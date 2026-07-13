2026天然漢方茶推薦｜森滋養經典茶 100%純天然中藥材 貼心免熬煮茶包設計！老中醫把關無咖啡因草本漢方茶無雷分享

2026-07-13 10:56 貝ㄦ貪食怪

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：森滋養由賴時真升級而來，主打經典茶系列配方不變。
  • 重點二：全系列採100%純天然中藥材，並通過HACCP與ISO22000認證。
  • 重點三：四款茶包各對應入睡、經期、去油與代謝等日常需求。

每天下班回家累得像一隻軟泥，躺在床上腦袋卻轉個不停，心裡像藏著一把澆不熄的小火苗，翻來覆去就是睡不著？好不容易熬過辛勞的工作，每個月那幾天小紅警報又準時來訪，生理假一天根本不夠用！更別提偶爾跟姊妹聚餐大魚大肉過後，看著體重計完全不敢面對現實，摸著失去光彩的臉蛋只想嘆氣！

親愛的，生活這麼忙、壓力這麼大，我們總是把時間留給工作和別人，卻忘了好好照顧自己。其實保養不用搞得那麼複雜痛苦，今天要來跟妳們分享一個最近在辦公室被問爆、天天都在喝的療癒系法寶！

只要用 3 分鐘熱水沖泡，就能用最溫柔、最純淨的草本漢方力量，找回自在舒適的狀態，由內而外養出素顏也自帶美顏濾鏡的好氣色！快搬好小凳子，跟著姐一起解鎖這個最精緻優雅的日常補水「喝」護指南吧！

喜歡漢方養生茶的女孩們，一定對網路口碑爆棚的「賴時真」不陌生。現在，這個陪伴無數人度過無數個日常的貼心品牌，已經正式華麗升級為全新品牌——【森滋養】了！升級後的森滋養以「滋養，每個重要的人」為核心精神，希望透過更一致、更安心的品牌呈現，成為妳和家人每日健康生活中最可靠、最溫柔的存在。

老粉們千萬別擔心，這次升級完全是誠意滿滿，深受大家喜愛的「經典茶系列」在成分與配方上完全維持原汁原味，堅持高規格的 100% 純天然中藥材製作，只有全新設計了質感升級的絕美外包裝與包數，讓每一次泡茶都變成一場充滿儀式感的視覺饗宴。

森滋養之所以能讓人一百個放心，是因為全系列產品都堅持最純淨的保養原則。所有的經典茶都採用 100% 天然漢方食材，製程更是高規格通過 HACCP、ISO22000 國際食品安全認證，保證完全無人工添加。最厲害的是，全系列都是無咖啡因配方，熱量更是近乎於 0，不管是白天、下午還是深夜睡前喝，都完全不會造成身體多餘的負擔！

不需要花費大把時間拿著藥罐子辛苦慢熬，只要放入真材實料的茶包，熱水沖泡 3 分鐘就能優雅享用。而且每一包都非常耐泡，可以反覆回沖 2 到 3 次，讓妳在辦公室或家裡輕鬆補水、溫和調整體質，用最誠實負責的配方，陪著妳的肌膚與體態在穩定中慢慢發光！

過去想要用漢方藥材調理身體，總得拿著大藥罐在瓦斯爐旁辛苦慢熬，搞得滿屋子藥味不說，在辦公室或租屋處更是完全行不通。而森滋養的經典茶系列，徹底解決了現代人的這個痛點！

他們把所有真材實料的純天然中藥材，通通濃縮進極具高質感的棉質茶包中，採用無添加的純淨製程。女孩們免熬煮、免等待，只要簡單準備一個妳最愛的馬克杯，丟入茶包、倒入熱水，短短 3 分鐘的時間，藥材的精華與草本香氣就會完美釋放！

最厲害的是，他們家的茶包結構非常扎實，裡面的原粒藥材完全不會在杯底漏出殘渣，喝起來口感極度勻淨滑順。而且每一包都神之耐泡，重複回沖 2 到 3 次依然茶香四溢、滋味滿滿，讓妳在辦公室強迫自己大量補水的同時，還能優雅又溫和地調整體質，徹底把保養化為生活中最安定、最沒有壓力的優雅選擇！

這次升級登場的森滋養經典茶系列，針對女孩們日常最容易遇到的生活痛點，我選了四款最適合上班族女孩們的神級草本配方，每一盒都是 10入 裝。每一款都是精選古傳漢方，配比完美，趕快來看看哪一款是妳的命定茶包：

桑葉茶（幫助入睡，潤喉退火）

這款茶是由擁有 50 年經驗的老中醫親自把關研發！精選了在漢方中素有「神仙葉」美譽的優質桑葉為基底，桑葉本身就是一身是寶，含有極其珍貴的天然 GABA 胺基酸與多種維生素。老中醫更完美比例悉心配製，結合了玄參、桔梗與甘草等草本植物。因為不含咖啡因、無依賴性，最適合熬夜、壓力和情緒忙碌的現代人。當心裡燃起小火苗時，泡一杯桑葉茶，用草本的清潤把緊繃感降下來，星星之火，就讓桑葉來熄，幫妳輕鬆潤喉退火、鬆暢自在，自然狀態舒適泰然！

益母茶（調整體質，月月美麗）

每個月面對長達 7 天的紅色警報，妳還是只能默默忍耐嗎？專為女性日常與經期設計的益母茶，嚴選了被譽為「女人守護神」的益母草，再大手筆添加白芍、紅棗、丹參等古傳漢方。這款茶最棒的地方在於生理期前、生理期中、生理期後都可以放心飲用，生理期中建議依個人體質狀況或諮詢專業醫師後再飲用，能溫和調理女性體質，照顧妳每個月那幾天，讓小紅每次都溫柔來訪。保持青春美麗其實很簡單，由內而外散發光彩自信，不用再請生理假，月月都能展現魅力與好氣色！

生津茶（去油解膩，幫助消化）

出國旅遊餐餐大魚大肉、或是大快朵頤過後，看著體重計總是充滿罪惡感嗎？這時候就需要生津茶來開啟大餐後的「順暢模式」！這款茶選用了素有「植物界紅寶石」之稱的洛神花，搭配山楂、陳皮與甘草。沖泡開來會散發出如同熱帶果茶般的誘人酸甜氣息，極其好喝。最建議在餐後飲用，能完美去油解膩、幫助消化。平日當作日常飲品更能養顏美容，是幫妳做好體態管理、勾勒精緻曲線並保持窈窕美麗的曲線密碼！

茯苓茶（輕盈亮顏，促進新陳代謝）

相傳歷史上以愛美出名的慈禧太后，中年時下令御醫研製了宮廷美顏面膜粉「太后玉容散」，而裡面最核心的美顏藥材就是茯苓！森滋養把這款慈禧太后最愛的漢方美顏聖品做成了方便的茶包，嚴選高品質茯苓，添加肉桂、白朮與芡實等草本植物。不需要像古代一樣把藥材研磨成粉調成膏狀敷臉，現在只要熱水一沖，就能幫助促進新陳代謝、養顏美容。長期飲用讓妳重拾自信、步步輕盈，日常更舒適，素顏也自帶高級美顏濾鏡！

做為森滋養經典茶的忠實鐵粉，這陣子體驗全新包裝下來，真的給出超越五顆星的滿分評價！平日在辦公室忙到焦頭爛額、下午點心時間想吃點罪惡甜食時，我一定會立刻泡一杯生津茶。洛神花和山楂陳皮的酸甜口感，喝起來完全就像在喝高檔餐廳的熱熱果茶，但熱量卻近乎於 0，去油解膩的效果一級棒，大魚大肉後的油膩感瞬間消失得無影無蹤。

而每當生理期快要到的前幾天，我也會提前開始喝溫熱的益母茶來調理體質。它喝起來帶有紅棗的自然微甜與白芍的溫潤，完全沒有傳統中藥湯的苦澀可怕，熱熱的喝下去，整個暖意湧上來，這幾次生理期來竟然都無感度過，整個人氣色加分到被同事狂問是不是換了什麼厲害的保養品！

到了深夜忙完部落格、準備躺床睡覺前，我則習慣為自己泡一杯不含咖啡因的桑葉茶。淡淡的桑葉草本清香撲鼻而來，一喝下去，原本因為工作緊繃一整天的狀態瞬間得到了完美的安撫與潤喉，天然的 GABA 胺基酸真的讓我放鬆不少，整個人鬆暢自在，躺上床擁抱美好的夢鄉。

至於日常想要維持代謝的時候，我就會泡一杯茯苓茶，主要選用慈禧太后最愛的美顏聖品「茯苓」，它帶有肉桂淡淡的獨特香氣與茯苓白术的清爽，每天這樣回沖 2 到 3 次，不僅強迫自己攝取了足夠的每日水分，更在不知不覺中促進了新陳代謝。現在出門常常只擦個防曬隔離霜，整個狀態容光煥發、步步輕盈！

森滋養經典漢方茶把複雜的漢方調理，轉化成了現代人生活中最精緻、最沒有壓力的優雅選擇。愛自己從來不必委屈，只要好好的呵護，就能讓身體和肌膚慢慢回到最舒服、最自然的原始節奏。如果妳也在尋找一款能全方位照顧全家人、無添加又超方便的日常滋養茶包，森滋養經典漢方茶絕對是妳必備清單中的精選推薦！趕快手刀逛逛官方網站，跟著姐一起用這份剛剛好的陪伴，慢慢養出屬於妳自己的原生光澤與美麗吧！










精華 FAQ

  • 森滋養是由賴時真升級而來，經典茶系列在成分與配方上維持原樣，沒有改動核心內容，主要更新的是品牌名稱、外包裝設計與包數，讓整體視覺與送禮、日常使用感受更精緻。

  • 文章強調它採用100%純天然中藥材，無人工添加、無咖啡因，且熱量近乎0，3分鐘熱水沖泡即可飲用，還可回沖2到3次，適合忙碌上班族、租屋族與不想花時間熬煮的人。

  • 桑葉茶主打幫助入睡與潤喉退火，益母茶對應女性經期調理，生津茶適合大餐後去油解膩、幫助消化，茯苓茶則訴求輕盈亮顏與促進新陳代謝，分別對應不同日常保養需求。

貝ㄦ貪食怪

貝ㄦ貪食怪

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

#養生 #喝茶

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
往下滑看更多精彩文章
一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
往下滑看更多精彩文章
賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！

 

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

 

提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！想看更多內容歡迎至https://www.social-lab.cc/

#花海 #賞花 #大佳河濱公園

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
往下滑看更多精彩文章
這間店居然讓你免費用電子閱讀器一整天？｜免費試用各品牌，在老宅坐一整天

這間店居然讓你免費用電子閱讀器一整天？｜免費試用各品牌，在老宅坐一整天

2026-07-03 23:10 藝式酪梨

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃埔新村老宅店提供各品牌電子閱讀器免費試用與租借。
  • 重點二：店內結合眷村老屋氛圍，適合坐整天慢慢體驗閱讀器。
  • 重點三：現場還有命定閱讀器測驗與散步地圖，方便順遊高雄鳳山。

我們在這裡坐了一整個下午。

一推開門，樟木香氣混著舊磚瓦迎面招呼著，這是老宅的待客之道。


「你聞好香喔，比你的香水好聞。」酪梨一臉驚喜。

我懶得反駁，畢竟事實擺在眼前。

空間裡桌椅錯落，把老靈魂和新科技揉在一起；文青會喜歡，我這種中年人也不排斥。


各品牌電子書閱讀器一字排開，都能試用。店員說隨便現場都免費租借，坐下來慢慢試，不滿意換下一個，反正不收錢。

這年頭不收錢的事情，聽著都讓人起疑心，可這裡偏偏理直氣壯。


酪梨挑了一台，往沙發木椅一坐，翹起腿，儼然要長住的氣勢。我也找了個角落坐下，屋外日頭斜照進來，翻著電子書頁，明明是滑動，心裡卻配上紙頁的沙沙聲。


「這字看著舒服，眼睛不酸。」酪梨說話的聲音很輕，不像是正常的母老虎。


「那就買吧。」我裝作豪氣干雲。


「急什麼，」她瞥我一眼「先用順手，再談感情，跟嫁人一樣。」


我笑了，沒接話。


🏮閱悅電子閱讀專門店-黃埔新村店（閱悅‧時光）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷10號

⏰時間：11:00-20:30

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就是停車場，開車也方便。

2️⃣、整個空間的氛圍很舒服，在眷村老宅裡用電子閱讀器看書真的是很棒的體驗。

3️⃣、想買電子閱讀器不用爬文爬到心累，這裡機型很齊全，直接來這裡每一台都摸、都體驗看看，一定能找到適合自己的。

4️⃣、現場可以玩「我的命定閱讀器」心理測驗，可以抽電子閱讀器支架。

5️⃣、可以跟店員索取黃埔新村散步地圖的網址，黃埔新村好吃好逛的都整理在裡面了，也有近期活動可以報名參加。
https://huangpu-map.vercel.app/





❤️熊老闆精選好東西
官網：https://www.bearboss.com/
FB 粉絲團：https://www.facebook.com/bearboss.collections
Google評論：https://maps.app.goo.gl/6WWbVH6yiVuf5rDC8

追蹤藝式酪梨，不漏失更多訊息：

❤️藝式酪梨粉絲專頁

❤️新藝式酪梨instagram


精華 FAQ

  • 最大特色是把電子閱讀器試用空間放進眷村老宅，並提供各品牌機型免費現場體驗。顧客可自在坐下慢慢試，不滿意也能換機，讓選購過程更輕鬆。

  • 店內機型齊全，店員表示可免費租借並直接體驗，能比較不同品牌的手感、字體與閱讀舒適度。對不想爬文做功課的人來說，能現場摸機最省力。

  • 除了試用閱讀器，現場可玩「我的命定閱讀器」心理測驗，還能抽閱讀器支架；店員也會提供黃埔新村散步地圖網址，方便安排周邊吃喝與活動行程。

藝式酪梨

藝式酪梨

美食 x 夫妻 x 親子 x 廟宇 x 創作 x 在地故事 食物是液態的記憶， 我負責在它蒸發前，用筷子丈量鄉愁的經緯。 並將每口悸動翻譯成你眼角的粼粼波光。

#高雄 #免費 #打卡景點

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
往下滑看更多精彩文章
打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

最新文章

花蓮理想大地開箱！兩天一夜慢旅行，異國風園區、免費遊船一次享受！

花蓮理想大地開箱！兩天一夜慢旅行，異國風園區、免費遊船一次享受！

#飯店 #花蓮 #花蓮旅遊 #住宿推薦 #打卡景點 #理想大地

小R 2026.07.13 11
「2026夏戀礁溪、礁心一夏！」熱氣球光雕、火舞、法國馬戲與西班牙空中芭蕾盛會

「2026夏戀礁溪、礁心一夏！」熱氣球光雕、火舞、法國馬戲與西班牙空中芭蕾盛會

#礁溪 #熱氣球 #法國

享民頭條 2026.07.13 8
日本長野諏訪湖花火盛典接力登場！長達一個月天天都有煙火看

日本長野諏訪湖花火盛典接力登場！長達一個月天天都有煙火看

#煙火 #日本 #溫泉旅館

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.13 13
2026天然漢方茶推薦｜森滋養經典茶 100%純天然中藥材 貼心免熬煮茶包設計！老中醫把關無咖啡因草本漢方茶無雷分享

2026天然漢方茶推薦｜森滋養經典茶 100%純天然中藥材 貼心免熬煮茶包設計！老中醫把關無咖啡因草本漢方茶無雷分享

#養生 #喝茶

貝ㄦ貪食怪 2026.07.13 13
三大航空暑期出擊！ 長榮、星宇祭超殺優惠，華航攜手日本名店推高空日式饗宴！

三大航空暑期出擊！ 長榮、星宇祭超殺優惠，華航攜手日本名店推高空日式饗宴！

#華航 #日本 #長榮航空

旅遊經 2026.07.13 18
韓星快閃店進駐五大台北百貨商場！DREAM PLAZA、統一時代「SJ超市」引爆網路話題

韓星快閃店進駐五大台北百貨商場！DREAM PLAZA、統一時代「SJ超市」引爆網路話題

#快閃店 #台北 #韓流

網路溫度計DailyView 2026.07.13 138
熊本自由行一日遊行程-漫步【熊本城】，米其林必比登推薦【勝烈亭】晚餐，【下通商店街】逛街，美食購物一次滿足！

熊本自由行一日遊行程-漫步【熊本城】，米其林必比登推薦【勝烈亭】晚餐，【下通商店街】逛街，美食購物一次滿足！

#熊本 #姬路城 #日本 #日本美食 #日本旅遊 #日本福岡 #打卡景點

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.07.13 14
日本人夏天都吃什麼？台網友人氣推薦排行揭曉　這道料理強勢奪冠

日本人夏天都吃什麼？台網友人氣推薦排行揭曉　這道料理強勢奪冠

#日本人 #日本 #台灣人

網路溫度計DailyView 2026.07.13 613
冰箱必囤神物！冷凍米料理TOP 10 揭曉 第一名讓米飯控超意外

冰箱必囤神物！冷凍米料理TOP 10 揭曉 第一名讓米飯控超意外

#台灣人

網路溫度計DailyView 2026.07.13 559
和毛小孩一起飛上天！日本長野斑尾高原夏季限定熱氣球體驗

和毛小孩一起飛上天！日本長野斑尾高原夏季限定熱氣球體驗

#毛小孩 #熱氣球 #日本

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.13 7
18+