2026-07-09 19:27 舌尖上的旅人 Eric Hsu
宜蘭最消暑玩法！SUP、漂漂河、浮潛4選1 回飯店再泡冷熱雙泉
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：宜蘭瓏山林蘇澳飯店推夏日冒險住房專案。
- 重點二：旅客可任選SUP、溯溪、漂漂河或浮潛。
- 重點三：住宿含冷熱雙泉、水療與精緻餐飲體驗。
炎夏玩水正夯！宜蘭瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店推出全新「野溪海境．夏日冒險」住房專案，一次串聯南澳山林與蘇澳海岸，旅客可任選SUP立槳、溯溪、漂漂河或浮潛等4大戶外體驗，白天探索溪谷與海洋，傍晚返回飯店享受全台少見的冷熱雙泉、水療設施與精緻美饌，打造最消暑的夏季度假提案。
「野溪海境．夏日冒險｜SUP、溯溪、浮潛、漂漂河」住房專案即日起開放預訂，1泊2食可任選4大戶外活動之一，每房12800元起。
全新「野溪海境．夏日冒險｜SUP、溯溪、浮潛、漂漂河」住房專案，結合山林溪谷與海岸景觀，規劃4大人氣水域活動，喜愛山林秘境的旅客，可前往南澳參加溯溪或漂漂河體驗。飯店攜手在地戶外團隊「亞溤而夏」，由熟悉山林環境的泰雅族嚮導帶領深入溪谷。溯溪行程沿著金岳瀑布溪谷前進，挑戰攀岩、涉水、滑瀑等體驗；漂漂河則乘坐大型充氣浮具，順流而下欣賞溪谷美景，在沁涼溪水中享受盛夏消暑樂趣。
想親近海洋，則可前往蘇澳豆腐岬，體驗SUP立槳或龍舟板結合浮潛行程。由專業水域團隊帶領，旅客可划行於平穩海灣，飽覽海岸風光；或搭乘大型龍舟板前往珊瑚礁海域，下水浮潛近距離欣賞魚群與海底生態，從海面一路探索到海底世界。
結束半日山海冒險後，回到飯店即可享受全台少見同時擁有蘇澳冷泉與碳酸氫鈉溫泉的冷熱雙泉，搭配多元水療設施、戶外泳池與舒適客房，舒緩運動後的疲勞。館內設施僅提供住客使用，打造更自在的度假環境，並可搭配精緻餐飲，從戶外探險一路享受味蕾與身心放鬆。
精華 FAQ
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專案主打「野溪海境．夏日冒險」，把南澳山林與蘇澳海岸串聯起來，讓旅客白天玩水、傍晚回飯店泡泉，享受戶外探險與度假放鬆的一站式行程。
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旅客可在SUP立槳、溯溪、漂漂河、浮潛4種活動中任選1項；山林線可走金岳瀑布溪谷，海洋線則可到蘇澳豆腐岬體驗立槳或浮潛。
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專案為1泊2食，每房12800元起；入住後可使用蘇澳冷泉與碳酸氫鈉溫泉構成的冷熱雙泉，還有水療設施、戶外泳池與精緻餐飲，僅限住客使用。
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