2026-07-10 16:38 女子漾／編輯王廷羽
松山文創園區免費快閃！小熊維尼100週年＋哆啦A夢櫻花節同天開跑，限定周邊一次看
台北暑假免費景點又多一個！松山文創園區今年夏天直接變成童年回憶樂園，兩大經典IP「小熊維尼」與「哆啦A夢」同步推出限定快閃店。迎接小熊維尼100週年，「小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店」將帶粉絲走進療癒繪本世界；而「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」則把日本限定櫻花哆啦A夢帶來台灣，全台唯一一站就在松菸！這篇也帶大家搶先看兩場快閃店的亮點及必收周邊，粉絲們可以安排去松菸走走～
文章目錄
⭑小熊維尼100週年快閃登場！
⭑小熊維尼100週年快閃登場！
迪士尼經典角色「小熊維尼」迎來100週年！自1926年《小熊維尼》繪本第一集問世，維尼與小豬、屹耳等夥伴陪伴全球粉絲走過一世紀。
「小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店」以繪本世界為主題，入口打造繪本造型拱門，帶粉絲走進百畝森林。展區規劃復刻經典繪本手稿、百畝森林場景、不同年代維尼形象演變，從早期繪本筆觸到熟悉的黃色小熊，完整呈現維尼百年來的療癒魅力。
亮點1. 台日插畫家聯手創作，維尼變身全新療癒風格
這次快閃特別邀請台日人氣插畫家創作小熊維尼作品，台灣插畫家「黃阿瑪的後宮生活」、「咻咻熊」、「KINGJUN」以維尼與好友之間的友情為靈感，打造全新視覺風格。
日本插畫家陣容包含「nagano」、「Honobono」、「Lommy」、「Mojiji」與「卡納赫拉」，現場首次引進他們創作的小熊維尼圖稿，不同創作者筆下的維尼，有軟萌風、幽默感、日系療癒感，讓百年角色多了新鮮樣貌。現場同步販售插畫家系列商品，台灣插畫家系列也推出專屬LINE貼圖「小熊維尼 台灣人氣插畫家大集合！」，讓維尼走進日常聊天。
亮點2. 超過300款小熊維尼限定商品，感光TEE、香氛吊飾必收
快閃店推出超過300款全新商品，包含經典繪本風格圖稿、全台首發台日插畫家系列，品項橫跨生活用品、服飾包袋、絨毛玩偶、收藏小物。重點商品包含「感光TEE」，陽光照射後會浮現維尼影子；「疊疊馬克杯」兼具實用與收藏感；「互動金屬徽章」增加小巧互動趣味；插畫家系列「毛巾繡明信片」則主打柔軟觸感與療癒圖像。
經典繪本系列推出小熊維尼、小豬、屹耳「經典絨毛玩偶」，還有帶有角色香味的「香氛絨毛吊飾」。「粒粒公仔」集結經典繪本造型與現代版小熊維尼，粉絲能一次收藏不同年代的維尼樣貌。現場也能自由搭配明信片與粒粒公仔掛件，DIY專屬限定商品。
亮點3. 抽獎、消費禮、滿額贈，療癒小驚喜一起帶回家
快閃店設置「巨型繪本燈箱」抽獎活動，每抽350元，就有機會獲得價值千元以上精美好禮！店內消費不限金額，結帳可隨機獲得一張限量「小熊維尼箴言」，收藏動畫與繪本中的暖心語句，單筆消費滿1,000元，可獲得限定「壓克力拼圖」，款式將定期更新。
椰林大道設置「小熊維尼主題拍照房」，2026年7月9日至7月30日期間，完成拍照打卡即有機會獲得免費「插畫家繪本風格拍貼」乙張，每日限量30張。現場另規劃5場「百畝森林生態瓶手作DIY」，可把經典百畝森林變成手作小景。
展覽期間：2026年7月10日（五）～10月11日（日）
小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店資訊
地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠西側
營業時間：週一至週日，含國定例假日，10:00至18:00
⭑櫻花哆啦A夢登陸台灣，全台唯一一站就在松菸！
⭑櫻花哆啦A夢登陸台灣，全台唯一一站就在松菸！
「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」以日本限定造型「櫻花哆啦A夢」為主題，7月10日起在松山文創園區登場，這是全台唯一一站，喜歡哆啦A夢的粉絲可以把握機會！
快閃店把「櫻花」、「飯糰」、「柴犬」等日本意象帶到台北，店內打造櫻花小屋造景，集結哆啦A夢短篇故事中的好朋友，搭配粉嫩櫻花裝飾與櫻花香氣，夏天也能在松菸感受賞櫻氛圍。
亮點1. 28款櫻花節限定新品，櫻花香、海苔聲哆啦A夢超犯規
本次快閃引進28款櫻花節限定新品，包含去年展覽大受好評的「絨毛吊飾」系列，亮點商品包括帶有淡淡櫻花香氣的「櫻花哆啦A夢」，以及揉捏時會有海苔聲響的「飯糰哆啦A夢」。
高人氣造型「型態轉換錠」、「間諜作戰遊戲套裝」、「時光槍」絨毛吊飾也同步登場，多款商品設計各有巧思。店內另有「櫻花哆啦造型抱枕」、「主題紀念限定款T恤」、「櫻花哆啦不鏽鋼保溫杯」等生活用品周邊。
「5cm迷你造型收藏盒」全6款也很適合收藏，將櫻花哆啦A夢、飯糰哆啦A夢、紫薯哆啦A夢等熱門造型縮小成迷你尺寸，擺在辦公桌或收藏櫃都可愛，限定商品各款數量有限，售完為止。
亮點2. 室內外櫻花打卡點，夏天也能拍出粉嫩賞櫻感
快閃店內有櫻花小屋、滿版櫻花造景、不同造型哆啦A夢，適合拍照打卡，戶外也設置櫻花樹主題打卡點，在松菸辦公廳舍旁重現櫻花節主視覺。粉絲若近期安排東京旅遊，也可留意「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 in 東京」，目前正在東京有明 TOKYO DREAM PARK展出。台北快閃則主打櫻花哆啦A夢限定商品與免費打卡體驗。
活動期間：2026年7月10日（五）至10月11日（日）
100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 快閃店 資訊
地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠東側
營業時間：週一至週日，含國定例假日，10:00至18:00
精華 FAQ
-
一場是慶祝小熊維尼100週年的繪本風限定快閃店，另一場是以日本限定櫻花哆啦A夢為主題的櫻花節快閃，兩者都在松山文創園區登場。
-
展區以百畝森林與繪本世界為主軸，並邀請台日插畫家共創。現場有超過300款周邊，包括感光TEE、疊疊馬克杯、香氛絨毛吊飾與限定拍貼活動。
-
活動主打櫻花哆啦A夢與日式賞櫻氛圍，現場有櫻花小屋、戶外打卡點與28款限定新品。活動自2026年7月10日至10月11日，在松菸北向製菸工廠東側展出。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower