2026-07-13 14:09 舌尖上的旅人 Eric Hsu
廣東人夏天都喝這一鍋！台北美福端5款養生煲湯 石斑魚湯也必點
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北美福潮粵坊推夏日清補靚湯，限定販售至8月31日。
- 重點二：香港主廚以藥食同源概念，老火慢燉5款廣式養生煲湯。
- 重點三：同步供應生滾番茄薯仔石斑魚湯，適合3至4人共享。
傳統廣東人有「夏天喝湯」消暑的養生智慧，台北美福大飯店「潮粵坊」推出期間限定「夏日清補靚湯」，由香港行政主廚 王志孚遵循廣東「藥食同源」理念，嚴選花旗參、陳腎、陳皮等經典食材，搭配豬腱肉、土雞與老鴨，以老火慢燉三小時以上，打造5款清甜鮮美、溫補不燥的廣式煲湯，即日起至8月31日限定販售。同步祭出港式「生滾番茄薯仔石斑魚湯」適合3至4人共享。
招牌「花旗參雞草花瘦肉湯」以花旗參搭配雞草花及豬腱肉，入口甘潤回甜。「洋菜陳腎煲豬骨湯」則選用廣東煲湯代表食材「陳腎」（風乾臘鴨腎），帶出獨特鹹香鮮味，搭配洋菜陳熬煮，風味濃郁不膩。
喜愛清爽風味的推薦這款「蓮藕綠豆章魚煲瘦肉湯」，以當季蓮藕、綠豆與章魚乾慢火燉煮，散發自然海味鮮甜。「冬瓜陳皮煲老鴨湯」將老鴨與冬瓜、陳皮細火慢熬，是廣東夏季常見的經典消暑湯品。「瑤柱煲土雞湯」巧妙融合干貝鮮味與雞肉精華，湯頭濃醇甘甜。
老饕最愛的港式「生滾番茄薯仔石斑魚湯」，十分重視火侯，主廚先將魚骨煎香熬煮成乳白高湯，再加入番茄、馬鈴薯與去刺石斑魚肉快速滾煮，湯頭鮮甜濃郁，魚肉細嫩鮮美。
精華 FAQ
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飯店中餐廳潮粵坊推出「夏日清補靚湯」，主打夏天喝湯的廣東養生概念，嚴選多種傳統食材，以老火慢燉方式呈現清甜溫補的湯品。
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5款湯品都以藥食同源為核心，使用花旗參、陳腎、陳皮、豬腱肉、土雞、老鴨等食材，並以3小時以上慢燉，強調鮮甜、溫補且不燥。
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生滾番茄薯仔石斑魚湯先以魚骨煎香熬成乳白高湯，再加入番茄、馬鈴薯與石斑魚肉快煮，湯頭鮮甜濃郁，適合3至4人共享。
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