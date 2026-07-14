2026-07-14 16:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
慢遊高雄六龜／山林、美食、美人湯一次滿足！選溫泉標章業者安心療癒一夏
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：高雄六龜結合山林景觀、溫泉與在地美食，推廣慢旅行。
- 重點二：觀光局串聯寶來、不老、十八羅漢山等景點打造東高雄旅遊。
- 重點三：遊客可優先選擇取得溫泉標章業者，安心享受美人湯。
【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假是走進山城、放慢旅行步調的好時節。高雄六龜擁有豐富的森林景觀、溪谷瀑布、特色聚落與在地美食，無論漫步林蔭步道、探訪自然秘境或品味山城風味，都能感受不同於城市的悠閒節奏。
高雄市政府觀光局日前舉辦「野趣東高雄」獲得廣大迴響，今夏邀請全國遊客安排一趟六龜慢旅行，順遊茂林、桃源等東高雄景點，享受自然、生態、人文交織的山城魅力。
觀光局長高閔琳表示，六龜是「東高雄」山城旅遊的重要門戶，擁有得天獨厚的自然資源、溫泉文化及豐富的人文特色。近年觀光局持續整合六龜及周邊觀光資源，串聯寶來、不老溫泉、十八羅漢山、新威森林公園及原鄉聚落等特色景點；除定期舉辦溫泉推廣活動，去年更首度推出以「野趣東高雄」為品牌的大型系列活動，積極推廣東高雄小旅行，帶領民眾深入體驗多元族群文化、豐富的地方創生及物產等多元遊程，期盼吸引更多海內外更多旅客深入高雄山城、延長停留時間，體驗慢旅行的魅力，並進一步帶動地方觀光與消費。
觀光局推薦，來到六龜可安排兩天一夜深度旅遊，白天漫遊十八羅漢山壯麗峽谷、新威森林公園林蔭大道，走訪寶來老街、品嚐在地特色美食；也可順遊茂林國家風景區，欣賞紫斑蝶生態、探訪情人谷瀑布，或前往桃源體驗原鄉文化與山林景致。傍晚返回六龜，可享受寶來及不老溫泉的清澈無味、素有「美人湯」美譽的優質碳酸氫鈉泉。在一天的山林探索後泡上一池溫潤泉湯，洗滌疲憊、沉澱思緒、舒緩身心，感受融合自然、生態、美食、文化與溫泉的豐富體驗，細細品味四季皆宜的東高雄慢旅風情與輕鬆愜意。
▲「十八羅漢山」壯麗峽谷。 圖：高雄市政府觀光局／提供
觀光局說明，目前寶來地區已有寶來花賞溫泉公園、國蘭花園 Villa 會館、轉角26 Villa 會館、山澤居、妞妞與夢卡溫泉民宿等5家業者取得溫泉標章；不老地區則有美崙山溫泉渡假山莊、不老溫泉渡假村、草地人民宿、天闊 SPA 會館及京山溫泉行館等5家業者取得溫泉標章；此外，茂林情人谷溫泉園區亦已取得溫泉標章，全市共有11家取得溫泉標章的業者。遊客規劃泡湯行程時，可優先選擇取得溫泉標章的業者，享受安心、安全且品質有保障的泡湯體驗，讓旅程更加安心自在。
觀光局推薦，今年夏天，不妨換個旅行方式，走進六龜放慢腳步，享受山林綠意、溪谷風光、特色美食與人文風情，再以一池天然美人湯，為一天的山城旅行畫下最舒服的句點！更多旅遊資訊及活動訊息，歡迎至「高雄旅遊網」、「高雄熊」社群平台及「高雄GO！」APP 查詢。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
精華 FAQ
-
因為六龜擁有森林景觀、溪谷瀑布、特色聚落與溫泉文化，適合放慢步調深度旅遊，還能結合美食與人文體驗，感受不同於城市的悠閒山城風情。
-
白天可走訪十八羅漢山壯麗峽谷、新威森林公園、寶來老街，並順遊茂林欣賞紫斑蝶與情人谷瀑布，或前往桃源體驗原鄉文化與山林景致。
-
因為取得溫泉標章的業者，代表泡湯品質與安全較有保障。文章指出寶來、不老及茂林共有11家業者取得標章，適合遊客安心安排泡湯行程。