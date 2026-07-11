你每天都在走路，卻可能把自己越走越累：《52種走路方式》揭開多數人不知道的真相

2026-07-11 20:43 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
圖片來源：Canva製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：多數人的走路只是習慣重播，身體與世界連結逐漸變薄。
  • 重點二：刻意改變路面、方向與呼吸，可喚醒感官並重建注意力。
  • 重點三：像媽祖進香般的步行，能讓人累卻清醒，重新找到位置。

週四是我的佛學日。我刻意把車停得遠一點，先慢慢走去火車站附近吃一頓素食自助餐，再一路走到里仁大甲鎮瀾店。那段路不長，但走著走著，心裡突然冒出一個很清楚的感覺：這不只是移動，這比較像一種小型的朝聖。後來翻到《52種走路方式》，才發現原來有人早就把這件事說得更完整——我們多數時候，其實根本沒有在「走路」。

你每天都在走路，但那更像重播。同一條路、同一個轉角、同一種表情，連無聊都變得很穩定。久了之後，你不是累，你是鈍掉，對周圍幾乎沒有反應，連自己走過哪裡都說不清楚。

作家安娜貝爾‧斯特里玆（Annabel Streets）點破這件事：多數人的走路，只是習慣的延伸，是一種沒有更新的重複操作。當路線固定、節奏固定、感受固定，身體與世界的連結會慢慢變薄，最後只剩下最原始的卡路里消耗。你看起來在移動，其實什麼都沒有發生。

當「舒服」開始讓你退化

如果你期待走路帶來改變，那第一件要處理的，就是你對「舒服」的依賴。

很多人一遇到冷天就想躲，但身體在低溫裡會啟動棕色脂肪。你以為自己在發抖，其實某個平常很少用到的機制正在被打開，開始消耗能量、開始發熱。站著會冷，但一旦走起來，那股熱會從身體裡面往上頂。

再來是地面。平整的人行道對身體幾乎沒有要求，但踩進泥濘的那一刻，你會先罵一句。鞋子陷下去，重心歪掉，身體開始不斷調整，每一步都不能亂來。走幾步之後你會發現，腦袋變得很專心，那些原本亂跑的念頭反而消失了，情緒也慢慢沉下來。

還有一種幾乎沒人願意試的方式：倒退走。當你轉過身，整個身體會卡住，步伐變得不自然，但也正因為這樣，原本慣用的肌群被打亂，新的協調開始建立。那種不順，就是身體在重新學。

用呼吸和表情，把大腦拉回來

當身體開始被喚醒，接下來要處理的是注意力。

試試一種固定節奏的走法：吸氣走三步，停一下，吐氣走三步，再停一下。前幾輪會覺得卡，甚至有點煩，但繼續走下去，步伐會開始和呼吸對上。當兩者咬在一起，你會進入一種很穩定的狀態，注意力自然集中，不需要刻意壓制雜念。

另一個更直接的做法，是微笑行走。就算當下心情不好，也讓臉維持微笑。身體會先做出反應，大腦再跟上來，情緒會被慢慢拉動。這不是想開一點，而是讓身體先動手，讓感覺跟著改變。

如果想把感官找回來，就把耳機拿掉。不要再讓聲音填滿每一段路，試著用眼睛去掃周圍，用鼻子去聞空氣的味道。剛開始會覺得空，但那不是空，那是你很久沒有使用的感覺正在回來。

一場早就存在的實驗：台灣的朝聖之路

走到這裡，我才比較理解那天的感覺。那段從停車場到餐廳，再到里仁的路，為什麼會讓人靜下來，甚至有一點莊重。

在台灣，其實早就有更完整的版本。像是白沙屯媽祖進香，或大甲媽祖遶境，信眾用步行的方式前進，沒有固定的節奏，也不只是為了抵達某個地點。天氣、體力、路況不斷變動，每一步都在重新適應。

精神科醫師吳佳璇曾引述友人小歐的說法，把這種經驗稱為「走路的體質」。不是能走多遠，而是能不能在過程中調整自己，讓身體和環境重新連上。走久了之後，人會進入一種很特別的狀態，累，但清醒，身體在動，腦袋卻很安定。

當一群人一起進入這種節奏，個體的感受會被重新整理。你不再只是往前移動，而是在一個更大的流動裡，找到自己的位置。

你要繼續重播，還是換一種走法

走路這件事，一旦開始改變方式，整個感受就會不一樣。

你會開始注意溫度的差異，會感覺到腳底的變化，也會察覺呼吸和步伐之間的關係。那些原本被忽略的訊號，一個一個回來，身體不再只是載著你，而是開始參與你正在過的生活。

那天走完之後，我才發現，原來不是距離改變了什麼，而是我終於沒有用「趕路」的方式在走。你可以繼續走一樣的路，過一樣的日子，讓身體慢慢關機；也可以換一種走法，讓自己有點不舒服。差別不在你走了多遠，而在你有沒有醒過來。

精華 FAQ

  • 因為多數人的步行都固定在同一路線、同一節奏與同一感受裡，變成習慣的重播，只剩移動和消耗卡路里，身體與環境的連結也因此越來越薄。

  • 包括讓自己接觸低溫、走泥濘或不平的地面、嘗試倒退走，以及配合固定步伐呼吸、微笑行走、拿掉耳機，讓感官與注意力重新被喚醒。

  • 像白沙屯媽祖進香、大甲媽祖遶境這類步行，不是為了趕到目的地，而是在不斷變動的天氣、體力與路況中調整自己，走出累但清醒的狀態。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#感受 #速度 #卡路里 #專注力 #深度安靜

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

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2026-07-03 23:10 藝式酪梨

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃埔新村老宅店提供各品牌電子閱讀器免費試用與租借。
  • 重點二：店內結合眷村老屋氛圍，適合坐整天慢慢體驗閱讀器。
  • 重點三：現場還有命定閱讀器測驗與散步地圖，方便順遊高雄鳳山。

我們在這裡坐了一整個下午。

一推開門，樟木香氣混著舊磚瓦迎面招呼著，這是老宅的待客之道。


「你聞好香喔，比你的香水好聞。」酪梨一臉驚喜。

我懶得反駁，畢竟事實擺在眼前。

空間裡桌椅錯落，把老靈魂和新科技揉在一起；文青會喜歡，我這種中年人也不排斥。


各品牌電子書閱讀器一字排開，都能試用。店員說隨便現場都免費租借，坐下來慢慢試，不滿意換下一個，反正不收錢。

這年頭不收錢的事情，聽著都讓人起疑心，可這裡偏偏理直氣壯。


酪梨挑了一台，往沙發木椅一坐，翹起腿，儼然要長住的氣勢。我也找了個角落坐下，屋外日頭斜照進來，翻著電子書頁，明明是滑動，心裡卻配上紙頁的沙沙聲。


「這字看著舒服，眼睛不酸。」酪梨說話的聲音很輕，不像是正常的母老虎。


「那就買吧。」我裝作豪氣干雲。


「急什麼，」她瞥我一眼「先用順手，再談感情，跟嫁人一樣。」


我笑了，沒接話。


🏮閱悅電子閱讀專門店-黃埔新村店（閱悅‧時光）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷10號

⏰時間：11:00-20:30

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就是停車場，開車也方便。

2️⃣、整個空間的氛圍很舒服，在眷村老宅裡用電子閱讀器看書真的是很棒的體驗。

3️⃣、想買電子閱讀器不用爬文爬到心累，這裡機型很齊全，直接來這裡每一台都摸、都體驗看看，一定能找到適合自己的。

4️⃣、現場可以玩「我的命定閱讀器」心理測驗，可以抽電子閱讀器支架。

5️⃣、可以跟店員索取黃埔新村散步地圖的網址，黃埔新村好吃好逛的都整理在裡面了，也有近期活動可以報名參加。
https://huangpu-map.vercel.app/





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精華 FAQ

  • 最大特色是把電子閱讀器試用空間放進眷村老宅，並提供各品牌機型免費現場體驗。顧客可自在坐下慢慢試，不滿意也能換機，讓選購過程更輕鬆。

  • 店內機型齊全，店員表示可免費租借並直接體驗，能比較不同品牌的手感、字體與閱讀舒適度。對不想爬文做功課的人來說，能現場摸機最省力。

  • 除了試用閱讀器，現場可玩「我的命定閱讀器」心理測驗，還能抽閱讀器支架；店員也會提供黃埔新村散步地圖網址，方便安排周邊吃喝與活動行程。

藝式酪梨

藝式酪梨

美食 x 夫妻 x 親子 x 廟宇 x 創作 x 在地故事 食物是液態的記憶， 我負責在它蒸發前，用筷子丈量鄉愁的經緯。 並將每口悸動翻譯成你眼角的粼粼波光。

#高雄 #免費 #打卡景點

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打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

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全聯純蜂蜜挑選｜100%純蜂蜜甜感自然不膩，早餐與烘焙都適合｜情人蜂蜜評價

全聯純蜂蜜挑選｜100%純蜂蜜甜感自然不膩，早餐與烘焙都適合｜情人蜂蜜評價

2026-07-01 20:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章說明蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的標示差異。
  • 重點二：情人蜂蜜特濃龍眼蜂蜜為100%純蜂蜜，無添加香料色素。
  • 重點三：全聯可購買兩種包裝，適合早餐、飲品與烘焙使用。

日常飲食裡，蜂蜜一直是我很喜歡的食材之一。不論是加入優格、水果，或是搭配檸檬製作飲品，都能為食物增添不同層次的風味。不過過去在挑選蜂蜜時，我很少特別研究產品標示，總覺得只要包裝上寫著蜂蜜，應該都差不多。

自從成為自由工作者之後，雖然工作節奏仍然經常跟著案子的進度安排，但相較於過去朝九晚五的上班生活，我也多了一些照顧自己的空間，可以更仔細地留意每天吃進肚子裡的食材。

在學習挑選蜂蜜產品的過程中，我才發現原來除了蜂蜜之外，市面上還有蜂蜜風味糖漿、風味糖漿等不同類型的產品，成分與蜂蜜含量也有所差異。想要挑選適合自己的產品，除了比較風味之外，看懂產品名稱與成分標示也是很重要的一件事。

純蜂蜜怎麼挑｜認識蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的差異

過去挑選蜂蜜時，我大多是從口味或包裝下手，很少留意產品名稱的差異。後來才知道，市面上常見的蜂蜜相關產品，依照蜂蜜含量不同，有不同的產品名稱標示。

以目前的規範來說，如果產品名稱標示為「蜂蜜」，代表內容物為100%蜂蜜；如果標示為「蜂蜜風味糖漿」，則表示蜂蜜含量未達60%；而標示為「風味糖漿」的產品，則不含蜂蜜成分。

了解這些標示後，我現在選購蜂蜜時，除了留意風味與用途之外，也會習慣先看看產品名稱與成分標示，對於自己買進家裡的食材也多了一份了解。

情人蜂蜜開箱｜全聯就能買到的100%純蜂蜜選擇

情人蜂蜜的特濃龍眼蜂蜜是我近期相當喜歡的一款蜂蜜。除了成分為100%純蜂蜜之外，也沒有添加香料與色素，並獲得有「食品界米其林」之稱的 ITQI 國際風味評鑑所三星風味獎肯定。

倒出蜂蜜時，可以看到琥珀色的蜜色帶著自然光澤，質地濃稠卻不會過於厚重。無論是直接淋在水果與優格上，或是加入飲品攪拌，都能輕鬆與食材融合，也讓龍眼蜂蜜本身的香氣更加明顯。

另外讓我覺得方便的是，平時到全聯採買食材時就能順手購買，不需要特地尋找其他通路，就能在採買生活用品與食材時順便補貨。

依照使用習慣選擇適合自己的包裝｜從早餐到飲品都能輕鬆搭配的情人蜂蜜

全聯販售的情人蜂蜜共有1500克桶裝以及156克擠壓瓶兩種包裝。1500克桶裝適合家中本來就有固定使用蜂蜜習慣的人，無論是早餐搭配優格、水果，製作蜂蜜檸檬水，或是加入烘焙與料理之中，都能依照需求自由取用。

156克擠壓瓶則採用食品級擠壓式設計，不需要另外準備湯匙，使用時也比較不容易沾手。對於像我一樣，平時喜歡將蜂蜜加入飲品或早餐的人來說，需要使用時直接擠壓即可，無論是淋在優格上，還是加入飲品之中都十分方便。

情人蜂蜜怎麼吃｜我經常搭配的早餐與飲品靈感分享

蜂蜜是我日常生活中很喜歡的食材之一。除了帶來自然的甜味之外，本身也帶有獨特的香氣與風味層次，不論搭配水果、優格，或是加入飲品之中，都能為原本簡單的食材增添不同的變化。以下分享幾種我自己經常搭配的方式。

蜂蜜優格水果碗｜簡單完成的早餐搭配

如果早餐想吃得簡單一些，我通常會準備優格搭配當季水果，再淋上適量的蜂蜜。優格本身帶有微微酸香，搭配水果的清甜與龍眼蜂蜜濃郁的香氣後，整體風味也變得更加豐富。

對於平時工作較忙碌的人來說，不需要花太多時間準備，就能完成一份兼具飽足感與風味的早餐。

蘋果蜂蜜燕麥粥｜適合喜歡熱食早餐的人

除了優格之外，燕麥也是我早餐經常出現的食材之一。將燕麥、牛奶與切丁的蘋果一起熬煮，待燕麥變得濃稠後，再加入適量肉桂與蜂蜜調味。蘋果本身的果香與龍眼蜂蜜的香氣十分搭配，不需要額外加入太多調味料，就能完成一碗簡單又溫暖的早餐。

蜂蜜檸檬氣泡飲｜工作空檔最喜歡的飲品之一

蜂蜜檸檬氣泡飲則是我夏日很常準備的飲品。將檸檬汁、蜂蜜與氣泡水混合後，酸甜交織的風味喝起來相當清爽。尤其是在長時間工作之後，替自己準備一杯冰涼的蜂蜜檸檬氣泡飲，也成了我轉換心情的小儀式。

龍眼蜂蜜本身帶有淡淡花香，即使搭配檸檬與氣泡水，依然能感受到蜂蜜本身的香氣，讓整體風味更加有層次。

把情人蜂蜜融入日常生活｜為日常飲食增添風味的小習慣

從早餐的優格水果碗、熱騰騰的蘋果蜂蜜燕麥粥，到工作空檔時替自己準備一杯蜂蜜檸檬氣泡飲，不需要複雜的料理技巧，只要淋上情人蜂蜜，就能讓原本簡單的食材展現不同的風味。

對我來說，照顧生活並不一定是刻意安排的大事，很多時候反而來自這些容易被忽略的小習慣。當開始留意每天吃進肚子裡的食材，也會慢慢找到適合自己的飲食方式。

如果平常也喜歡在早餐或飲品中加入蜂蜜，下次到全聯採買時，不妨留意看看情人蜂蜜，或許也能從自己的生活裡，找到更多屬於蜂蜜的搭配靈感。

品牌資訊

情人蜂蜜 LOVER HONEY｜官網FBIG

精華 FAQ

  • 依內文說明，標示為「蜂蜜」代表內容物為100%蜂蜜；「蜂蜜風味糖漿」則表示蜂蜜含量未達60%；而「風味糖漿」則是不含蜂蜜成分。

  • 這款蜂蜜主打100%純蜂蜜，沒有添加香料與色素，並獲得ITQI三星風味獎肯定。質地濃稠但不厚重，帶有琥珀色澤與自然香氣。

  • 全聯提供1500克桶裝與156克擠壓瓶兩種包裝，適合早餐優格、水果、蜂蜜檸檬水與烘焙料理。擠壓瓶更方便日常直接使用。

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

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每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#檸檬 #全聯

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