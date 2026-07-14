2026-07-14 11:04 旅遊經
會呼吸的奇萊山屋完工 8月試營運打造更安全友善高山環境
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：奇萊山屋位於奇萊北峰下方，8月試營運，採預約收費制提供住宿與避難空間。
- 重點二：山屋以輕量化、單元化、低衝擊設計，結合國產木材、太陽能與風力發電。
- 重點三：設有40床、乾燥區與生態廁所，並串聯周邊避難小屋強化高山安全網。
奇萊北峰下的奇萊山屋
【旅遊經 廖晨光報導】
歷經多年規劃與艱鉅工程，國家公園署太魯閣國家公園管理處位於奇萊山區的新建「奇萊山屋」，已於今年7月正式驗收完成，預計8月啟動試營運，令許多山友們期待，這座海拔3,345公尺的中型山屋，以「輕量化、單元化、低衝擊」為核心，融合綠能環保與登山安全機能，未來將採預約收費制，為山友提供更優質的住宿與緊急避難空間。
奇萊山屋位於稜線下方，右側遠方是奇萊主峰，左側為木瓜溪流域！
奇萊北峰下的奇萊山屋
鄭治桂教授為奇萊山屋題字，與大管處長劉守禮合影
奇萊山區向來以「黑色奇萊」聞名，地形險峻、氣候瞬息萬變，過去曾發生多起山難，凸顯高山避難設施的關鍵角色。山屋不僅是休憩據點，更是面對風雪、失溫或迷途時的生命防線。太管處指出，新奇萊山屋選址於奇萊北峰與主峰稜線下方的冷杉林旁，具備良好避風條件，內部設有40個床位，附隔板與個人置物櫃，並規劃餐廳兼交誼廳、廚房、更衣室、乾燥區及鞋具雨衣濕區，同時配置生態廁所與油水分離設備，兼顧使用者需求與環境永續。
餐廳兼交誼廳
山屋床位
山屋床位
最受矚目的，莫過於「會呼吸的山屋」設計概念。主體採鋼骨結合國產木材，內外牆使用福州杉，地板與床架則選用臺灣杉，木材均不上漆、不施作防腐處理，降低化學物質對高山土壤與水源的影響。長條木板拼接工法讓建築自然透氣排濕，也便於未來維修更換。能源與用水方面，山屋設有太陽能及風力發電儲能系統，供應照明與手機充電，協助山友維持通訊；屋頂收集雨水與雪水，過濾後儲存於總容量14公噸的水塔，供應廚房與廁所。
住宿區廊道
山屋廚房
為了降低對高山環境生態影響，生態廁所請山友於使用後投放稻殼以加速排遺分解為腐植土；另外，廚房設置油水分離設備，攔截廚房產生的油脂，防止油脂隨著水滲入自然環境中，並且廚餘及垃圾也規定須由山友自行攜帶下山。山屋玻璃窗也特別張貼當地野生動物與登山路線地圖窗貼，在發揮室內採光功能的同時，也能有效避免鳥擊憾事發生。
山屋的動物窗貼兼顧採光及防鳥擊
銜接樑柱的金屬巧思
銜接樑柱的金屬巧思
蒐集雨水過瀘水塔
生態廁所
新奇萊山屋也注入藝術人文元素，邀請畫家鄭治桂教授題字，室內樑柱與金屬構件以樹枝造型及「奇萊」、「Taroko」鏤刻字樣呈現，搭配太魯閣高山景觀與生態攝影，讓山友在休憩中感受山林文化之美。
太管處表示，奇萊山屋自112年起選址設計，廣邀生態學者、登山團體及太魯閣族人參與討論，並持續進行生態檢核。施工期間歷經0403花蓮地震、嚴寒低溫與高海拔作業等考驗，建材先於平地完成單元化組裝，再分批以直升機吊掛上山，在空勤總隊與民間業者協力下順利完工。
回顧「黑色奇萊」山難歷史，許多事故與突變天候、失溫、迷途及缺乏避難空間息息相關，使山屋在奇萊山域格外關鍵。國家公園署表示隨著山林開放政策的推行，近年太管處陸續改善屏風山屋、鋸東避難小屋等設施，提升山屋品質；在奇萊山屋完工後，除與成功山屋串聯，也能與奇萊東稜現有的磐石中峰、北鞍三叉及大理石等避難小屋連線，形成更完整的高山緊急避難網絡，讓山友在惡劣天候下能有更安全的停留與救援空間。
隨著山林開放與登山人口增加，完善的山屋系統不僅提供休憩，更是攸關安全的重要基礎。新奇萊山屋的落成，展現國家公園署在環境友善、綠能永續與服務品質提昇上的具體成果，這份用心與進展，值得廣大山友給予肯定與深切期待。同時亦期盼國家公園署及相關單位持續推動各地新建與整建中的山屋工程，加速完善高山住宿與避難體系，持續提升整體登山環境寄安全與服務品質。相關訊息可至太魯閣國家公園管理處查詢，欲更了解奇萊山屋開箱，可至太魯閣國家公園粉絲專頁貼文處(https://www.facebook.com/100064862821181/videos/pcb.1505210664984347/1610610917161154)觀看！
以上圖片：太魯閣國家公園管理處提供
精華 FAQ
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奇萊山屋已於今年7月正式驗收完成，預計8月啟動試營運，未來將採預約收費制，提供山友住宿、休息與緊急避難等服務。
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山屋以輕量化、單元化、低衝擊為核心，採國產木材與鋼骨結構，並設太陽能、風力發電與雨雪水回收系統，兼顧環保與高山安全。
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山屋設有40個床位、餐廳兼交誼廳、廚房、乾燥區與生態廁所，並可與成功山屋及多處避難小屋串聯，形成更完整的高山緊急避難網。