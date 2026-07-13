2026夏日甜點新品推薦！LINE FRIENDS甜甜圈、蜜桃冰心起司塔、阿華田流心蛋塔一次看

夏天就是需要一點甜，幫忙把上班日切換成假期模式！2026夏季甜點新品話題滿滿，Krispy Kreme首度攜手LINE FRIENDS minini推出「Summer Escape Camp 放空夏令營」，把可愛角色變成甜甜圈；必勝客再度聯手世界烘焙冠軍吳寶春，推出「蜜桃冰心起司塔」；COMEME則攜手阿華田打造邪惡系爆漿甜點。從可愛系、清爽水果系到濃郁爆漿系，甜點控這個夏天真的很忙。

Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini，可愛甜甜圈開啟大人的放空夏令營

大人沒有真正的暑假，但可以有一顆甜甜圈的短暫放空。Krispy Kreme 2026夏季首度攜手LINE FRIENDS minini推出「Summer Escape Camp with LINE FRIENDS minini」，以「放空夏令營」為主題，將conini、selini、lenini、bnini四位角色變成特別版甜甜圈，主打7月16日至9月9日期間限定販售。

這次聯名共有4款主題甜甜圈，每款售價67元。「草莓甜心 conini」以愛心造型登場，外層裹上草莓糖霜，內餡填入草莓奶油，酸甜果香很有夏日感；「玉米拿鐵 selini」則把玉米拿鐵風味放進甜甜圈，搭配玉米卡士達內餡，吃起來溫潤香甜，造型也很吸睛。

圖片來源：女子漾編輯

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喜歡奶香甜點的人，可以鎖定「焦糖牛奶 lenini」，以白巧克力、焦糖巧克力、棉花糖與牛奶糖水滴巧克力打造層次，甜感柔和又有療癒感；「柑橘可可 bnini」則走苦甜大人味路線，黑巧克力搭配特濃巧克力醬，內藏橙皮丁，吃起來有可可濃郁感，也有柑橘香氣收尾。

圖片來源：女子漾編輯

除了單顆甜甜圈，Krispy Kreme也推出2款minini夏令營甜甜圈分享盒。6入售價320元，內含minini甜甜圈3顆與綜合口味甜甜圈3顆；12入售價520元，內含minini甜甜圈3顆與綜合口味甜甜圈9顆。很適合辦公室下午茶、朋友聚會，或是想用可愛甜點療癒自己。

圖片來源：女子漾編輯

周邊控也有理由衝一波。7月16日起購買任一minini甜甜圈，可用69元加價購貼紙包；購買minini甜甜圈分享盒可獲贈造型扇，每週推出不同款式。7月30日起購買分享盒可用89元加價購迷你提袋；8月20日起還有159元加價購盲盒公仔活動，數量有限、贈完為止。

Krispy Kreme LINE FRIENDS minini販售資訊



販售期間：2026年7月16日至9月9日

販售通路：全台Krispy Kreme門市

新品優惠：7月16日至7月18日，7月15日前加入Krispy Kreme TW LINE官方帳號好友，可獲得新品券，憑券購買minini夏令營禮盒即贈原味糖霜甜甜圈一盒

放空套餐：7月16日至9月9日，購買任一顆minini甜甜圈，加購任一大杯飲品現折15元

必勝客聯手吳寶春，蜜桃冰心起司塔把夏天變成粉紅甜點季

必勝客冰藏起司塔曾創下每秒賣出一顆、累積熱銷破百萬顆的亮眼成績，今年夏天再度攜手世界烘焙冠軍吳寶春師傅，推出期間限定「蜜桃冰心起司塔」，把台灣在地水蜜桃與冰心乳酪內餡結合，搶攻夏季療癒甜點市場。

圖片來源：官方

這次新品延續必勝客經典冰藏起司塔特色，以北海道乳酪與澳洲乳酪調和，搭配台灣檸檬汁提味，打造滑順濃郁的乳酪內餡。新口味則加入以台灣水蜜桃乾細火熬煮而成的果醬，讓乳酪奶香多了水蜜桃的清甜果香，吃起來冰涼滑順，很適合炎熱午後當作消暑點心。

圖片來源：官方

除了單顆販售，必勝客也推出「冰藏起司塔六入禮盒」，內含原味冰藏起司塔3顆與蜜桃冰心起司塔3顆，一盒就能吃到經典乳酪香與蜜桃水果香。對於想帶去聚會、辦公室分享，或是夏季送禮的人來說，雙拼禮盒會比單一口味更有選擇感。

必勝客蜜桃冰心起司塔販售資訊



販售期間：2026年7月7日至8月31日，售完為止

單顆售價：原價75元，加購優惠價69元

六入禮盒：原味3顆加蜜桃3顆，原價402元，加購優惠價366元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

COMEME攜手阿華田，邪惡系爆漿千層蛋塔、可頌7月15日登場

如果夏天想吃濃郁派甜點，COMEME與阿華田聯名新品很適合列入清單。全台知名千層蛋塔專賣店COMEME將於7月15日推出阿華田限定聯名系列，以「夏日阿華田火山爆發」為主題，把麥芽可可風味放進千層蛋塔與可頌，走的是一口咬下就爆漿的邪惡系路線。

圖片來源：官方

「千層流心阿華田蛋塔」把COMEME招牌酥脆千層塔皮，搭配阿華田風味內餡，特別加入阿華田脆酷力抹醬，做出濃郁流心口感。塔頂再點綴棉花糖與營養麥芽脆酷力，讓可可香、麥芽香、酥脆口感一次爆發，很像甜點版的阿華田火山。

圖片來源：官方

另一款「阿華田流心脆脆可頌」則是把可頌升級成流心版本，內餡灌入香濃阿華田脆酷力抹醬，上方搭配巧克力麥芽雪球濃心棉花糖。可頌本身的奶油香氣，遇上麥芽可可與脆脆口感，甜點控很難只吃一口。

圖片來源：官方

COMEME也推出限時優惠活動，2026年7月15日至7月19日期間，每日前10名購買指定限定組合，即贈市價390元的阿華田造型悠遊卡一個，桃機門市除外。指定組合包含「千層流心阿華田蛋塔四入組合」以及「阿華田流心脆脆可頌及原味可頌組合」。

COMEME阿華田聯名販售資訊



上市時間：2026年7月15日

限定優惠：2026年7月15日至7月19日

優惠內容：每日前10名購買指定組合，贈阿華田造型悠遊卡一個，桃機門市除外

主打品項：千層流心阿華田蛋塔、阿華田流心脆脆可頌