2026-07-12 18:46 eat4life_foodie
冰島大家都推薦的Pizza，真的好吃嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：冰島維克黑色餅皮披薩店人潮很多，上菜速度卻很快。
- 重點二：Nr.1披薩加海螯蝦與松露，料多但餅皮表現普通。
- 重點三：Nr.6酸種餅皮不夠特別，啤酒可先試喝再決定。
▶Nr.1 kr.4590◀
這的口味裡面還有海螯蝦，而且加上松露！超級高級的口味，搭配的餅皮是黑色的，餅皮沒有太突出，但是料非常多！如果是愛料多的薄皮披薩派，這款你會喜歡！
▶Nr.6 kr.3990◀
這個的餅皮搭配的是酸種餅皮，但小編沒有覺得太特別，而且也沒有很有嚼勁的感覺>
▶Snorri Draft kr.1790◀
想喝啤酒的話，店員會讓你試喝每一款，看你喜歡哪一個就可以直接點！超級讚！
🇮🇸冰島Vik·Black Crust Pizzeria
⏰12:00-21:00
🏡Austurvegur 16, 870 Vík, 冰島
💰現金、刷卡
☎️+354 854 6611
✨人超級多，但是他們上披薩的速度很快！
✨有廁所，個人覺得不用特別去吃，但如果沒東西吃的話可以吃一下～
#BlackCrustPizzeria#冰島餐廳#冰島披薩##能吃就是福x吃冰島
精華 FAQ
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店家主打黑色餅皮披薩，內餡用料很多，像海螯蝦加松露的高級口味相當吸睛。雖然餅皮本身沒有特別突出，但整體視覺和配料都很有記憶點。
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Nr.1 口味被認為料多又高級，適合喜歡薄皮、重配料的人；Nr.6 使用酸種餅皮，但小編覺得不夠特別，也沒有明顯嚼勁，因此整體印象普通。
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Black Crust Pizzeria 位於冰島 Vík，營業時間是 12:00-21:00，可用現金與刷卡，店內人潮多但出餐快，還能先試喝啤酒再點，並且有廁所可使用。
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