2026-07-09 18:51 我是凱南Kenan
嘉義番路鄉美食【piepiya部落第一麥老麵包】一吃難忘的好味道｜逐鹿部落必買名物｜自製薑黃起司咖哩醬好百搭！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：piepiya部落第一麥老麵包由熱愛生活夫妻經營，店面色彩繽紛很適合拍照打卡。
- 重點二：招牌巨無霸老麵包以獨家酸種製作，外酥內軟且帶有獨特嚼勁與微酸風味。
- 重點三：購買麵包會附贈薑黃起司咖哩醬，讓這款逐鹿部落名物更具特色與記憶點。
「piepiya部落第一麥老麵包」是由一對愛吃愛玩的夫妻經營，店面外觀的藝術色彩好適合拍照打卡，店名piepiya鄒族語意思是靈魂、信念，秉持著為家人製作餐點的信念及初心，為客人製作出具部落烘焙香氣的老麵包，又大又好吃！在其他地方沒看過這樣的麵包，超級特別欸！算是我意外發現的一家寶藏麵包店！
【piepiya部落第一麥老麵包】
地址：嘉義縣番路鄉觸口村梅花五路一巷20號
《歡迎關注凱南的官方網站》《凱南官方Instagram快來追蹤》《凱南官方粉絲專頁按個讚》
這絕對能列為去逐鹿部落必買的伴手禮，後來發現朋友圈很多人有討論過「Piepiya廚房- 部落第一麥獨家老麵包」，這款巨無霸老麵包有上過電視喔！
鑽研獨家自製的酸種，讓麵包更有嚼勁、外酥內軟，層次與風味夠豐富，而且因為這種發酵方式，使麵包產生了獨特的酸味與嚼勁，經高溫烘烤後，質地偏鬆軟，但又帶著紮實的口感。在購買麵包時，店家還會附贈一小盒薑黃起司咖哩醬，獨樹一格，搭配著吃，肯定很難忘！
【piepiya部落第一麥老麵包】
地址：嘉義縣番路鄉觸口村梅花五路一巷20號
《歡迎關注凱南的官方網站》《凱南官方Instagram快來追蹤》《凱南官方粉絲專頁按個讚》
精華 FAQ
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最吸引人的是它的巨無霸老麵包外型與獨家酸種風味，口感外酥內軟、帶點嚼勁，和一般麵包很不一樣，容易讓人一吃就留下深刻印象。
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店家由一對愛吃愛玩的夫妻經營，店名piepiya是鄒族語，意思是靈魂與信念，代表他們以為家人製作餐點的初心來做麵包。
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因為這款老麵包在其他地方少見，曾上過電視，且會附贈薑黃起司咖哩醬一起享用，特色鮮明又好吃，很適合作為部落伴手禮。
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