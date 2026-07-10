2026-07-10 13:33 女子漾／編輯周意軒
2026花蓮暑假懶人包！《進擊的巨人》主題園區登場，遠雄海洋公園門票優惠、住宿攻略整理
今年暑假還沒決定去哪玩？不如直接把花蓮排進行程！遠雄海洋公園今年攜手超人氣動漫《進擊的巨人》，打造全台首座《進擊的巨人》沉浸式主題園區，不只有巨人摩天輪、限定周邊商店、聯名餐點，還能入住鄰近的遠雄悅來大飯店，享受海景度假與親子設施。無論是動漫迷朝聖、親子放電，還是情侶約會，都很適合安排一趟兩天一夜花蓮小旅行。
《進擊的巨人》空降花蓮！全台首座沉浸式主題園區登場
《進擊的巨人》空降花蓮！全台首座沉浸式主題園區登場
《進擊的巨人》自連載以來累積無數粉絲，作品中對自由與大海的嚮往，更成為許多人心中的經典場景。今年暑假，遠雄海洋公園首度與《進擊的巨人》合作，打造全台唯一沉浸式主題園區，從園區造景、周邊商品到特色餐點都融入動畫元素，即日起至8月30日限時登場，動漫迷絕對不能錯過。
巨人摩天輪必搭！用艾連視角俯瞰太平洋
本次聯名最大亮點之一就是「進擊的巨人摩天輪」。當摩天輪緩緩升空，眼前就是遼闊太平洋與花蓮海岸線，彷彿重現艾連、米卡莎與阿爾敏第一次看見大海的震撼時刻。從高空俯瞰整座園區與海景，也讓人有種化身巨人的錯覺，成為今年暑假最熱門的拍照打卡景點。
調查兵團集合！限定主題商店必逛
走進歡樂大街，映入眼簾的是《進擊的巨人》主題商店。現場以調查兵團、經典角色及巨人元素打造沉浸式場景，不只適合拍照打卡，也販售多款聯名商品與花蓮限定周邊。不少商品都是園區限定販售，想收藏艾連、兵長或調查兵團紀念品的粉絲，記得預留時間慢慢逛。
莎夏熱狗、牆內巨人吐司登場！聯名餐點超有梗
除了拍照、買周邊，聯名美食也是本次活動亮點。園區推出多款《進擊的巨人》主題料理，包括重現經典畫面的「發現牆內巨人吐司」、以角色莎夏為靈感打造的「巨型熱狗」，以及象徵角色們首次看見大海的限定刨冰。每一道料理都結合動漫元素與創意擺盤，讓粉絲邊吃邊重溫劇情。
遠雄海洋公園門票優惠整理
活動期間：2026年7月1日至8月30日
進擊的夏天親子套票
售價：1,599元
全票1張
孩童票1張（3至12歲）
海洋冰淇淋1份
Coser動漫變裝票
售價：850元
當日裝扮動漫角色
角色完成度達80%以上即可購買
暑期預售雙人票
售價：1,840元
全票2張
冰怪OF運動毛巾1條，加價100元還可兌換《進擊的巨人》聯名限量名言卡包。
不只巨人主題！海豚守護基地全新亮相
今年暑假另一個話題亮點，就是全新試營運的「海豚守護基地」。不同於傳統動物展演形式，園區希望透過教育與互動體驗，讓旅客了解海洋保育的重要性。試營運期間更邀請1000位小朋友成為首批海洋守護員，希望透過寓教於樂的方式，讓保育觀念從小扎根。此外也推出「與海豚有約」互動體驗活動，近距離認識海豚生態與習性。
「進擊的夏天」電音水花開戰！
今年暑假，遠雄海洋公園不只把《進擊的巨人》搬進園區，更以「進擊的夏天」為主題，集結動漫、音樂、水花與夜宿體驗，打造從白天一路玩到晚上的夏日派對。遊客可以化身調查兵團成員，穿上動漫角色服裝走進熱血場景；園區也加入電音與清涼水花活動，讓大小朋友在音樂節奏中降溫放電。
美人魚實境秀升級回歸
來到海洋公園，也別錯過人氣超高的美人魚實境秀。全新劇碼《印度洋心之旅》斥資百萬升級打造，以燈光、水舞與音樂結合真人美人魚演出，在海洋探索館呈現夢幻海底世界。華麗服裝搭配優美歌聲，無論大人小孩都看得目不轉睛。
住宿推薦1！遠雄悅來大飯店坐擁無敵海景
住宿推薦1！遠雄悅來大飯店坐擁無敵海景
玩完整天後，最推薦入住遠雄悅來大飯店。飯店位於太平洋海岸與花東縱谷之間，擁有絕佳山海景觀，也是許多人到花蓮度假的首選飯店之一。近年完成翻修後，從大廳到客房全面升級，並設有自助餐廳、中餐廳、日式鍋物餐廳、戶外泳池與健身房等設施。
不用離開園區周邊，就能享受完整度假體驗
野奢露營風客房超療癒親子旅客最推薦入住「探索庭園客房」。房型以野奢露營風格設計，大量融入動物與自然元素，房內設有小帳篷、投影設備與趣味空間，讓孩子彷彿置身森林露營區。不用自己搭帳篷，也能享受露營氛圍，成為近年熱門親子房型之一。
暑期限定池畔派對！邊看海邊烤肉超Chill
入住遠雄悅來大飯店，別錯過夏季限定的池畔派對活動。白天可以在泳池戲水消暑，一邊欣賞太平洋海景、一邊享用炭烤美食與沁涼飲品；到了夜晚，池畔搖身一變成為音樂派對現場，在星空與海風陪伴下享受悠閒度假時光。無論是親子同樂、情侶約會，還是好友出遊，都能盡情放鬆拍美照，把夏天最療癒的回憶一次收藏。
瑞奇活力館待一整天也不無聊
入住旅客還能使用瑞奇活力館。館內擁有270度太平洋海景，規劃室內溫水泳池、兒童戲水池、水療池、健身房、桌撞球區與多個主題遊戲室。不論晴天或雨天，都能讓大小朋友盡情放電。
住宿推薦2！悅樂旅店，入住抽沖繩雙人機加酒
住宿推薦2！悅樂旅店，入住抽沖繩雙人機加酒
想把暑假玩得更盡興，悅樂旅店推出期間限定住房主題「PLAY WILD 今晚晚點睡」，活動自2026年7月1日至8月31日登場。旅客於活動期間入住並加入悅樂會員，即可獲得抽獎資格，有機會帶走台灣虎航沖繩雙人來回機票，以及星野集團OMO5沖繩那霸一晚住宿，讓國內小旅行有機會再延伸成沖繩假期。
花蓮中福店同步推出「花園鰻慢慢假期」主題住房專案，以遠雄海洋公園人氣明星花園鰻為設計靈感，打造充滿海洋氣息的四人主題房。專案包含早餐與入住期間無限暢遊遠雄海洋公園，並贈送限定花園鰻娃娃及造型髮箍，從住宿、樂園到紀念小物一次包辦，特別適合親子家庭安排花蓮兩天一夜行程。
悅樂旅店目前共有花蓮中福店、台中文心店及台中站前店三間館別，串連花蓮山海風景與台中城市夜生活。旅客白天探索在地景點，晚上回到旅店延續玩心，為暑假安排一趟步調輕鬆、又充滿驚喜的城市小旅行。