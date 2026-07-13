熊本自由行一日遊行程-漫步【熊本城】，米其林必比登推薦【勝烈亭】晚餐，【下通商店街】逛街，美食購物一次滿足！

2026-07-13 09:14 鍾小殷的幸福玩樂趣

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：熊本城與城彩苑散步，感受修復後名城風景。
  • 重點二：勝烈亭米其林推薦豬排，排隊但口味評價普通。
  • 重點三：下通商店街逛街購物，並留下護照驚魂回憶。

熊本福岡之旅，我們第一天直飛熊本，入住的飯店就在熊本城附近。

熊本城景觀舒適酒店 住宿:https://cetustar.com/and-comfy-hotel-kumamoto-jo-view/

因此第一個行程，當然就是熊本城囉!

在飯店check in，稍作休息之後，

我們便步行到第一個景點-熊本城。

熊本城

熊本城位於熊本市中央區，

又別稱銀杏城，與姬路城、名古屋城並列為日本三大名城，也是熊本最具代表性的地標之一。

熊本城曾在2016年熊本地震中受到嚴重損害，

但經過多年修復，目前主要參觀區域跟天守閣已重新開放。

但我覺得熊本城最吸引人的，反而是沿途的風景。

還有位於熊本城山腳下的城彩苑，更是我覺得一定不能錯過的地方。

城彩苑是一座重現江戶時代城下町風貌的觀光園區，

整體街道充滿濃濃日式風情。

這裡集結了許多家特色店鋪，

不但能品嚐在地美食，也有許多伴手禮和特產。

我們在城彩苑沒有特別趕行程，

只是悠閒地散步、拍照、逛逛，感受在地的日式氛圍

勝烈亭 新市街本店

離開熊本城，大概下午五點多，也到了晚餐時間。

晚餐我們去吃勝烈亭，這間豬排店可是有得過米其林推薦喔!

人氣超夯的勝烈亭，我們到的時候已有多組人馬在候位。

現場叫號，可能我們抵達的時間還算早，大概等了20分左右就有位子。

送上菜單給大家參考，

在日本觀光區，以現在日幣匯率來看，我覺得這價格很可以耶!

也有英文版的吃法解說。

我們發現這間餐廳的台灣人超多，那天用餐，

周圍座位幾乎都是台灣人，就像在台灣吃豬排一樣XDD

點了兩份餐，以這樣客滿的人潮，上餐速度算蠻快的。

口味的部分，我個人覺得，

好吃是好吃，但要到排隊的程度，似乎又稱不上。

不過招牌豬排確實厲害，炸衣酥脆不油膩，每一塊炸豬排咬下去都鮮嫩多汁。

這個就比較普通了，我們吃是覺得有點太鹹，只能說很下飯啦!

簡言之，勝烈亭餐點跟服務品質都不錯，

每個人的口味不同，對我們來說，

雖然好吃，但沒有驚豔到讓人想再排一次隊。

就屬於有吃過就好，如果需要排隊超過20分鐘，可能可以考慮把時間留給其他美食。

下通商店街 Shimotori Shopping Arcade

吃飽後，我們去熊本最熱鬧的下通商店街逛逛。

我很喜歡日本商店街的設計，整條商店街都有屋頂遮蔽，不怕下雨天。

除了各大藥妝店，還有 UNIQLO、GU、ABC-MART、唐吉訶德、百元商店，

以及各式餐廳、居酒屋、咖啡廳和甜點店....甚至連電器行都有。

這裡最多的就是馬肉居酒屋，

我最殘念的就是在熊本沒有吃馬肉，現在看到照片又覺得好可惜啊!

我們在下通商店街買了草莓，還有很多藥妝，

也在這裡掉了護照，哈哈!

護照驚魂記 文章:https://cetustar.com/passport/

現在回想起來，雖然當下緊張到不行，

反而成了這趟熊本福岡自由行最令人難忘的回憶之一呢!

熊本城

地址:1-1 Honmaru, Chuo Ward, Kumamoto

勝烈亭 新市街本店

地址: 8-18 Shinshigai, Chuo Ward, Kumamoto

Shimotori Shopping Arcade

地址: 1 Chome-3-10 Shimotori, Chuo Ward, Kumamoto

精華 FAQ

  • 文中先步行前往熊本城，欣賞修復後重新開放的天守閣與沿途風景，接著特別推薦城彩苑，能感受江戶時代城下町氛圍，也適合散步、拍照與購買伴手禮。

  • 勝烈亭雖然是米其林推薦豬排店，現場也需要排隊約20分鐘，但作者認為招牌豬排酥脆多汁、服務不錯，整體好吃卻未到驚豔，若排太久可考慮其他選擇。

  • 下通商店街是熊本最熱鬧的購物街，街道有屋頂遮蔽，集合藥妝、服飾、百元商店與餐飲店，作者在此買草莓和藥妝，還意外發生掉護照的驚魂事件。

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#熊本 #姬路城 #日本美食 #日本旅遊 #日本福岡 #打卡景點

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

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想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

 

提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

Social Lab社群實驗室

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Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！想看更多內容歡迎至https://www.social-lab.cc/

#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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這間店居然讓你免費用電子閱讀器一整天？｜免費試用各品牌，在老宅坐一整天

這間店居然讓你免費用電子閱讀器一整天？｜免費試用各品牌，在老宅坐一整天

2026-07-03 23:10 藝式酪梨

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃埔新村老宅店提供各品牌電子閱讀器免費試用與租借。
  • 重點二：店內結合眷村老屋氛圍，適合坐整天慢慢體驗閱讀器。
  • 重點三：現場還有命定閱讀器測驗與散步地圖，方便順遊高雄鳳山。

我們在這裡坐了一整個下午。

一推開門，樟木香氣混著舊磚瓦迎面招呼著，這是老宅的待客之道。


「你聞好香喔，比你的香水好聞。」酪梨一臉驚喜。

我懶得反駁，畢竟事實擺在眼前。

空間裡桌椅錯落，把老靈魂和新科技揉在一起；文青會喜歡，我這種中年人也不排斥。


各品牌電子書閱讀器一字排開，都能試用。店員說隨便現場都免費租借，坐下來慢慢試，不滿意換下一個，反正不收錢。

這年頭不收錢的事情，聽著都讓人起疑心，可這裡偏偏理直氣壯。


酪梨挑了一台，往沙發木椅一坐，翹起腿，儼然要長住的氣勢。我也找了個角落坐下，屋外日頭斜照進來，翻著電子書頁，明明是滑動，心裡卻配上紙頁的沙沙聲。


「這字看著舒服，眼睛不酸。」酪梨說話的聲音很輕，不像是正常的母老虎。


「那就買吧。」我裝作豪氣干雲。


「急什麼，」她瞥我一眼「先用順手，再談感情，跟嫁人一樣。」


我笑了，沒接話。


🏮閱悅電子閱讀專門店-黃埔新村店（閱悅‧時光）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷10號

⏰時間：11:00-20:30

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就是停車場，開車也方便。

2️⃣、整個空間的氛圍很舒服，在眷村老宅裡用電子閱讀器看書真的是很棒的體驗。

3️⃣、想買電子閱讀器不用爬文爬到心累，這裡機型很齊全，直接來這裡每一台都摸、都體驗看看，一定能找到適合自己的。

4️⃣、現場可以玩「我的命定閱讀器」心理測驗，可以抽電子閱讀器支架。

5️⃣、可以跟店員索取黃埔新村散步地圖的網址，黃埔新村好吃好逛的都整理在裡面了，也有近期活動可以報名參加。
https://huangpu-map.vercel.app/





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精華 FAQ

  • 最大特色是把電子閱讀器試用空間放進眷村老宅，並提供各品牌機型免費現場體驗。顧客可自在坐下慢慢試，不滿意也能換機，讓選購過程更輕鬆。

  • 店內機型齊全，店員表示可免費租借並直接體驗，能比較不同品牌的手感、字體與閱讀舒適度。對不想爬文做功課的人來說，能現場摸機最省力。

  • 除了試用閱讀器，現場可玩「我的命定閱讀器」心理測驗，還能抽閱讀器支架；店員也會提供黃埔新村散步地圖網址，方便安排周邊吃喝與活動行程。

藝式酪梨

藝式酪梨

美食 x 夫妻 x 親子 x 廟宇 x 創作 x 在地故事 食物是液態的記憶， 我負責在它蒸發前，用筷子丈量鄉愁的經緯。 並將每口悸動翻譯成你眼角的粼粼波光。

#高雄 #免費 #打卡景點

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打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

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❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

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2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

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