2026-07-10 14:00 女子漾／編輯周意軒
颱風天外送還送嗎？麥當勞、肯德基、必勝客最新營業資訊整理
強烈颱風巴威持續影響台灣，多個縣市宣布停班停課，不少民眾也開始關心「颱風天速食店有開嗎？」、「外送還能叫嗎？」。目前麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡、必勝客等品牌陸續公布營業調整措施，多數門市維持營業，但外送服務可能因停班停課而暫停。以下整理7大速食品牌最新營業資訊，讓大家颱風天也能快速掌握用餐安排。
麥當勞：停班停課地區歡樂送暫停
麥當勞表示，若所在地區宣布停班停課，歡樂送服務將暫停提供。不過餐廳內用、外帶、得來速與手機點餐仍維持運作，實際營業狀況依各門市公告為主。另外，小麥麥體驗營、麥麥樂天團及生日派對等活動，若遇停班停課也將同步暫停辦理。
肯德基：外送暫停、內用外帶正常
肯德基指出，若當地政府宣布停止上班，該區域門市將停止外送服務，以保障外送夥伴安全。民眾仍可選擇內用、外帶、車道服務及網路預訂快取。不過部分停班停課地區門市可能僅供應限定菜單，並依天候調整營運狀況。
漢堡王：多數門市正常營業
漢堡王表示，除了部分位於百貨商場、車站或企業園區內的門市，須依所在場館規定停止營業外，其餘多數門市維持正常營運。不過因應政府規定，停班停課地區暫停外送服務，最新營業資訊將持續更新於官方粉絲專頁。
摩斯漢堡：視風雨狀況彈性調整
摩斯漢堡於官網公告，將依行政院人事行政總處公告及各地實際風雨狀況，調整門市營業時間，並可能暫停外送服務。建議民眾出發前先查詢鄰近門市最新營業資訊。
必勝客：停班停課區域暫停外送
Pizza Hut表示，停班停課縣市將暫停外送服務，但外帶服務維持正常，手機 App 與網路點餐功能也可正常使用。各門市將視天候狀況調整營業時間，建議訂餐前先致電確認。
達美樂：部分區域調整營運
Domino's Pizza通常會依照地方政府停班停課公告及天候條件調整營業模式。部分地區可能暫停外送，但外帶服務仍視門市狀況提供。最新資訊建議以官方網站與門市公告為準。
拿坡里：依各地風雨狀況調整
Napoli Pizza & Fried Chicken表示，將依各地風雨及政府公告彈性調整營業時間。部分門市可能縮短營業或暫停外送服務，建議民眾出發前先確認門市最新公告。