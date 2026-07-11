搭火車慢慢玩平溪！瑞芳、嶺腳、菁桐3間值得專程下車的療癒咖啡廳

AI重點 文章重點整理： 重點一： 平溪線適合放慢腳步，沿線下車喝咖啡看山景。

平溪線適合放慢腳步，沿線下車喝咖啡看山景。 重點二： 瑞芳、嶺腳、菁桐各有一間值得專程造訪的咖啡廳。

瑞芳、嶺腳、菁桐各有一間值得專程造訪的咖啡廳。 重點三：三間店皆結合老屋、綠意與火車景致，氛圍療癒。

不趕行程，才是平溪線最迷人的旅行方式

每次搭上平溪支線，總會發現大家急著往下一站移動：菁桐老街、平溪天燈、十分瀑布……彷彿停留太久，就會錯過更多景點。

但其實，平溪線最迷人的地方，反而是那些不需要趕時間的片刻。

火車班距不算密集，與其一直趕車，不如挑個喜歡的車站下車，在街道散步、看看山景，再找一間舒服的咖啡廳坐下來。窗外可能是綠意、溪流，也可能是緩緩駛過的火車，一杯咖啡的時間，就足以讓旅行的節奏慢下來。

這次分享三間沿著平溪支線就能抵達的咖啡廳，不論是規劃一日遊，或是想安排沒有目的地的小旅行，都很值得收藏。

如果準備從瑞芳開始探索平溪支線，很推薦先到游咖啡坐坐。

咖啡廳藏身在美食廣場後方的二樓，上樓後別有洞天。木質家具、老屋氛圍與自然採光，讓人一坐下就不自覺放慢步調，很適合帶著一本書，或只是靜靜看著窗外發呆。

濃郁的抹茶巴斯克乳酪蛋糕

有特別的咖啡特調，如青梅美式、薑汁檸檬咖啡、紫蘇梅高球等。如果打算前往九份、金瓜石，或搭上平溪支線旅行，不妨先在瑞芳留一段悠閒的咖啡時光，替旅程揭開序幕。

相較於平溪、十分的人潮，嶺腳一直是平溪線上相對安靜的一站，這裡沒什麼商店，卻隱藏著很有特色的咖啡廳。

老屋改建的小巧咖啡廳

從車站步行幾分鐘就能抵達，老屋改造的空間被山林包圍，偶爾傳來火車經過的聲音，反而成了最療癒的背景音。

有一種歲月靜好的感覺

店內提供咖啡、甜點。沒有太多喧鬧，也沒有匆忙的節奏，很適合放下手機，好好享受一個屬於自己的下午。

拿鐵和乳酪蛋糕都很推薦

如果把菁桐當作平溪線旅程的終點，那野樹85就是替旅行收尾的最佳選擇。

綠意盎然的店門口

咖啡廳隱身在山林之間，大面積的綠意圍繞著空間，坐在窗邊就能感受到四季不同的景色。

舒適的座位

除了咖啡，也提供甜點與餐食。

特別的芬蘭汁

不論是午餐、下午茶，還是旅程最後的一杯咖啡，都很適合。

甜點也是自家手作

比起匆匆逛完老街就離開，不如多留一點時間，在森林裡慢慢坐著，讓這趟平溪旅行有個舒服的句點。

把旅行的速度放慢，才看得見平溪的另一種風景

很多人認識平溪，是因為天燈、老街或瀑布，但真正讓人想一再回訪的，往往是那些不在行程表上的片刻。

一間安靜的咖啡廳、一列緩緩進站的火車、一座被群山包圍的小車站，都讓平溪支線有了不同於熱門景點的魅力。

下次搭上平溪線，不妨試著少安排幾個景點，多留一點空白給自己。一站一站慢慢下車，一杯咖啡、一段散步，也許就能遇見屬於自己的山城風景。