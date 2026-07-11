2026-07-11 19:02 卡娃思 / 開心趴趴走
閉上眼睛一下下，淡海輕軌＋UBike，輕鬆遊國家級濕地及紅樹林自然保護區（淡江大橋串連淡水八里兩地輕旅）
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：淡江大橋通車後，淡水與八里往返更快更便利。
- 重點二：從紅樹林搭淡海輕軌轉UBike，15分鐘內可到八里。
- 重點三：挖子尾紅樹林與國家級濕地成為輕旅行熱門景點。
淡江大橋帶來的便利交通，鬆鬆體驗往返二地的便捷快速！
- 過去從淡水到八里左岸，大眾交通工具中，搭渡輪是最快的，平日的渡輪好搭，一到假日可是得擠破頭的排隊，班次雖然多，擁擠的時刻還是得等！
- 現在若要迅速往返淡水八里之間吃喝玩樂，善用大眾交通工具轉乘，有了另一個更便捷的選擇，就是從紅樹林捷運站搭乘淡海輕軌到漁人碼頭，在輕軌站前租騎UBike，幾分鐘上橋，15分鐘以內即可抵達八里左岸，太方便了！
淡海輕軌的便利，在淡海大橋啟用通車後，從漁人碼頭經淡江大橋，輕鬆抵達八里左岸第一站「淡水流域國家級溼地」和「挖子尾自然保留區」。
- 挖子尾是新北市八里最靠近淡水河出海口的一個漁村聚落。
- 淡水河在注入台灣海峽前的最後折灣，在挖子尾形成了一向內彎的沙嘴地形，海岸的泥灘地成為水筆仔理想的生長環境， 而這河海交界處豐富的蜉蝣浮游生物，也成為潮間帶各種螺、蟹、魚、鳥等動物良好的食物來源， 而在此形成河口紅樹林的生態環境。
八里挖子尾自然保留區「紅樹林生態保護區」就在淡水國家級濕地旁，從淡江大橋八里端看過來可是好大一片的水筆仔森林，自行車道兼人行步道將經過挖子尾舢舨碼頭，直通高人氣知名的八里左岸景區和渡船頭商圈💕
- 挖子尾自然保留區可說是一處老少咸宜的景點，完善的木棧道沿著海岸溼地的外圍， 走在其間可以就近觀賞保留區內豐富的動植物生態。酷熱的夏天，在這裡可是涼爽至極，加上現在可是聞不到泥灘地的臭味的，我喜歡停下自行車，漫步在水筆仔森林中的涼意，避走了暑氣的時刻很享受的。
- 水筆仔能適應海口高鹽份的土壤，因此成為優勢樹種，在挖子尾海岸盎然生長，形成整片的水筆仔純林。 而水筆仔以胎生繁衍下一代，先在樹葉產生胚根，形狀如毛筆，然後落地插入泥中，長出新的水筆仔樹。 在泥灘地上，處處可見新胚根生長出來的水筆仔新苗。
- 民國83年（1994），政府將這片海岸紅樹林公告為「挖子尾自然保留區」。
挖仔尾舢舨碼頭，最美的風景在沿岸潮水乾潮，螃蟹出土💕
- 挖仔尾舢舨碼頭位在挖子尾自然保留區裡，沿著水岸邊從善版碼頭到淡水國家級濕地的岸邊，鄰近淡江大橋的下方河岸邊，可以近距離觀察到好多從泥灘地上的爬出來的螃蟹，出土的剎那間緩步走著，有時候會是一大群的壯觀，自然之美就是這樣的沒有一點聲音的低調爬行，低調生活在沼澤生活著，以泥灘為家長大的它們，依然保有漂亮鮮艷的外衣。
穿過水筆仔森林之後，觀景休憩台看風景
- 八里左岸公園的「八里水上運動中心」和「The Shack 野菇屋Pizza 八里店」附近，視野超級棒的休憩觀景台，可躲太陽的暫歇處，設置有幾個高腳椅和桌面，還有一個盪鞦韆。
- 安靜的地方，在這兒喜歡做愛做的事，吃吃早餐看風景和靈修，手機再看看早報新聞，清晨時刻幾乎無人，不會被打擾。觀景休憩亭的看淡江大橋，好美！
🔺🔻早晨從淡水漁人碼頭騎這裡UBile 2.0到這裡之後，喝上保溫杯裡從萊爾富超商外帶熱拿鐵咖啡，超日常的聞香賞景，放鬆舒緩騎了半個小時自行車的緊繃的雙腿，在太陽大出之前離開返回淡江大橋回到漁人碼頭，在漁人碼頭輕軌站前還車，再搭輕軌回家，超級方便的往返兩地。
若還玩不夠，休息夠了再往渡船頭方向，從婚紗廣場看淡江大橋美景，沿岸往淡水的右岸看過去，晴空驕陽的美麗風景。
🔻搭輕軌有機會搭上幾米閉上眼睛一下下列車，在有幾米陪伴的車廂裡，閉上眼一下下，還真是極度放鬆的時刻！
精華 FAQ
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文章指出，除了傳統渡輪外，現在可從紅樹林捷運站搭淡海輕軌到漁人碼頭，再租借UBike經淡江大橋前往八里左岸，整體轉乘快速又方便。
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可順遊淡水流域國家級濕地與挖子尾自然保留區，沿途能看見紅樹林、水筆仔森林、潮間帶生態與河口景觀，是結合交通與生態的輕旅行路線。
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可騎UBike到觀景休憩台喝咖啡看風景，也能在木棧道散步、觀察螃蟹與潮間帶生態，之後再經淡海輕軌返回漁人碼頭，行程輕鬆舒適。
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