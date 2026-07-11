你每天都在走路，卻可能把自己越走越累：《52種走路方式》揭開多數人不知道的真相

AI重點 文章重點整理： 重點一： 多數人的走路只是習慣重播，身體與世界連結逐漸變薄。

多數人的走路只是習慣重播，身體與世界連結逐漸變薄。 重點二： 刻意改變路面、方向與呼吸，可喚醒感官並重建注意力。

刻意改變路面、方向與呼吸，可喚醒感官並重建注意力。 重點三：像媽祖進香般的步行，能讓人累卻清醒，重新找到位置。

週四是我的佛學日。我刻意把車停得遠一點，先慢慢走去火車站附近吃一頓素食自助餐，再一路走到里仁大甲鎮瀾店。那段路不長，但走著走著，心裡突然冒出一個很清楚的感覺：這不只是移動，這比較像一種小型的朝聖。後來翻到《52種走路方式》，才發現原來有人早就把這件事說得更完整——我們多數時候，其實根本沒有在「走路」。

你每天都在走路，但那更像重播。同一條路、同一個轉角、同一種表情，連無聊都變得很穩定。久了之後，你不是累，你是鈍掉，對周圍幾乎沒有反應，連自己走過哪裡都說不清楚。

作家安娜貝爾‧斯特里玆（Annabel Streets）點破這件事：多數人的走路，只是習慣的延伸，是一種沒有更新的重複操作。當路線固定、節奏固定、感受固定，身體與世界的連結會慢慢變薄，最後只剩下最原始的卡路里消耗。你看起來在移動，其實什麼都沒有發生。

當「舒服」開始讓你退化

如果你期待走路帶來改變，那第一件要處理的，就是你對「舒服」的依賴。

很多人一遇到冷天就想躲，但身體在低溫裡會啟動棕色脂肪。你以為自己在發抖，其實某個平常很少用到的機制正在被打開，開始消耗能量、開始發熱。站著會冷，但一旦走起來，那股熱會從身體裡面往上頂。

再來是地面。平整的人行道對身體幾乎沒有要求，但踩進泥濘的那一刻，你會先罵一句。鞋子陷下去，重心歪掉，身體開始不斷調整，每一步都不能亂來。走幾步之後你會發現，腦袋變得很專心，那些原本亂跑的念頭反而消失了，情緒也慢慢沉下來。

還有一種幾乎沒人願意試的方式：倒退走。當你轉過身，整個身體會卡住，步伐變得不自然，但也正因為這樣，原本慣用的肌群被打亂，新的協調開始建立。那種不順，就是身體在重新學。

用呼吸和表情，把大腦拉回來

當身體開始被喚醒，接下來要處理的是注意力。

試試一種固定節奏的走法：吸氣走三步，停一下，吐氣走三步，再停一下。前幾輪會覺得卡，甚至有點煩，但繼續走下去，步伐會開始和呼吸對上。當兩者咬在一起，你會進入一種很穩定的狀態，注意力自然集中，不需要刻意壓制雜念。

另一個更直接的做法，是微笑行走。就算當下心情不好，也讓臉維持微笑。身體會先做出反應，大腦再跟上來，情緒會被慢慢拉動。這不是想開一點，而是讓身體先動手，讓感覺跟著改變。

如果想把感官找回來，就把耳機拿掉。不要再讓聲音填滿每一段路，試著用眼睛去掃周圍，用鼻子去聞空氣的味道。剛開始會覺得空，但那不是空，那是你很久沒有使用的感覺正在回來。

一場早就存在的實驗：台灣的朝聖之路

走到這裡，我才比較理解那天的感覺。那段從停車場到餐廳，再到里仁的路，為什麼會讓人靜下來，甚至有一點莊重。

在台灣，其實早就有更完整的版本。像是白沙屯媽祖進香，或大甲媽祖遶境，信眾用步行的方式前進，沒有固定的節奏，也不只是為了抵達某個地點。天氣、體力、路況不斷變動，每一步都在重新適應。

精神科醫師吳佳璇曾引述友人小歐的說法，把這種經驗稱為「走路的體質」。不是能走多遠，而是能不能在過程中調整自己，讓身體和環境重新連上。走久了之後，人會進入一種很特別的狀態，累，但清醒，身體在動，腦袋卻很安定。

當一群人一起進入這種節奏，個體的感受會被重新整理。你不再只是往前移動，而是在一個更大的流動裡，找到自己的位置。

你要繼續重播，還是換一種走法

走路這件事，一旦開始改變方式，整個感受就會不一樣。

你會開始注意溫度的差異，會感覺到腳底的變化，也會察覺呼吸和步伐之間的關係。那些原本被忽略的訊號，一個一個回來，身體不再只是載著你，而是開始參與你正在過的生活。

那天走完之後，我才發現，原來不是距離改變了什麼，而是我終於沒有用「趕路」的方式在走。你可以繼續走一樣的路，過一樣的日子，讓身體慢慢關機；也可以換一種走法，讓自己有點不舒服。差別不在你走了多遠，而在你有沒有醒過來。