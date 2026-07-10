2026-07-10 14:44 舌尖上的旅人 Eric Hsu
雲朗夏季旅展開跑！2200元聯合住宿券回歸 9張直攻蘇卡利1泊3食
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：雲朗觀光夏季旅展開跑，線上與實體同步登場。
- 重點二：2200元聯合住宿券可彈性升級，最高入住蘇卡利漫活。
- 重點三：雲品溫泉酒店與君品餐券同步推出早鳥抽獎加碼。
鎖定暑假與國旅商機，雲朗觀光集團「2026夏季旅展」開跑，即日起至7月21日推出線上旅展，7月17日至20日同步進駐台北世貿一館。此次推出高人氣「雲朗聯合住宿券」每張2,00元，以及雲品溫泉酒店萬元有找住宿、君品酒店牛排套餐等多款超值商品。
招牌「雲朗聯合住宿券」每張2200元，可依需求彈性搭配入住不同館別。一張可雙人入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義指定房型，也可加價入住品文旅礁溪；兩張起可升級入住君品酒店、寶桑町屋或豪華房型，最高持九張則可入住頂級度假品牌「蘇卡利漫活」，享受含下午茶、晚餐與早餐的一泊三食假期，滿足從城市小旅行到頂級度假的不同需求。
日月潭雲品溫泉酒店推出限量平日1泊2食住宿券，其中「尊榮湖景客房」每張18888元，「豪華湖景套房」每張28888元，皆包含丹彤西餐廳早餐、晚餐及「雲水行政酒廊」餐飲禮遇，提供更高規格的度假體驗。
除了住宿商品，餐券同樣吸睛。君品酒店推出「茶苑精選牛排雙人套餐券」每張1880元，可選16盎司爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排，搭配麵包、沙拉、濃湯、焗通心粉及甜點。
好康再加碼，7月14日前完成線上下單還可參加早鳥抽獎，有機會免費獲得雲朗聯合住宿券或君品茶苑精選牛排雙人套餐券；前往雲朗觀光官方粉絲團參與指定活動，也有機會把餐券帶回家。
精華 FAQ
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此次夏季旅展自即日起至7月21日先推出線上展售，並於7月17日至20日進駐台北世貿1館同步展出，鎖定暑假與國旅消費商機。
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1張可住翰品高雄或兆品嘉義指定房型，也能加價住品文旅礁溪；2張起可升級君品酒店、寶桑町屋或豪華房型，9張更可入住蘇卡利漫活並享1泊3食。
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雲品溫泉酒店推出平日1泊2食住宿券，君品酒店則有1880元牛排雙人套餐券；7月14日前線上下單可抽住宿券或餐券，粉絲團活動也有機會再拿好康。
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