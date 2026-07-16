2026-07-16 09:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
暑假Bike Chill！台中三條自行車專用道 綠蔭、隧道一路暢騎
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台中推三大自行車專用道，主打綠蔭、鐵道與山城風光。
- 重點二：市府輔導30家租賃業者，強化契約、保險與消費者保障。
- 重點三：后里馬場推親子半日遊，結合馬戲秀、古蹟導覽與騎乘體驗。
【旅奇傳媒/編輯部報導】Fun 暑假，就是要踩上 Bike 乘風 Chill！今年夏天，騎進台中「潭雅神綠園道」、「東豐自行車綠廊」及「后豐鐵馬道」等三大人氣自行車專用道，以漫遊速度享受旅程，在每一段騎乘停留間探索景點、體驗在地百年鐵道文化、山城風光，發現騎單車悠遊專屬的台中新風景。
臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，台中持續推動自行車低碳永續旅遊，不只是流行趨勢，更是一種放慢速度、親近自然的旅行方式，適合親子、好友共遊。為讓民眾騎得安心，市府持續優化自行車道設施，全面提升沿線自行車租車服務品質。今年1月已召開自行車租賃業者說明會，輔導三大自行車道沿線30家租賃業者，全面採用符合交通部公布「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規範的出租契約，並揭露保險資訊，以及確保投保皆於有效期間內。未來也將建立常態查核機制，定期查核定型化契約及保險等項目，持續落實消費者權益保障。
陳局長說明，剛完成優化升級的「潭雅神綠園道」，提供更安心舒適的人車分流環境，終點可順遊中科公園，是夏季親子消暑熱門景點；「東豐自行車綠廊」為全台第一條由舊鐵道改建的自行車道，沿途串聯石岡水壩、東勢客家文化園區等山城景點；銜接相連的「后豐鐵馬道」，則一路穿越九號隧道、花梁鋼橋及后里馬場等經典景點，在綠蔭與天然涼爽的騎乘環境中，享受兼具歷史、人文與自然風光的自行車之旅，三條路線各具特色，也串聯出台中最具代表性的自行車旅遊廊帶。
此外，為迎接暑假，后里馬場推出優惠「FUN 暑假親子半日遊」限定行程，一票即可體驗國際級精彩馬戲秀、百年馬廄古蹟導覽及馬匹互動，近距離感受百年馬場文化魅力。下午還可選擇騎乘自行車悠遊后豐鐵馬道，或參加 DIY 親子手作，滿足不同旅遊喜好，也可順遊周邊麗寶樂園、中社觀光花市、月眉觀光糖廠等景點，輕鬆規劃一趟豐富的暑假小旅行。
今年暑假，一起來 Bike Chill，騎上單車穿梭綠蔭、鐵道、山城與馬場間，悠閒享受自行車旅行最迷人的節奏。更多自行車旅遊及租賃資訊，歡迎至「台中觀光旅遊網」的「自行車道專區」查詢。
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精華 FAQ
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台中主推潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道3條路線，讓旅客以慢速騎乘方式欣賞綠蔭、鐵道、山城與人文景點。
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觀旅局已輔導3大自行車道沿線30家租賃業者，統一採用符合規範的租賃契約，並揭露保險資訊、確認投保有效，未來也將定期查核。
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后里馬場推出FUN暑假親子半日遊，可體驗馬戲秀、百年馬廄古蹟導覽與馬匹互動，下午還能騎單車或做DIY，再順遊周邊景點。