2026-07-10 15:37 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜歸仁區。「有沒有牛肉麵」人氣的牛肉、牛筋燉煮得非常軟爛入味，厚度誠意十足。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台南歸仁區文青風牛肉麵店，主打蔬果牛骨熬煮清爽湯頭。
- 重點二：紅燒與番茄牛肉麵皆有大塊牛肉，肉質軟爛入味份量足。
- 重點三：店內環境整潔舒適，價格約150至160元，評價物超所值。
「有沒有牛肉麵」網路評價好才收入口袋名單中，今天就下午時段前來外帶回家品嚐，來到店面發現，是一間文青風的牛肉麵店，小高發現是一對年輕夫妻掌理中，觀察菜單，店家主打蔬果牛骨熬製的清爽系湯頭，配上厚實卻極度軟嫩的牛肉，比較特殊牛肉麵口味很多可選擇，小高就外帶3種口味回家享用，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
騎樓下有擺放料理台是店家料理廚房。
騎樓下有放置菜單供顧客直接畫選。
廚房裡是年輕女生負責掌廚中，環境看起來覺得很整潔。
這是室內開放式用餐空間，環境看起來日式文青氣息真舒服。
老闆娘撈起大塊牛肉供小高拍照。
這張是店家菜單供客人直接畫選，菜單主要分類有經典紅燒牛肉麵類、雞湯麵類、啐番茄類、風味乾拌類及小菜類等。
這是紅燒牛肉麵150元和番茄牛肉麵160元。
這碗是經典紅燒牛肉麵150元。
這碗紅燒牛肉令小驚艷是這大塊牛肉，這牛肉份量很多定價很合理。
這碗牛肉麵湯頭帶點蔬果甘甜真好喝。
這牛肉切很大塊肉質入味軟Ｑ真好吃。
這拉麵粗細適中很Ｑ彈超好吃。
這碗是番茄牛肉麵160元。
這碗牛肉麵是採用新鮮蕃茄熬煮的醬汁，加上經典紅燒湯頭調和而成，湯頭番茄很濃郁酸甜真好喝，其他食材與紅燒牛肉麵相同，整體口感確實很好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「有沒有牛肉麵」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：有沒有牛肉麵
地址：711臺南市歸仁區後市里中山路二段210號
營業時間:11:00–13:30、17:00–21:00
電話:0908-522-127
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！
精華 FAQ
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店家主打以蔬果與牛骨熬製的清爽系湯頭，整體裝潢走日式文青風，環境整潔舒服，給人輕鬆且有質感的用餐印象。
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文中提到經典紅燒牛肉麵售價150元、番茄牛肉麵售價160元，菜單還有雞湯麵、乾拌麵與小菜等選擇，口味分類相當多元。
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作者認為牛肉大塊且軟爛入味，麵條Q彈，湯頭有蔬果甘甜或番茄酸甜感，整體口感水準之上，加上價格合理與服務親切，因此值得推薦。
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