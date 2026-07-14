聽見蜜蜂唱歌、乘風破浪找鯨豚！今年暑假一起跟著節氣去旅行

AI重點 文章重點整理： 重點一： 農遊超市進駐台北國際夏季旅展，主打全台300家以上合作業者與800多條農遊行程。

農遊超市進駐台北國際夏季旅展，主打全台300家以上合作業者與800多條農遊行程。 重點二： 今年暑假推出山海小玩家等體驗，包含採蜂蜜、竹林手作、夜間尋蟹與剉冰DIY。

今年暑假推出山海小玩家等體驗，包含採蜂蜜、竹林手作、夜間尋蟹與剉冰DIY。 重點三：旅展現場祭出滿額送券、會員加碼、抽獎與企業ESG方案，並鼓勵搭台灣好行低碳出遊。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「農遊超市」進駐夏季旅展，帶你用一張享玩神券，解鎖全台300+農場、800+條遊程，告別3C和冷氣房，沾滿泥土香的真實體驗。 你有多久，沒有踩進真正的泥土裡了？

當都市的柏油路被夏日烈陽曬得發燙，冷氣房裡的「台北國際夏季旅展」正熱鬧拉開序幕。在眾多包裝的各國行程中，有一個攤位顯得特別有「土地的氣味」－那是攤位編號： B636的「農遊超市」。這個由農業部農村發展及水土保持署輔導、台灣休閒農業發展協會創立的「農業旅遊」專賣平台，今年夏天他們搬出了全台灣300家以上合作業者、超過800條的農遊行程商品，要在這個盛夏，帶所有人跟著節氣一起體驗最真實的台灣土地故事。

▲「農遊超市」進駐夏季旅展，帶你用一張享玩神券，解鎖全台 300+ 農場、800+條遊程。 圖：農遊超市／提供

麥擱問啊！我們只賣農遊 其他沒有

常常有人誤會，「農遊超市」是不是販賣生鮮食品的超級市場？「麥擱問啊！」現場工作人員總會帶著農村特有的幽默笑著解釋：「我們沒有賣雞蛋，只賣撿雞蛋體驗；沒有賣水果，只賣採果活動；沒有賣牛奶，只會帶你去擠牛奶！」這群長年與土地搏感情的農職人深知，唯有讓大眾用自己的雙手親自採收，透過皮膚去感受農作物的鮮度與甜度，這樣的旅行才真正接地氣。

▲「夏日探索營－山海小玩家」特色遊程。 圖：農遊超市／提供

今年暑假，農遊超市特別推出了「夏日探索營-山海小玩家」特色遊程，要把冷氣房裡的孩子，通通帶回大自然的懷抱：

◎ 當揮汗的職人：頂著日頭，到桃園「享樂蜂蜜」化身「蜂狂特攻隊」，穿上防蜂裝備去聽蜜蜂唱歌、製作蜂糧；或者到基隆「綠竹園山薯農場」當「一日竹林小隱士」，親手選竹、鋸竹、蒸一管香氣撲鼻的竹筒飯。

◎ 聽深夜的潮汐：當夕陽西下，跟著台南股份魚鄉」走向台江的防風林，來場「夏夜尋蟹趣」，在蟬鳴與海風中觀察夜間生態；或是到屏東「大小港邊」，把傳統漁具「勾勾纏」拋向大海，看今天哪隻螃蟹會上鉤。

◎ 吃碗流汗的冰： 到桃園「香草野園」，用果雕刀刻出專屬的西瓜碗，揮汗搖動日式剉冰機，做一碗百分之百土地滋味的「小西瓜剉冰」。

不只如此，現場還集結了「宜農牧場」、「飛牛牧場」等「動物農莊」，以及能讓你入住山林秘境的「仙湖農場」、「舞牛森旅」等「多巴胺住宿遊程」。這些不是商品，而是農民們用一輩子的勞動，為忙碌的你保留的心靈避風港。

那些不能錯過的「熱血加碼」優惠不手軟！旅展限定激省四重奏 農村人的熱情，從來不拐彎抹角。在旅展現場，農遊超市直接把對土地的誠意，轉化為最實質的回饋（優惠一、二不得合併使用）：

◎ 【優惠一】全館滿千送百，贈送無上限： 這是最純粹的乾脆。只要購買任一遊程，滿 $1,000元 就送 $100元「農遊現金券」、滿 $2,000 送 $200，依此類推。只要買到 $5,000元，直接大方送 $1,000元農遊現金券，雙倍超強優惠，買越多、送越多。

◎ 【優惠二】一張享玩神券，解鎖全台體驗： 會員獨家限定，花 $5,000 購買「享玩券」，現場直接多送$1,000元，等於有 $6,000 的額度去全台暢玩。

◎ 【優惠三】現場消費滿額送( 單日單筆計算、不累贈)：

1. 單筆消費滿 $500元+加入 LINE 好友，就送夏日韓系復古拍貼趣一次（價值$200元） ，幫你在這場夏日留下最美的微笑。（07/17-07/19期間限定、每日上限100份。）

2. 單筆消費滿 $1,000元，就送「農遊超市 ft. 小高潮色計事務所」聯名台式熱炒杯乙個（價值 $299元/個）。

3. 單筆消費只要滿 $10,000元，再送你一個價值 $1,280元 的 HYDY 聯名保溫瓶。

◎ 【優惠四】LINE 抽獎活動－下單登錄抽大獎：現場消費每天再抽出 $1,000元「農遊現金券」、聯名熱炒杯、品牌防水提袋、濕紙巾等豐富獎項。

現場也針對上市櫃企業推出「企業 ESG 永續推薦方案」；並與里仁合作推出「里仁漫旅」專區；第一銀行綠色信用卡友暢遊優惠，邀請企業與卡友一同用消費守護土地生態永續。（優惠不得合併使用；詳情依官網公告為主）。

此外，今年盛夏水果產季已開始，結合交通部觀光署「台灣好行」推出便利的旅運服務，推薦大家搭乘大眾運輸工具，可免去開車奔波的辛勞，用低碳的綠色旅遊輕鬆出發（相關農場推薦將，會於「台灣好行」網站曝光）。 順應節氣的台灣農村，四季都有不同的鮮活故事。

這個夏天，帶孩子遠離3C，出發去聽蜜蜂唱歌、去流一身痛快的汗吧！

・攤位資訊：台北世貿一館 農遊超市館（攤位編號：B636）

・更多行程與優惠詳情，請上「農遊超市」官網查詢或

加入農遊超市官方LINE（ID：@farmtour_market），隨時掌握限時好康！

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