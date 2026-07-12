日本 | 到迪士尼商店猜拳拿《玩具總動員》小卡 活動只到8/16！

2026-07-12 01:03 Enhsin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本迪士尼商店推出玩具總動員5聯名猜拳小卡活動。
  • 重點二：活動期間為6月30日到8月16日，門市現場參加即可獲得。
  • 重點三：各店款式不同，澀谷、新宿與晴空街店可拿到不同角色卡。

玩具總動員5》已於7月3日在日本上映，而各式各樣的宣傳活動也如火如荼地展開中！其中一項就是6月30日~8月16日在迪士尼商店參加猜拳活動就能拿到的《玩具總動員》角色小卡！

*到訪日期為7月2日，請以門市現場實際公告為準。

澀谷公園大道店《玩具總動員》特別裝飾
澀谷公園大道店《玩具總動員》特別裝飾

日本迪士尼商店自2024年3月15日起在全國門市展開的猜拳小卡(キャストとじゃんけん！）活動，至今已推出了相當多種的款式。而今天要分享的是6月30日~8月16日配合《玩具總動員5》上映而推出的隨機圖案小卡。目前一共有三款，八月之後會新增兩款圖案。

每間門市會有的圖案不一樣，要到現場看公告才知道。首先是在澀谷的「澀谷公園大道店」拿到的胡迪小卡！

再來是在「東京晴空塔城晴空街店」拿到的三眼怪小卡。

最後是在新宿的旗艦店拿到的翠絲小卡。

旗艦店《玩具總動員》特別裝飾
旗艦店《玩具總動員》特別裝飾

詳細的活動資訊可參考迪士尼商店的特設網頁。如果最近剛好到日本旅遊，有興趣的話不妨就到迪士尼商店看看吧！

精華 FAQ

  • 活動是到迪士尼商店與店員猜拳，就能拿到《玩具總動員》角色小卡，並配合《玩具總動員5》上映展開，屬於期間限定的門市互動贈品。

  • 活動從6月30日開始，持續到8月16日結束；文章也提醒，實際內容仍以門市現場公告為準，因為不同日期或店舖可能會有差異。

  • 澀谷的「澀谷公園大道店」可拿到胡迪卡，東京晴空塔城晴空街店是三眼怪卡，新宿旗艦店則可拿到翠絲卡，各店提供圖案不一樣。

Enhsin

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Life in Japan since 2019 分享日本的美好所在

#日本 #迪士尼 #期間限定 #熱門話題 #玩具總動員5

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

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2026-07-03 23:10 藝式酪梨

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃埔新村老宅店提供各品牌電子閱讀器免費試用與租借。
  • 重點二：店內結合眷村老屋氛圍，適合坐整天慢慢體驗閱讀器。
  • 重點三：現場還有命定閱讀器測驗與散步地圖，方便順遊高雄鳳山。

我們在這裡坐了一整個下午。

一推開門，樟木香氣混著舊磚瓦迎面招呼著，這是老宅的待客之道。


「你聞好香喔，比你的香水好聞。」酪梨一臉驚喜。

我懶得反駁，畢竟事實擺在眼前。

空間裡桌椅錯落，把老靈魂和新科技揉在一起；文青會喜歡，我這種中年人也不排斥。


各品牌電子書閱讀器一字排開，都能試用。店員說隨便現場都免費租借，坐下來慢慢試，不滿意換下一個，反正不收錢。

這年頭不收錢的事情，聽著都讓人起疑心，可這裡偏偏理直氣壯。


酪梨挑了一台，往沙發木椅一坐，翹起腿，儼然要長住的氣勢。我也找了個角落坐下，屋外日頭斜照進來，翻著電子書頁，明明是滑動，心裡卻配上紙頁的沙沙聲。


「這字看著舒服，眼睛不酸。」酪梨說話的聲音很輕，不像是正常的母老虎。


「那就買吧。」我裝作豪氣干雲。


「急什麼，」她瞥我一眼「先用順手，再談感情，跟嫁人一樣。」


我笑了，沒接話。


🏮閱悅電子閱讀專門店-黃埔新村店（閱悅‧時光）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷10號

⏰時間：11:00-20:30

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就是停車場，開車也方便。

2️⃣、整個空間的氛圍很舒服，在眷村老宅裡用電子閱讀器看書真的是很棒的體驗。

3️⃣、想買電子閱讀器不用爬文爬到心累，這裡機型很齊全，直接來這裡每一台都摸、都體驗看看，一定能找到適合自己的。

4️⃣、現場可以玩「我的命定閱讀器」心理測驗，可以抽電子閱讀器支架。

5️⃣、可以跟店員索取黃埔新村散步地圖的網址，黃埔新村好吃好逛的都整理在裡面了，也有近期活動可以報名參加。
https://huangpu-map.vercel.app/





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精華 FAQ

  • 最大特色是把電子閱讀器試用空間放進眷村老宅，並提供各品牌機型免費現場體驗。顧客可自在坐下慢慢試，不滿意也能換機，讓選購過程更輕鬆。

  • 店內機型齊全，店員表示可免費租借並直接體驗，能比較不同品牌的手感、字體與閱讀舒適度。對不想爬文做功課的人來說，能現場摸機最省力。

  • 除了試用閱讀器，現場可玩「我的命定閱讀器」心理測驗，還能抽閱讀器支架；店員也會提供黃埔新村散步地圖網址，方便安排周邊吃喝與活動行程。

藝式酪梨

藝式酪梨

美食 x 夫妻 x 親子 x 廟宇 x 創作 x 在地故事 食物是液態的記憶， 我負責在它蒸發前，用筷子丈量鄉愁的經緯。 並將每口悸動翻譯成你眼角的粼粼波光。

#高雄 #免費 #打卡景點

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打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

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暴雨中的一句話，讓我記住了潮州《日上微旅》這間民宿

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2026-07-05 23:29 巧比。針線包

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：潮州《日上微旅》位於市區巷弄，鄰近景點與小吃，交通便利。
  • 重點二：民宿採自助入住，房間簡潔寬敞，營造出舒適放鬆的住宿氛圍。
  • 重點三：豪雨成災時店家主動提出取消可全額退款，展現貼心服務。

【小鎮風情。民宿寫意】

這間是潮州市區《日上微旅》，隱身於幽靜的小巷，離潮州日式歷史建築文化園區不遠，而著名的燒冷冰、牛肉福、三山國王廟等小吃與景點，都在步行可及的範圍，對商務出差或旅遊住宿都相當方便。

民宿一樓是一間咖啡店，二樓以上為客房，採 QR Code 自助入住。房間比預期寬敞，木質調搭配暖色燈光，沒有過多華麗裝飾，反而營造出簡單舒適的居住氛圍，讓人在忙碌一天後，可以真正放鬆休息。

只是，這趟住宿最大的記憶，並不是房間。

入住當天，屏東豪雨成災，戶外工作完全無法進行。我試著詢問店家是否能提早入住，沒想到得到的回答不是「請依照規定時間」，而是：

連日大雨出現積水擔心影響行程安全，需要取消住宿，我們願意全額退款。

做服務業的人都知道，豪雨已經影響生意，願意主動把選擇權交給客人，把可能的損失留給自己，並不是每一間旅宿都做得到。

那一刻，我忽然覺得，好的服務，不只是提供一張舒適的床，而是在旅人最狼狽的時候，先想到對方。

後來，屏東縣政府宣布下午及隔日停班停課，手機陸續收到四次大雨警報通知。考量工作安排，我最終還是如期入住。


傍晚雨勢稍歇，我走上街頭覓食，順道散步感受潮州夜晚。


也許受到豪雨影響，建基老街上的店家大多提早打烊，平日熱鬧的街道顯得格外安靜，只剩零星車輛緩緩經過。

比起住宿本身，我更記得的是一句簡單卻真誠的話：「如果需要取消住宿，我們願意全額退款。」

有些旅宿讓人記住的是漂亮的裝潢，有些旅宿讓人懷念的是舒適的床鋪；而這間民宿，讓我記住的是一份站在旅人角度思考的善意。

這次因為放颱風假，咖啡店跟著休息。下次南國差旅，再錯過咖啡店的早餐，我會繼續遺憾的。

精華 FAQ

  • 民宿位於潮州市區的幽靜巷弄中，距離潮州日式歷史建築文化園區不遠，燒冷冰、牛肉福與三山國王廟等小吃景點也能步行抵達。

  • 民宿一樓是咖啡店，二樓以上為客房，採 QR Code 自助入住。房間空間比預期寬敞，木質調與暖色燈光讓整體氛圍簡單、舒服又放鬆。

  • 入住遇上屏東豪雨成災，店家沒有要求照規定入住，而是主動表示若擔心安全可取消住宿，並願意全額退款，讓作者感受到站在旅人角度的善意。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#民宿 #屏東旅遊

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旅遊經 2026.07.11 19
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