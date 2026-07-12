2026-07-12 01:03 Enhsin
日本 | 到迪士尼商店猜拳拿《玩具總動員》小卡 活動只到8/16！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：日本迪士尼商店推出玩具總動員5聯名猜拳小卡活動。
- 重點二：活動期間為6月30日到8月16日，門市現場參加即可獲得。
- 重點三：各店款式不同，澀谷、新宿與晴空街店可拿到不同角色卡。
《玩具總動員5》已於7月3日在日本上映，而各式各樣的宣傳活動也如火如荼地展開中！其中一項就是6月30日~8月16日在迪士尼商店參加猜拳活動就能拿到的《玩具總動員》角色小卡！
*到訪日期為7月2日，請以門市現場實際公告為準。
日本迪士尼商店自2024年3月15日起在全國門市展開的猜拳小卡(キャストとじゃんけん！）活動，至今已推出了相當多種的款式。而今天要分享的是6月30日~8月16日配合《玩具總動員5》上映而推出的隨機圖案小卡。目前一共有三款，八月之後會新增兩款圖案。
每間門市會有的圖案不一樣，要到現場看公告才知道。首先是在澀谷的「澀谷公園大道店」拿到的胡迪小卡！
再來是在「東京晴空塔城晴空街店」拿到的三眼怪小卡。
最後是在新宿的旗艦店拿到的翠絲小卡。
詳細的活動資訊可參考迪士尼商店的特設網頁。如果最近剛好到日本旅遊，有興趣的話不妨就到迪士尼商店看看吧！
精華 FAQ
-
活動是到迪士尼商店與店員猜拳，就能拿到《玩具總動員》角色小卡，並配合《玩具總動員5》上映展開，屬於期間限定的門市互動贈品。
-
活動從6月30日開始，持續到8月16日結束；文章也提醒，實際內容仍以門市現場公告為準，因為不同日期或店舖可能會有差異。
-
澀谷的「澀谷公園大道店」可拿到胡迪卡，東京晴空塔城晴空街店是三眼怪卡，新宿旗艦店則可拿到翠絲卡，各店提供圖案不一樣。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數