4.8星。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數