連韓國人都被圈粉了！他們說「一定要再來」中台灣美景你去過幾個？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高美濕地、海牛採蚵等特色吸引韓國旅客。

高美濕地、海牛採蚵等特色吸引韓國旅客。 重點二： 首爾直飛台中航線助攻中台灣深度旅遊。

首爾直飛台中航線助攻中台灣深度旅遊。 重點三：中台灣觀光團赴首爾弘大推廣四縣市美景。

高美溼地的夕陽、彰化的百年海牛採蚵、南投的山林茶香、苗栗的老鐵道溫泉⸺這些聽起來好像有點熟悉、又有點「哎我還沒去過」的地方，最近在首爾弘大商圈轟動了！台中、彰化、南投、苗栗四縣市組成的中台灣觀光推廣團，直接把台灣好山好景搬到韓國去展示，現場韓國旅客感動到直接說要再訂機票——連韓國人都被圈粉了，我們有什麼理由還沒排進行程？

韓國旅客熱愛的中台灣

兩天活動下來，線下觸及累積超過三萬人次。現場規劃了集章抽機票、傳統服飾換裝體驗、泰雅族編織 DIY、茶文化品茗等多元互動——這套玩法顯然超對韓國旅客胃口，主辦單位說現場觀光業者反應熱烈，認為中台灣遊程商品很有包裝潛力。

活動當天還有一段讓我覺得很暖的小插曲：有韓國民眾在現場表示，自己已經去過台中好幾次了，高美溼地的夕陽、珍珠奶茶、還有台灣溫和的天氣，每次都讓他念念不忘。這次在弘大看到推廣活動，感覺像是又重遊了一次中台灣，得知現在有首爾直飛台中的航線，他直接說「一定要再來！」

台中陳局長偕同彰化王處長、南投林處長及苗栗古科長赴韓國舉辦中台灣觀光推廣會。臺中市政府觀光旅遊局

目前已有首爾直飛台中的定期航班，此次推廣也邀集了真航空、星宇航空、德威航空、台灣虎航、中華航空、長榮航空共六家航空公司共同參與，對想玩中台灣的韓國旅客來說，交通門檻已經低很多了。

台中、彰化、南投、苗栗，你最想先去哪個？

這次推廣團主打的，是中台灣那些獨特的美景與體驗。

台中：城市感與自然感一次滿足

台中是這次推廣的核心縣市，也是最多韓國旅客已有印象的地方。高美溼地的夕陽景色、步調舒適的都會漫遊、再加上珍珠奶茶這個幾乎已是全球通行語的台灣符號，台中的旅遊形象其實比我們以為的更立體。首爾直飛台中的航線更讓整趟旅程省去轉機麻煩，對韓國旅客來說是很直接的誘因。

台中高美濕地，高美野生動物保護區。臺中市政府觀光旅遊局

彰化：三個「全台唯一」等你來

彰化擁有超過 300 年的歷史文化底蘊，這次主打三個讓人說不完的亮點：全台仍在正常運作的扇形車庫、已傳承百年的無形文化資產「海牛採蚵」，以及全台獨一無二的玻璃媽祖廟。三個「唯一」擺在一起，這種稀缺感，正是打海外市場最有力的籌碼。

彰化扇形車庫。彰化縣政府

南投：山林、茶園、永續慢旅

南投這幾年在韓國市場很積極耕耘，去年底甚至在首爾明洞精華商圈輪播了整整一個月的旅遊影片《Nantou Awaits》，觸及超過千萬人次。這次繼續跟進，強調自然景觀與永續旅遊的形象定位。山林、清境高原、茶園，適合那種不想走馬看花、想真正靜下來的旅遊心情。

九九峰森林步道。南投旅遊網

苗栗：鐵道溫泉，低調復古浪漫

苗栗的旅遊氣質比較內斂，但就是這種低調有一種說不出的吸引力。老鐵道文化搭配多處溫泉資源，有點復古、有點放鬆，很適合說走就走的週末短旅行。這次苗栗也強調永續旅遊的方向，對重視旅遊品質而非打卡數量的韓國旅客，會很有共鳴。

苗栗三義鄉舊山線鐵道自行車。苗栗縣政府文化觀光局

台灣旅遊從兩天一夜，拉長到三天兩夜更好玩

韓國一直是台灣重要的國際觀光客源地，而過去韓國旅客的旅遊路線多集中在台北。這次四縣市聯合出擊，透過 B2B 商務媒合與 B2C 消費者體驗雙管齊下，目標就是把韓客的旅遊版圖拉到中台灣，讓「台灣行程」不再只是台北兩天一夜，而是能延伸到台中、南投、彰化、苗栗的完整中部旅遊圈。

為期兩天的中台灣四縣市觀光推廣活動，吸引大批韓國民眾參觀。臺中市政府觀光旅遊局

活動期間，現場韓國觀光業者也表示，首爾直飛台中的航線讓行程包裝更有彈性，對開發中台灣遊程商品很有信心。如果你身邊有韓國朋友、或自己就常跑首爾，不妨把中台灣的這些亮點分享出去。有時候，最好的旅遊宣傳不是廣告，而是一個真的去過、真的愛上的人告訴你：「這個地方，你真的該來一次。」