夏季最強消暑計畫—來原住民部落溯溪吧！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章推薦宜蘭南澳鹿皮溪，主打跳水、滑瀑與金岳瀑布。

文章推薦宜蘭南澳鹿皮溪，主打跳水、滑瀑與金岳瀑布。 重點二： 台東達魯瑪克桑樹溪結合溯溪、部落文化與原民風味餐。

台東達魯瑪克桑樹溪結合溯溪、部落文化與原民風味餐。 重點三：作者強調溯溪須選擇合格嚮導與保險完備的信譽單位。

夏季豔陽高掛暑氣瀰漫，周末假期或漫長暑假不要總待在冷氣房，揪家人或朋友來溯溪吧！這是近年非常受歡迎的戶外活動，能在沁涼的溪水中享受涼爽的溫度，是最佳的避暑方式。本文推薦兩條台灣東部極具代表性且融合原住民文化的「頂級消暑天堂」，一條以刺激好玩聞名，另一條則有部落文化與山林秘境，兩者風格截然不同各具魅力。

泰雅族的水上樂園：宜蘭南澳金岳瀑布—鹿皮溪

位於宜蘭南澳泰雅族部落的鹿皮溪，大部分路段平緩好走，一路上巨石錯落有好幾個跳水點與天然滑水道，以豐富的玩水元素聞名，能享受跳水與滑瀑的樂趣。

穿上防寒衣及戴上頭盔，跟著嚮導踏入清澈見底的溪水，一路逆流而上，有時攀爬岩石有時涉水前行，眼前翠綠山林與巨石峽谷，伴隨潺潺流水與蟲鳴鳥叫，讓人瞬間暑意全消，好舒暢啊！

沿途可依個人能力選擇不同高度跳水，也可利用光滑的岩石順流而下滑入深潭，跳水與滑瀑最能感受腎上腺素飆升的刺激，好玩極了！

溯溪的終點是高約30公尺的金岳瀑布，氣勢磅礴的瀑布下方是一個巨大的深潭，冷冽的水流打在身上，夾雜具水氣的強風，是大自然的天然SPA，體感溫度瞬間降到20°C以下，讓人心曠神怡。

魯凱族的神祕峽谷：台東達魯瑪克部落—桑樹溪

比起鹿皮溪水上樂園般的刺激感，位於台東卑南唯一純魯凱族部落的桑樹溪，溪流兩側原始森林環繞，有多層瀑布與岩壁地形，陽光灑落形成如夢似幻的仙境，是一處帶有神聖氛圍的秘境。除了溯溪，部落返鄉青年組成團隊，帶遊客認識部落文化，讓單純戶外活動變成文化探索之旅。

桑樹溪擁有小型瀑布、岩壁峽谷、巨石溪床與天然水潭等多樣的地形，水質清澈呈現如寶石般翠綠色澤，行進中可體驗涉水前進、深潭戲水與瀑布沖洗等，彷彿到了電影《阿凡達》的潘朵拉星球。

嚮導會視環境來帶活動，最舒服的玩法是漂浮，大家手牽手圍成一個圈，平躺在水面上隨波逐流，或是手腳相連，仰躺形成一條長長的「人體火車」，利用救生衣和滑水胎的浮力，在深潭中集體前進，非常有趣好玩。

玩累之餘，可品嘗獵人溪畔午餐，有小米粽、石板烤鹹豬肉等原住民傳統風味餐，配上熱騰騰帶有野菜的熱湯麵，是山林間最頂級的享受。

溯溪安全最重要，要挑選有信譽的單位

由於溪流地形多變及天氣瞬息萬變，溯溪安全絕對重要，要挑選有信譽的主辦單位才能確保一切安全，像是嚮導須具有體委署認證的資格，能提供完善的安全裝備及投保活動意外險等，才能讓溯溪玩得安心。王樣活動成立於2016年，已有十年水類活動開發的經驗，具有口碑深獲市場肯定，絕對是溯溪活動的最佳選擇。

上述兩條溯溪路線是王樣活動最受歡迎的行程，全年開放，想參加須兩日前預約，2人就開團，1人可協助湊團，活動有半日(上/下午場)，也有全日，詳細行程可參閱：https://pse.is/99c8fv，也可加入王樣官方LINE@https://lin.ee/aE8oHnZ，由真人線上客服協助安排與建議，相信能帶給你安全又開心的溯溪之旅。

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