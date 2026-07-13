熊本自由行一日遊行程-漫步【熊本城】，米其林必比登推薦【勝烈亭】晚餐，【下通商店街】逛街，美食購物一次滿足！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熊本城與城彩苑散步，感受修復後名城風景。

熊本城與城彩苑散步，感受修復後名城風景。 重點二： 勝烈亭米其林推薦豬排，排隊但口味評價普通。

勝烈亭米其林推薦豬排，排隊但口味評價普通。 重點三：下通商店街逛街購物，並留下護照驚魂回憶。

熊本福岡之旅，我們第一天直飛熊本，入住的飯店就在熊本城附近。

熊本城景觀舒適酒店 住宿:https://cetustar.com/and-comfy-hotel-kumamoto-jo-view/

因此第一個行程，當然就是熊本城囉!

在飯店check in，稍作休息之後，

我們便步行到第一個景點-熊本城。

熊本城

熊本城位於熊本市中央區，

又別稱銀杏城，與姬路城、名古屋城並列為日本三大名城，也是熊本最具代表性的地標之一。

熊本城曾在2016年熊本地震中受到嚴重損害，

但經過多年修復，目前主要參觀區域跟天守閣已重新開放。

但我覺得熊本城最吸引人的，反而是沿途的風景。

還有位於熊本城山腳下的城彩苑，更是我覺得一定不能錯過的地方。

城彩苑是一座重現江戶時代城下町風貌的觀光園區，

整體街道充滿濃濃日式風情。

這裡集結了許多家特色店鋪，

不但能品嚐在地美食，也有許多伴手禮和特產。

我們在城彩苑沒有特別趕行程，

只是悠閒地散步、拍照、逛逛，感受在地的日式氛圍

勝烈亭 新市街本店

離開熊本城，大概下午五點多，也到了晚餐時間。

晚餐我們去吃勝烈亭，這間豬排店可是有得過米其林推薦喔!

人氣超夯的勝烈亭，我們到的時候已有多組人馬在候位。

現場叫號，可能我們抵達的時間還算早，大概等了20分左右就有位子。

送上菜單給大家參考，

在日本觀光區，以現在日幣匯率來看，我覺得這價格很可以耶!

也有英文版的吃法解說。

我們發現這間餐廳的台灣人超多，那天用餐，

周圍座位幾乎都是台灣人，就像在台灣吃豬排一樣XDD

點了兩份餐，以這樣客滿的人潮，上餐速度算蠻快的。

口味的部分，我個人覺得，

好吃是好吃，但要到排隊的程度，似乎又稱不上。

不過招牌豬排確實厲害，炸衣酥脆不油膩，每一塊炸豬排咬下去都鮮嫩多汁。

這個就比較普通了，我們吃是覺得有點太鹹，只能說很下飯啦!

簡言之，勝烈亭餐點跟服務品質都不錯，

每個人的口味不同，對我們來說，

雖然好吃，但沒有驚豔到讓人想再排一次隊。

就屬於有吃過就好，如果需要排隊超過20分鐘，可能可以考慮把時間留給其他美食。

下通商店街 Shimotori Shopping Arcade

吃飽後，我們去熊本最熱鬧的下通商店街逛逛。

我很喜歡日本商店街的設計，整條商店街都有屋頂遮蔽，不怕下雨天。

除了各大藥妝店，還有 UNIQLO、GU、ABC-MART、唐吉訶德、百元商店，

以及各式餐廳、居酒屋、咖啡廳和甜點店....甚至連電器行都有。

這裡最多的就是馬肉居酒屋，

我最殘念的就是在熊本沒有吃馬肉，現在看到照片又覺得好可惜啊!

我們在下通商店街買了草莓，還有很多藥妝，

也在這裡掉了護照，哈哈!

護照驚魂記 文章:https://cetustar.com/passport/

現在回想起來，雖然當下緊張到不行，

反而成了這趟熊本福岡自由行最令人難忘的回憶之一呢!

熊本城

地址:1-1 Honmaru, Chuo Ward, Kumamoto

勝烈亭 新市街本店

地址: 8-18 Shinshigai, Chuo Ward, Kumamoto

Shimotori Shopping Arcade

地址: 1 Chome-3-10 Shimotori, Chuo Ward, Kumamoto