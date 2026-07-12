2026-07-12 16:03 VVN 小安
⚘ 台北 大安區˖⸝⸝₊˚捷運六張犁｜Bloom brunch 綻．食｜早午餐 下午茶 義式餐點 推薦
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：隱密溫馨的六張犁早午餐店，氛圍輕鬆又有儀式感。
- 重點二：餐點選擇多元，從早午餐盤到義大利麵、甜點都齊全。
- 重點三：座位不多建議預約，小包間也適合聚餐與小約會。
📍台北 ⚘ 六張犁｜Bloom brunch 綻．食 ꕤ˖⸝⸝₊˚
發現了一家有點隱密，但氛圍很輕鬆又溫馨的早午餐廳
餐點選擇非常豐富，從早午餐盤、義大利麵、飲品到甜點，應有盡有
不只餐點好吃，連擺盤器皿也都很漂亮，整體儀式感滿滿，很適合週末慢慢吃一頓 🍽️✨
✧˚ 翼板牛排餐盤 ⁴²⁰
擺盤豐富，營養均衡，還有附烤丹麥吐司
牛肉7分熟，保有剛好的嚼勁
有一個亮點，是外酥內綿密的細絲薯餅，好吃到我想加點🫶🏻
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✧˚法式蒜香奶油鮮蝦麵 ³⁴⁸
麵條是帶有嚼勁的那種，個人很喜歡！
蒜香完美融入白醬，奶香、酸香平衡得剛剛好，是濃郁但不膩口的舒服味道。
蝦子還貼心剝好殼，懶人福音💯
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✧˚青檸美式 ¹³⁰
酸甜中帶有美式咖啡的苦香，喝起來清爽又有層次🍋
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✧˚香檸巴斯克乳酪 ¹⁴⁸
口感厚實、扎實又綿密，帶著淡淡檸檬香，吃起來蠻清爽的
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✧˚黑糖奶茶 ¹⁴⁰
蠻驚艷的！有奶香的濃郁感，但喝起來又保有茶感的順口，甜度也不會太有負擔~
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✧˚招牌布丁脆脆 ¹²⁸
敲開表層脆脆的焦糖，裡面是入口即化的綿密布丁，焦香和奶香搭在一起太療癒 🍮✨
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📝 內用座位不多，建議可以現預約
店內也有一個小包間，獨立空間感蠻不錯，很適合多人聚餐、朋友聚會或小約會
🏷️ #vvn吃台北 #vvn吃早午餐
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🍽️Bloom brunch 綻．食
📍 臺北市大安區全安里樂利路40號1樓
⌚ 02 8732 6565
精華 FAQ
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店內氛圍輕鬆又溫馨，整體擺盤與器皿也很有儀式感，適合週末慢慢用餐。因座位不多，店家也提到建議先預約。
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推薦的餐點包含翼板牛排餐盤、法式蒜香奶油鮮蝦麵、香檸巴斯克乳酪、招牌布丁脆脆等；主餐份量與搭配豐富，甜點則強調綿密、清爽與焦香奶香平衡。
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店址在臺北市大安區全安里樂利路40號1樓，電話是02 8732 6565。文中也提到有小包間，適合多人聚餐、朋友聚會或小約會。
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