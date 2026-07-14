高雄咖啡節8月盛大登場！60家品牌熱烈招募中 打造港都最強夏日咖啡盛典

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026高雄咖啡節將於8月22日至23日在凹子底森林公園登場。

2026高雄咖啡節將於8月22日至23日在凹子底森林公園登場。 重點二： 活動以冰咖啡為主題，預計集結超過60家咖啡與甜點品牌。

活動以冰咖啡為主題，預計集結超過60家咖啡與甜點品牌。 重點三：攤商即日起至7月29日招募，優先徵選具創新與美學店家。

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄年度咖啡盛事再度登場！由高雄市政府觀光局主辦的「2026高雄咖啡節」，將於08/22、08/23在「凹子底森林公園」盛大舉行。今年活動以「冰咖啡」為主題，預計集結超過60家來自高雄市區、原鄉及海線的特色咖啡品牌與烘焙甜點店，共同打造港都最具代表性的夏日咖啡盛典。

即日起至07/29開放店家報名，廣邀全台咖啡職人及品牌業者發揮創意，推出阿芙佳朵（Affogato）、冷萃、氣泡咖啡及特色冰咖啡等夏日限定飲品，攜手展現高雄兼具創新、美學與風土特色的咖啡魅力。

▲「2026高雄咖啡節」將於08/22、08/23在凹子底森林公園飄香登場。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，高雄擁有深厚的咖啡文化底蘊，港口城市的發展孕育出精品咖啡文化，更是全台少數同時擁有原鄉咖啡產區的城市。近年來，觀光局持續透過咖啡節等盛事，將那瑪夏、桃源等原鄉部落、海線特色店家與市區風格咖啡館進行跨域串聯，逐步形塑兼具城市風格與在地風土的咖啡品牌。期盼讓更多民眾透過一杯咖啡深度認識高雄，進一步帶動產業、觀光與地方經濟共榮發展，擦亮高雄「咖啡之都」的城市名片。

觀光局說明，去年第二屆「高雄咖啡節」兩天即吸引超過5萬人次參與；不僅成功提升咖啡品牌能見度，也有效串聯觀光、餐飲及地方產業，成為高雄夏季最受矚目的特色活動之一。今年「高雄咖啡節」邁入第三屆，特別選在夏季，並以「冰咖啡」為主題，持續推廣原鄉精品咖啡及高雄特色咖啡館，深化民眾與咖啡職人的交流，讓更多旅客看見港都多元且充滿魅力的咖啡文化。

▲歡迎創意烘焙甜點及特色餐飲品牌跨界共襄盛舉。 圖：高雄市政府觀光局／提供

「2026高雄咖啡節」活動預計精選40家特色咖啡品牌及20家烘焙甜點品牌參展，除廣邀高雄在地精品咖啡館、人氣品牌及老字號名店外，也歡迎創意甜點、烘焙及特色餐飲品牌跨界參與。由於展售攤位有限，主辦單位將透過評選機制，優先邀請符合「冰咖啡」主題、兼具產品創新、品牌特色、設計美學的店家，共同打造最具代表性的港都夏日咖啡品牌盛會。

觀光局提醒，「2026高雄咖啡節」攤商招募自即日起至07/29截止，為守護市民與旅客的消費安全，所有參展店家均須嚴格落實衛生局相關食品安全衛生規範。名額有限，機會難得，歡迎全台咖啡職人及品牌把握時間踴躍報名，共同寫下今年夏天最耀眼的咖啡傳奇。更多活動資訊，觀迎至「高雄旅遊網」官方 Facebook 及 Instagram，或「高雄GO！」APP 查詢。

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