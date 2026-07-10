2026-07-10 09:17 Mei-wen Wang
日月潭伊達邵商圈
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：伊達邵商圈融合邵族文化、美食與日月潭在地觀光特色。
- 重點二：商圈主街攤位多元，常見小米酒、紅茶、麻糬與烤物等。
- 重點三：作者實地品嘗多款小吃飲品，最有印象的是小米酒冰沙與山豬肉。
伊達邵商圈頗有特色。
伊達邵碼頭附近的伊達邵商圈，原為邵族主要聚居地，商圈內融合豐富的邵族文化與美食。商圈的主街道呈現「三豎一橫」格局，各式商店中，常看見小米酒，日月潭紅茶，小米麻糬，烤物攤等等……販售小米酒的商店均有熱情的哥哥姊姊們提供試喝，一杯接一杯的，熱情令人有點難以招架。試喝的小米酒之於我來說偏甜，兒子覺得可以買一瓶。後來遇見一家標榜純正小米的小米酒，這裡有販售小米酒冰沙，老闆信心十足表示商家多以糯米代替小米釀酒，所以會偏甜，而這裡是純粹以小米釀酒，純粹小米釀的酒有股酸澀味，兒子表示還有糯米的小米酒比較好喝。我買了一杯小米酒冰沙，感覺很像在喝養生醋飲，喝這一杯就好。
名氣響亮的東東的排隊人潮一直很長。
想點仙草冰。
看到偌大的台茶18號。
於是點了一杯台茶18號50元，就是冰紅茶。
在日月潭吃個九蛙燒應景。
算是不錯的雞蛋糕，而且蠻可愛的。
本戶父子倆點了烤肉串。
我到隔壁買了小米酒冰沙，純粹小米釀的酒，酸味相當明顯。
這杯有喝養生醋冰沙的感覺。
兒子在力麗哲園對面買了蜜茶，現場有蜂箱，闆娘直接打開一瓶冰鎮竹炭水，現場倒入蜂蜜認真搖晃，加花粉不加價，因此我們隔天又去買了。
隨處可見日月潭美景。
預定的晚餐令人不滿意，餐後到伊達邵商圈找補。小米酒商店繼續熱情招呼試喝。
兒子想點鰻棒。
竹子上串了小米麵糰烤製，可選口味。
捲在竹子上的現烤小米糰，外層焦脆，只是加了蜂蜜後，蜂蜜整個沒有著力點，因此一直往下滴。
我鎖定蔥抓山豬。一份60元，兩份100元，馬上點了兩份。
蔥抓餅包裹鐵板山豬肉，我自己完食一份，方覺得吃到晚餐了。
老公與兒子買了這攤肉蛋堡，他倆表示好吃。
看到蘋果蕉覺得好奇，攤主介紹是有蘋果香味的芭蕉。我們買了三根100元，雖然無法意識到蘋果香味，芭蕉本身是好吃的。
未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康，飲酒不開車。
精華 FAQ
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伊達邵商圈位於日月潭伊達邵碼頭附近，原本就是邵族主要聚居地，因此整體氛圍結合了原民文化、觀光景點與各式在地小吃，形成很有辨識度的商圈特色。
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作者提到小米酒、純小米釀的小米酒冰沙、台茶18號紅茶、蜜茶，以及九蛙燒、鰻棒、蔥抓山豬、肉蛋堡和蘋果蕉等，顯示商圈選擇非常多元。
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作者覺得一般小米酒偏甜，而純小米釀的版本則酸澀明顯，像養生醋飲；後來吃到蔥抓山豬、肉蛋堡等餐點後，才覺得真正補足了晚餐，也對商圈小吃印象深刻。
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