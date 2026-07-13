2026-07-13 14:22 舌尖上的旅人 Eric Hsu
暑假住進森林裡！天成逸旅-蝴蝶谷「森泉假期」 泡湯、戲水、賞蝶一次滿足
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：天成逸旅-蝴蝶谷推暑期限定森泉假期住房專案。
- 重點二：專案主打1泊3食、森林漫遊與溫泉戲水體驗。
- 重點三：雙人入住5088元起，並可免費暢遊富源森林遊樂區。
暑假旅遊旺季正式登場，旅人開啟山林避暑新旅程，天成逸旅-蝴蝶谷推出暑期限定「森泉假期」住房專案，主打1泊3食、森林漫遊、溫泉療癒與戲水消暑體驗，即日起開放預訂，適用2026年7月至8月指定入住日，雙人入住會館精緻客房5088元起，還能免費暢遊富源國家森林遊樂區，恣意享受沁涼的美好假期。
「森泉假期」住房專案除了有森活百匯自助式早餐、晚餐及館內消夜外，旅客還可免費暢遊富源國家森林遊樂區，享受結合森林、生態與溫泉的一站式度假體驗。園區設有涌泉溫泉風呂、SPA水療池及冷水戲水池，炎炎夏日可盡情戲水消暑，也能泡進富含礦物質的黃金湯溫泉，感受放鬆療癒時光。
夏季也是天成逸旅-蝴蝶谷最具生態魅力的季節。園區擁有豐富的森林植被與蝴蝶棲地，盛夏時分可見各式蝶類穿梭飛舞，搭配蟲鳴鳥叫與蓊鬱綠景，展現花蓮山林旺盛的生命力，讓旅客在避暑度假的同時，也能近距離感受自然生態之美。
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