2026-07-13 16:32 女子漾／編輯王廷羽
藏壽司×《名偵探柯南》登場！24款限定周邊、滿額贈超欠收，角色海報特別場同步搶票
柯南迷今年終於等到了！藏壽司再度攜手《名偵探柯南》，配合最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》熱映，自7月17日至7月30日限時14天推出聯名。這次集結24款限定扭蛋、騎士夾克角色杯墊與桌邊解謎活動，電影片商也加碼推出威秀影城「角色海報特別場」，這篇女子漾也幫大家整理相關資訊，快分享給喜歡柯南的朋友吧！
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藏壽司×《名偵探柯南》24款限定扭蛋一次開抽
藏壽司×《名偵探柯南》24款限定扭蛋一次開抽
這次藏壽司聯名共推出3大系列、24款限定扭蛋，包含8款角色徽章、8款磁鐵2件套，以及8款裝飾掛飾。角色徽章以可愛Q版造型呈現，包括拿著招牌紅色蝴蝶結變聲器的江戶川柯南、換上燕尾服的工藤新一，以及本次劇場版重要角色萩原千速、橫溝重悟等人。角色穿上不同於動畫日常造型的特殊服裝，讓整套周邊更具收藏感。
磁鐵2件套則以雙人組合為主，包括「江戶川柯南＆萩原千速」、「萩原千速＆橫溝重悟」及「松田陣平＆萩原研二」等搭配，將電影中的人物關係與角色羈絆融入設計。對熟悉警校組故事的粉絲來說，松田陣平與萩原研二組合預計將成為熱門收藏款。
另外8款裝飾掛飾，則結合鑰匙孔、偵探印章與騎士夾克造型，角色們換上俐落的騎士夾克，呼應《高速公路的墮天使》中摩托車高速追逐的緊張氣氛，不論掛在包包、鑰匙圈或收藏架上都相當吸睛。
藏壽司×《名偵探柯南》消費滿千送限定杯墊！
藏壽司×《名偵探柯南》消費滿千送限定杯墊！
7月17日起，於全台藏壽司單筆消費滿1,000元，並完成指定社群追蹤、LINE好友及會員綁定，即可獲得《名偵探柯南》杯墊一個，全台限量12,800個。杯墊共有「江戶川柯南＆毛利蘭」、「世良真純＆灰原哀」、「萩原千速＆橫溝重悟」、「萩原研二＆松田陣平」4款，角色全數換上騎士夾克造型，粉絲收藏感十足。
藏壽司×《名偵探柯南》破解謎題抽柯南好禮
藏壽司×《名偵探柯南》破解謎題抽柯南好禮
7月17日至7月30日期間，藏壽司全台門市桌面將出現限定解謎卡，活動共準備3道趣味謎題，粉絲可選擇其中一題破解。拍下謎題卡面，並將答案留言分享至Facebook或Instagram，即可參加抽獎，有機會獲得《名偵探柯南》手提袋或毛巾，讓吃壽司也能體驗當偵探找出真相的樂趣。
《名偵探柯南：高速公路的墮天使》角色海報特別場3週限定登場
《名偵探柯南：高速公路的墮天使》角色海報特別場3週限定登場
《名偵探柯南：高速公路的墮天使》在台上映後，累計票房已突破1億元，片商除了準備第1至第6週觀影特典，也加碼於全台威秀影城推出角色海報特別場。千速特別場於7月11日、7月12日登場，贈送千速款A3海報；柯南特別場於7月18日、7月19日登場，贈送柯南款A3海報；研二＆陣平特別場則於7月25日、7月26日舉行，贈送研二＆陣平款A3海報。
各週分別於7月8日、7月15日、7月22日上午11點開放售票，每天僅有一場，購買一張電影票即可獲得當週限定海報一張，數量有限，售完為止。實際場次與特典領取方式以威秀影城及片商公告為準。
《名偵探柯南：高速公路的墮天使》目前正於台灣上映，一般數位日語及國語版、IMAX、4DX、MX4D、Dolby Cinema、ATMOS、DVA、ScreenX與ULTRA 4DX版本同步登場。
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