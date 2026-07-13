2026天然漢方茶推薦｜森滋養經典茶 100%純天然中藥材 貼心免熬煮茶包設計！老中醫把關無咖啡因草本漢方茶無雷分享

AI重點 文章重點整理： 重點一： 森滋養由賴時真升級而來，主打經典茶系列配方不變。

森滋養由賴時真升級而來，主打經典茶系列配方不變。 重點二： 全系列採100%純天然中藥材，並通過HACCP與ISO22000認證。

全系列採100%純天然中藥材，並通過HACCP與ISO22000認證。 重點三：四款茶包各對應入睡、經期、去油與代謝等日常需求。

每天下班回家累得像一隻軟泥，躺在床上腦袋卻轉個不停，心裡像藏著一把澆不熄的小火苗，翻來覆去就是睡不著？好不容易熬過辛勞的工作，每個月那幾天小紅警報又準時來訪，生理假一天根本不夠用！更別提偶爾跟姊妹聚餐大魚大肉過後，看著體重計完全不敢面對現實，摸著失去光彩的臉蛋只想嘆氣！

親愛的，生活這麼忙、壓力這麼大，我們總是把時間留給工作和別人，卻忘了好好照顧自己。其實保養不用搞得那麼複雜痛苦，今天要來跟妳們分享一個最近在辦公室被問爆、天天都在喝的療癒系法寶！

只要用 3 分鐘熱水沖泡，就能用最溫柔、最純淨的草本漢方力量，找回自在舒適的狀態，由內而外養出素顏也自帶美顏濾鏡的好氣色！快搬好小凳子，跟著姐一起解鎖這個最精緻優雅的日常補水「喝」護指南吧！

喜歡漢方養生茶的女孩們，一定對網路口碑爆棚的「賴時真」不陌生。現在，這個陪伴無數人度過無數個日常的貼心品牌，已經正式華麗升級為全新品牌——【森滋養】了！升級後的森滋養以「滋養，每個重要的人」為核心精神，希望透過更一致、更安心的品牌呈現，成為妳和家人每日健康生活中最可靠、最溫柔的存在。

老粉們千萬別擔心，這次升級完全是誠意滿滿，深受大家喜愛的「經典茶系列」在成分與配方上完全維持原汁原味，堅持高規格的 100% 純天然中藥材製作，只有全新設計了質感升級的絕美外包裝與包數，讓每一次泡茶都變成一場充滿儀式感的視覺饗宴。

森滋養之所以能讓人一百個放心，是因為全系列產品都堅持最純淨的保養原則。所有的經典茶都採用 100% 天然漢方食材，製程更是高規格通過 HACCP、ISO22000 國際食品安全認證，保證完全無人工添加。最厲害的是，全系列都是無咖啡因配方，熱量更是近乎於 0，不管是白天、下午還是深夜睡前喝，都完全不會造成身體多餘的負擔！

不需要花費大把時間拿著藥罐子辛苦慢熬，只要放入真材實料的茶包，熱水沖泡 3 分鐘就能優雅享用。而且每一包都非常耐泡，可以反覆回沖 2 到 3 次，讓妳在辦公室或家裡輕鬆補水、溫和調整體質，用最誠實負責的配方，陪著妳的肌膚與體態在穩定中慢慢發光！

過去想要用漢方藥材調理身體，總得拿著大藥罐在瓦斯爐旁辛苦慢熬，搞得滿屋子藥味不說，在辦公室或租屋處更是完全行不通。而森滋養的經典茶系列，徹底解決了現代人的這個痛點！

他們把所有真材實料的純天然中藥材，通通濃縮進極具高質感的棉質茶包中，採用無添加的純淨製程。女孩們免熬煮、免等待，只要簡單準備一個妳最愛的馬克杯，丟入茶包、倒入熱水，短短 3 分鐘的時間，藥材的精華與草本香氣就會完美釋放！

最厲害的是，他們家的茶包結構非常扎實，裡面的原粒藥材完全不會在杯底漏出殘渣，喝起來口感極度勻淨滑順。而且每一包都神之耐泡，重複回沖 2 到 3 次依然茶香四溢、滋味滿滿，讓妳在辦公室強迫自己大量補水的同時，還能優雅又溫和地調整體質，徹底把保養化為生活中最安定、最沒有壓力的優雅選擇！

這次升級登場的森滋養經典茶系列，針對女孩們日常最容易遇到的生活痛點，我選了四款最適合上班族女孩們的神級草本配方，每一盒都是 10入 裝。每一款都是精選古傳漢方，配比完美，趕快來看看哪一款是妳的命定茶包：

桑葉茶（幫助入睡，潤喉退火）

這款茶是由擁有 50 年經驗的老中醫親自把關研發！精選了在漢方中素有「神仙葉」美譽的優質桑葉為基底，桑葉本身就是一身是寶，含有極其珍貴的天然 GABA 胺基酸與多種維生素。老中醫更完美比例悉心配製，結合了玄參、桔梗與甘草等草本植物。因為不含咖啡因、無依賴性，最適合熬夜、壓力和情緒忙碌的現代人。當心裡燃起小火苗時，泡一杯桑葉茶，用草本的清潤把緊繃感降下來，星星之火，就讓桑葉來熄，幫妳輕鬆潤喉退火、鬆暢自在，自然狀態舒適泰然！

益母茶（調整體質，月月美麗）

每個月面對長達 7 天的紅色警報，妳還是只能默默忍耐嗎？專為女性日常與經期設計的益母茶，嚴選了被譽為「女人守護神」的益母草，再大手筆添加白芍、紅棗、丹參等古傳漢方。這款茶最棒的地方在於生理期前、生理期中、生理期後都可以放心飲用，生理期中建議依個人體質狀況或諮詢專業醫師後再飲用，能溫和調理女性體質，照顧妳每個月那幾天，讓小紅每次都溫柔來訪。保持青春美麗其實很簡單，由內而外散發光彩自信，不用再請生理假，月月都能展現魅力與好氣色！

生津茶（去油解膩，幫助消化）

出國旅遊餐餐大魚大肉、或是大快朵頤過後，看著體重計總是充滿罪惡感嗎？這時候就需要生津茶來開啟大餐後的「順暢模式」！這款茶選用了素有「植物界紅寶石」之稱的洛神花，搭配山楂、陳皮與甘草。沖泡開來會散發出如同熱帶果茶般的誘人酸甜氣息，極其好喝。最建議在餐後飲用，能完美去油解膩、幫助消化。平日當作日常飲品更能養顏美容，是幫妳做好體態管理、勾勒精緻曲線並保持窈窕美麗的曲線密碼！

茯苓茶（輕盈亮顏，促進新陳代謝）

相傳歷史上以愛美出名的慈禧太后，中年時下令御醫研製了宮廷美顏面膜粉「太后玉容散」，而裡面最核心的美顏藥材就是茯苓！森滋養把這款慈禧太后最愛的漢方美顏聖品做成了方便的茶包，嚴選高品質茯苓，添加肉桂、白朮與芡實等草本植物。不需要像古代一樣把藥材研磨成粉調成膏狀敷臉，現在只要熱水一沖，就能幫助促進新陳代謝、養顏美容。長期飲用讓妳重拾自信、步步輕盈，日常更舒適，素顏也自帶高級美顏濾鏡！

做為森滋養經典茶的忠實鐵粉，這陣子體驗全新包裝下來，真的給出超越五顆星的滿分評價！平日在辦公室忙到焦頭爛額、下午點心時間想吃點罪惡甜食時，我一定會立刻泡一杯生津茶。洛神花和山楂陳皮的酸甜口感，喝起來完全就像在喝高檔餐廳的熱熱果茶，但熱量卻近乎於 0，去油解膩的效果一級棒，大魚大肉後的油膩感瞬間消失得無影無蹤。

而每當生理期快要到的前幾天，我也會提前開始喝溫熱的益母茶來調理體質。它喝起來帶有紅棗的自然微甜與白芍的溫潤，完全沒有傳統中藥湯的苦澀可怕，熱熱的喝下去，整個暖意湧上來，這幾次生理期來竟然都無感度過，整個人氣色加分到被同事狂問是不是換了什麼厲害的保養品！

到了深夜忙完部落格、準備躺床睡覺前，我則習慣為自己泡一杯不含咖啡因的桑葉茶。淡淡的桑葉草本清香撲鼻而來，一喝下去，原本因為工作緊繃一整天的狀態瞬間得到了完美的安撫與潤喉，天然的 GABA 胺基酸真的讓我放鬆不少，整個人鬆暢自在，躺上床擁抱美好的夢鄉。

至於日常想要維持代謝的時候，我就會泡一杯茯苓茶，主要選用慈禧太后最愛的美顏聖品「茯苓」，它帶有肉桂淡淡的獨特香氣與茯苓白术的清爽，每天這樣回沖 2 到 3 次，不僅強迫自己攝取了足夠的每日水分，更在不知不覺中促進了新陳代謝。現在出門常常只擦個防曬隔離霜，整個狀態容光煥發、步步輕盈！

森滋養經典漢方茶把複雜的漢方調理，轉化成了現代人生活中最精緻、最沒有壓力的優雅選擇。愛自己從來不必委屈，只要好好的呵護，就能讓身體和肌膚慢慢回到最舒服、最自然的原始節奏。如果妳也在尋找一款能全方位照顧全家人、無添加又超方便的日常滋養茶包，森滋養經典漢方茶絕對是妳必備清單中的精選推薦！趕快手刀逛逛官方網站，跟著姐一起用這份剛剛好的陪伴，慢慢養出屬於妳自己的原生光澤與美麗吧！

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