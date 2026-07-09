點點心X三麗鷗再度聯名！Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝變身店長主廚，11款餐點價格一次看

2026-07-09 19:30 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾編輯拍攝
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三麗鷗粉暑假又要集合了！繼2025年掀起排隊熱潮後，港式點心名店點點心今年再度攜手三麗鷗，推出全新聯名企劃「萌友來點心」。這次由Hello Kitty化身甜美店長、布丁狗擔任軟萌外場經理、酷企鵝變身餐廳主廚，從7月13日起一路萌到9月13日，全台21家點點心門市同步開跑。除了11款限定聯名餐點，還有6款限量周邊、滿額盲抽卡包與8大打卡門市，根本是吃港點順便收集可愛的暑假行程！

點點心X三麗鷗聯名亮點1：Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝穿上點點心制服

這次「萌友來點心」不只是角色放上餐點這麼簡單，而是直接把三麗鷗明星變成點點心餐廳成員。Hello Kitty擔任甜美店長、布丁狗化身外場經理、酷企鵝則成為萌帥主廚，三位角色一起進駐全台點點心門市。活動期間，門市也會換上聯名佈置，從牆面、大型窗貼、櫃檯到天花板，都能看到三麗鷗明星的療癒身影。想拍照打卡的粉絲，這次可以直接把吃飯行程升級成可愛巡禮。

圖片來源：官方
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點點心X三麗鷗聯名亮點2：盲抽豬仔包太會玩，吃港點也像開盲盒

每次點點心聯名最受期待的，絕對少不了招牌「豬仔包」。這次經典豬仔再升級，變成可食用版盲盒外蓋，外蓋選用北海道鮮乳製作，口感綿軟帶Q、奶香濃郁，還加上蝴蝶結造型呼應三麗鷗可愛主題。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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開蓋後會隨機出現Hello Kitty蘋果奶皇包、布丁狗焦糖卡士達包或酷企鵝蜜汁叉燒包，用餐就像抽盲盒，吃之前先期待、吃完還想再抽一輪，完全抓住粉絲收藏魂。

點點心X三麗鷗聯名必吃1：Hello Kitty蘋果派西多士

Hello Kitty這次主打甜甜的蘋果系餐點，最有記憶點的就是「Hello Kitty蘋果派西多士」。金黃酥脆的西多士包入香甜蘋果內餡，再搭配奶油與糖粉，吃起來有港式下午茶的邪惡感，也很適合當成飯後甜點。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：官方
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飲品則有「Hello Kitty蘋果多多飲」，蘋果香氣加上酸甜多多，清爽不膩，重點是還附贈造型杯，喝完可以帶回家收藏。

點點心X三麗鷗聯名必吃2：布丁狗卡士達菠蘿包

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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布丁狗代表餐點是「卡士達菠蘿包」，一份有2個，外層酥香、內餡是濃郁卡士達，奶香味十足，完全符合布丁狗軟萌又甜甜的形象。

圖片來源：官方
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搭配「布丁狗柚香氣泡飲」也很適合夏天，細緻氣泡加上柚子果香，視覺清透又解膩，吃港點時點上一杯剛剛好。

點點心X三麗鷗聯名必吃3：酷企鵝港式撈丁

酷企鵝這次走主廚路線，代表餐點「酷企鵝港式撈丁」比較偏鹹食主餐感。Q彈撈丁搭配魚板、午餐肉等經典港式配料，鹹香夠味，很適合想吃飽、又想拍可愛餐點照的人。

圖片來源：官方
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飲品則是「酷企鵝藍莓氣泡飲」，藍莓果香融合氣泡口感，酸甜清爽，視覺上也很有角色感。

點點心X三麗鷗聯名必吃4：三麗鷗三顆燒賣，一籠吃到三種人氣口味

除了Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝各自代表餐點，這次也推出三位明星共同推薦的「三麗鷗三顆燒賣」。一份有3顆，集合多汁玉米、濃郁松露與鮮美魚卵三種口味，搭配皮Q扎實的豬肉燒賣，一籠就能吃到三種層次。對選擇障礙粉絲來說，這款很適合當成多人分食小點，也能一次收下港式點心的經典美味。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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點點心X三麗鷗聯名必吃5：厚切豬扒包，鹹食派也能吃飽

想吃更有飽足感，可以點「厚切豬扒包」。現烤鬆軟麵包夾入厚切豬扒，搭配美乃滋與生菜，肉感紮實、層次豐富，比起甜點系餐點更適合當主食。若是和朋友一起來吃，可以用盲抽豬仔包、燒賣、豬扒包搭配角色飲品，直接組成一桌可愛又滿足的聯名港點餐。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾Ａi製圖
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點點心X三麗鷗聯名周邊：手機支架、電繡皮革卡套限量開賣

除了餐點，這次聯名周邊也很值得粉絲鎖定。首波推出「MagSafe磁吸氣囊支架」與「電繡皮革卡套」，三麗鷗明星都換上點點心制服，實用度和收藏感都有。其中手機支架主打MagSafe磁吸設計，追劇、自拍、滑手機都方便；電繡皮革卡套則有掛繩設計，適合學生族、上班族通勤使用，想把可愛掛在身上的粉絲可以先列入清單。

圖片來源：官方
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點點心X三麗鷗滿額贈：消費滿500元送盲抽卡包

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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首波活動自7月13日起開跑，凡點購任一聯名餐點，且單筆消費滿500元，即可獲得「點點心X三麗鷗盲抽卡包」一份。卡包共4款，採隨機出貨，消費滿1000元贈2份，以此類推，數量有限，送完為止。

後續第二波還會推出新款盲抽卡包、指定加碼小物、Hello Kitty款電繡皮革卡套與全新聯名商品，粉絲可以持續鎖定點點心官方公告。

圖片來源：女子漾Ａi製圖
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#三麗鷗 #布丁狗 #點點心 #限定聯名餐點

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

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這間店居然讓你免費用電子閱讀器一整天？｜免費試用各品牌，在老宅坐一整天

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2026-07-03 23:10 藝式酪梨

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃埔新村老宅店提供各品牌電子閱讀器免費試用與租借。
  • 重點二：店內結合眷村老屋氛圍，適合坐整天慢慢體驗閱讀器。
  • 重點三：現場還有命定閱讀器測驗與散步地圖，方便順遊高雄鳳山。

我們在這裡坐了一整個下午。

一推開門，樟木香氣混著舊磚瓦迎面招呼著，這是老宅的待客之道。


「你聞好香喔，比你的香水好聞。」酪梨一臉驚喜。

我懶得反駁，畢竟事實擺在眼前。

空間裡桌椅錯落，把老靈魂和新科技揉在一起；文青會喜歡，我這種中年人也不排斥。


各品牌電子書閱讀器一字排開，都能試用。店員說隨便現場都免費租借，坐下來慢慢試，不滿意換下一個，反正不收錢。

這年頭不收錢的事情，聽著都讓人起疑心，可這裡偏偏理直氣壯。


酪梨挑了一台，往沙發木椅一坐，翹起腿，儼然要長住的氣勢。我也找了個角落坐下，屋外日頭斜照進來，翻著電子書頁，明明是滑動，心裡卻配上紙頁的沙沙聲。


「這字看著舒服，眼睛不酸。」酪梨說話的聲音很輕，不像是正常的母老虎。


「那就買吧。」我裝作豪氣干雲。


「急什麼，」她瞥我一眼「先用順手，再談感情，跟嫁人一樣。」


我笑了，沒接話。


🏮閱悅電子閱讀專門店-黃埔新村店（閱悅‧時光）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷10號

⏰時間：11:00-20:30

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就是停車場，開車也方便。

2️⃣、整個空間的氛圍很舒服，在眷村老宅裡用電子閱讀器看書真的是很棒的體驗。

3️⃣、想買電子閱讀器不用爬文爬到心累，這裡機型很齊全，直接來這裡每一台都摸、都體驗看看，一定能找到適合自己的。

4️⃣、現場可以玩「我的命定閱讀器」心理測驗，可以抽電子閱讀器支架。

5️⃣、可以跟店員索取黃埔新村散步地圖的網址，黃埔新村好吃好逛的都整理在裡面了，也有近期活動可以報名參加。
https://huangpu-map.vercel.app/





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精華 FAQ

  • 最大特色是把電子閱讀器試用空間放進眷村老宅，並提供各品牌機型免費現場體驗。顧客可自在坐下慢慢試，不滿意也能換機，讓選購過程更輕鬆。

  • 店內機型齊全，店員表示可免費租借並直接體驗，能比較不同品牌的手感、字體與閱讀舒適度。對不想爬文做功課的人來說，能現場摸機最省力。

  • 除了試用閱讀器，現場可玩「我的命定閱讀器」心理測驗，還能抽閱讀器支架；店員也會提供黃埔新村散步地圖網址，方便安排周邊吃喝與活動行程。

藝式酪梨

藝式酪梨

美食 x 夫妻 x 親子 x 廟宇 x 創作 x 在地故事 食物是液態的記憶， 我負責在它蒸發前，用筷子丈量鄉愁的經緯。 並將每口悸動翻譯成你眼角的粼粼波光。

#高雄 #免費 #打卡景點

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全聯純蜂蜜挑選｜100%純蜂蜜甜感自然不膩，早餐與烘焙都適合｜情人蜂蜜評價

全聯純蜂蜜挑選｜100%純蜂蜜甜感自然不膩，早餐與烘焙都適合｜情人蜂蜜評價

2026-07-01 20:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章說明蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的標示差異。
  • 重點二：情人蜂蜜特濃龍眼蜂蜜為100%純蜂蜜，無添加香料色素。
  • 重點三：全聯可購買兩種包裝，適合早餐、飲品與烘焙使用。

日常飲食裡，蜂蜜一直是我很喜歡的食材之一。不論是加入優格、水果，或是搭配檸檬製作飲品，都能為食物增添不同層次的風味。不過過去在挑選蜂蜜時，我很少特別研究產品標示，總覺得只要包裝上寫著蜂蜜，應該都差不多。

自從成為自由工作者之後，雖然工作節奏仍然經常跟著案子的進度安排，但相較於過去朝九晚五的上班生活，我也多了一些照顧自己的空間，可以更仔細地留意每天吃進肚子裡的食材。

在學習挑選蜂蜜產品的過程中，我才發現原來除了蜂蜜之外，市面上還有蜂蜜風味糖漿、風味糖漿等不同類型的產品，成分與蜂蜜含量也有所差異。想要挑選適合自己的產品，除了比較風味之外，看懂產品名稱與成分標示也是很重要的一件事。

純蜂蜜怎麼挑｜認識蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的差異

過去挑選蜂蜜時，我大多是從口味或包裝下手，很少留意產品名稱的差異。後來才知道，市面上常見的蜂蜜相關產品，依照蜂蜜含量不同，有不同的產品名稱標示。

以目前的規範來說，如果產品名稱標示為「蜂蜜」，代表內容物為100%蜂蜜；如果標示為「蜂蜜風味糖漿」，則表示蜂蜜含量未達60%；而標示為「風味糖漿」的產品，則不含蜂蜜成分。

了解這些標示後，我現在選購蜂蜜時，除了留意風味與用途之外，也會習慣先看看產品名稱與成分標示，對於自己買進家裡的食材也多了一份了解。

情人蜂蜜開箱｜全聯就能買到的100%純蜂蜜選擇

情人蜂蜜的特濃龍眼蜂蜜是我近期相當喜歡的一款蜂蜜。除了成分為100%純蜂蜜之外，也沒有添加香料與色素，並獲得有「食品界米其林」之稱的 ITQI 國際風味評鑑所三星風味獎肯定。

倒出蜂蜜時，可以看到琥珀色的蜜色帶著自然光澤，質地濃稠卻不會過於厚重。無論是直接淋在水果與優格上，或是加入飲品攪拌，都能輕鬆與食材融合，也讓龍眼蜂蜜本身的香氣更加明顯。

另外讓我覺得方便的是，平時到全聯採買食材時就能順手購買，不需要特地尋找其他通路，就能在採買生活用品與食材時順便補貨。

依照使用習慣選擇適合自己的包裝｜從早餐到飲品都能輕鬆搭配的情人蜂蜜

全聯販售的情人蜂蜜共有1500克桶裝以及156克擠壓瓶兩種包裝。1500克桶裝適合家中本來就有固定使用蜂蜜習慣的人，無論是早餐搭配優格、水果，製作蜂蜜檸檬水，或是加入烘焙與料理之中，都能依照需求自由取用。

156克擠壓瓶則採用食品級擠壓式設計，不需要另外準備湯匙，使用時也比較不容易沾手。對於像我一樣，平時喜歡將蜂蜜加入飲品或早餐的人來說，需要使用時直接擠壓即可，無論是淋在優格上，還是加入飲品之中都十分方便。

情人蜂蜜怎麼吃｜我經常搭配的早餐與飲品靈感分享

蜂蜜是我日常生活中很喜歡的食材之一。除了帶來自然的甜味之外，本身也帶有獨特的香氣與風味層次，不論搭配水果、優格，或是加入飲品之中，都能為原本簡單的食材增添不同的變化。以下分享幾種我自己經常搭配的方式。

蜂蜜優格水果碗｜簡單完成的早餐搭配

如果早餐想吃得簡單一些，我通常會準備優格搭配當季水果，再淋上適量的蜂蜜。優格本身帶有微微酸香，搭配水果的清甜與龍眼蜂蜜濃郁的香氣後，整體風味也變得更加豐富。

對於平時工作較忙碌的人來說，不需要花太多時間準備，就能完成一份兼具飽足感與風味的早餐。

蘋果蜂蜜燕麥粥｜適合喜歡熱食早餐的人

除了優格之外，燕麥也是我早餐經常出現的食材之一。將燕麥、牛奶與切丁的蘋果一起熬煮，待燕麥變得濃稠後，再加入適量肉桂與蜂蜜調味。蘋果本身的果香與龍眼蜂蜜的香氣十分搭配，不需要額外加入太多調味料，就能完成一碗簡單又溫暖的早餐。

蜂蜜檸檬氣泡飲｜工作空檔最喜歡的飲品之一

蜂蜜檸檬氣泡飲則是我夏日很常準備的飲品。將檸檬汁、蜂蜜與氣泡水混合後，酸甜交織的風味喝起來相當清爽。尤其是在長時間工作之後，替自己準備一杯冰涼的蜂蜜檸檬氣泡飲，也成了我轉換心情的小儀式。

龍眼蜂蜜本身帶有淡淡花香，即使搭配檸檬與氣泡水，依然能感受到蜂蜜本身的香氣，讓整體風味更加有層次。

把情人蜂蜜融入日常生活｜為日常飲食增添風味的小習慣

從早餐的優格水果碗、熱騰騰的蘋果蜂蜜燕麥粥，到工作空檔時替自己準備一杯蜂蜜檸檬氣泡飲，不需要複雜的料理技巧，只要淋上情人蜂蜜，就能讓原本簡單的食材展現不同的風味。

對我來說，照顧生活並不一定是刻意安排的大事，很多時候反而來自這些容易被忽略的小習慣。當開始留意每天吃進肚子裡的食材，也會慢慢找到適合自己的飲食方式。

如果平常也喜歡在早餐或飲品中加入蜂蜜，下次到全聯採買時，不妨留意看看情人蜂蜜，或許也能從自己的生活裡，找到更多屬於蜂蜜的搭配靈感。

品牌資訊

情人蜂蜜 LOVER HONEY｜官網FBIG

精華 FAQ

  • 依內文說明，標示為「蜂蜜」代表內容物為100%蜂蜜；「蜂蜜風味糖漿」則表示蜂蜜含量未達60%；而「風味糖漿」則是不含蜂蜜成分。

  • 這款蜂蜜主打100%純蜂蜜，沒有添加香料與色素，並獲得ITQI三星風味獎肯定。質地濃稠但不厚重，帶有琥珀色澤與自然香氣。

  • 全聯提供1500克桶裝與156克擠壓瓶兩種包裝，適合早餐優格、水果、蜂蜜檸檬水與烘焙料理。擠壓瓶更方便日常直接使用。

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#檸檬 #全聯

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圖片來源：品牌提供
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夏天一到，手搖飲新品也跟著進入戰場模式！從可愛聯名、甜點系飲品，到西瓜、芒果、玫瑰醋等清爽果香系通通登場。這次不只新品好喝，周邊也很有收藏感，Mr.WISH 攜手《小小兵》推出限定保冷袋與造型隨手罐，迷客夏聯名 beard papa’s 把泡芙變成手搖飲，功夫茶、再睡5分鐘、茶湯會、珍煮丹也陸續端出夏季限定新品。想找一杯消暑飲料，這篇可以直接筆記起來。

1. Mr.WISH ×《小小兵》：桃喜烏龍系列開喝，2杯送保冷袋

暑假電影熱潮也吹進手搖飲！Mr.WISH 攜手《小小兵》推出聯名企劃「好茶Action！巨星級好茶登場」，從6月30日起全台門市換上小小兵主題視覺，讓買飲料也像走進小小兵片場。

本次飲品主打「好茶Action_桃喜烏龍系列」，以 Mr.WISH 經典茶底「黃枝香烏龍」為主角，推出「桃喜烏龍冰沙」與「桃喜枝香烏龍」兩款新品。「桃喜烏龍冰沙」結合黃枝香烏龍、蜜桃果泥與芝士奶蓋，還加入晶球啵啵增加咀嚼感，喝起來有冰沙的沁涼，也有蜜桃果香與烏龍茶韻的層次；「桃喜枝香烏龍」則以蜜桃果泥搭配黃枝香烏龍，果香清甜、茶感回甘，是比較清爽耐喝的選擇。

聯名周邊同樣很有吸引力，購買全品項飲品任1杯加價40元，可加購「小小兵造型隨手罐」；購買桃喜烏龍系列任2杯，即可獲得「小小兵聯名保冷袋」1個，款式隨機贈送，送完為止。另有「壓克力立牌吊飾盲盒」共6款、手把款不鏽鋼吸管杯、變色冷水杯等加價購商品，小小兵粉絲真的很難空手離開。

新品資訊：
桃喜烏龍冰沙 95元
桃喜枝香烏龍 75元
活動時間：6月30日起，數量有限，送完為止

2. 迷客夏 × beard papa’s：把香草卡士達泡芙變成手搖飲

甜點控這次要注意！迷客夏首度攜手日本泡芙品牌 beard papa’s，推出「香草雲朵季」系列，把招牌香草卡士達泡芙的甜點感搬進手搖杯。這波聯名主打香草卡士達奶霜、卡士達奶酪與迷客夏茶底的搭配，喝起來有濃濃甜點感，很適合喜歡奶香、茶香、滑順口感的人。

圖片來源：品牌提供
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「夏日卡士達紅茶」以娜杯紅茶為基底，搭配香草卡士達奶霜，讓紅茶焦糖香氣和細緻奶香互相襯托；「香草雲朵拿鐵」則加入綠光鮮奶與卡士達奶霜，整體更濃郁滑順，喝起來像液態泡芙；「香草夾心拿鐵」再升級加入卡士達奶酪，奶霜、奶酪雙重堆疊，甜點感更明顯。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

除了手搖飲，beard papa’s 也同步推出限定「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，將迷客夏茶香融入泡芙內餡，讓這波聯名不只可以喝，也可以吃。7月起還有多波優惠活動，包含指定飲品現折、抽泡芙兌換券、指定茶飲免費加料卡士達奶酪等，想喝甜點系手搖可以鎖定。

3. 功夫茶：西瓜烏龍登場，第二杯半價優惠開跑

如果說夏天一定要有代表水果，那西瓜絕對不能缺席。KUNG FU TEA 功夫茶推出「大西哈時代」系列，以西瓜結合不同烏龍茶底，打造兩款夏季新品「西瓜輕烏龍」與「西瓜焙烏龍」。

圖片來源：品牌提供
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「西瓜輕烏龍」使用隱山烏龍作為基底，入口先是西瓜的清甜果香，尾韻帶出淡雅烏龍茶香，整體清爽不厚重，很適合高溫天氣來一杯。「西瓜焙烏龍」則以鐵觀音焙香烏龍為基礎，焙火香氣能平衡西瓜甜味，喝起來比一般水果茶更成熟、有層次，適合偏愛茶感的人。

優惠新品資訊：
西瓜輕烏龍 70元
西瓜焙烏龍 70元
7月1日至7月5日：西瓜系列第2杯半價
7月6日至7月20日：每杯現折10元
7月21日至7月31日：西瓜輕烏龍＋隱山烏龍組合價99元
8月1日至8月15日：西瓜焙烏龍＋烏龍鐵觀音拿鐵組合價119元

4. 再睡5分鐘：夏日芒Go季，楊枝甘露冰沙、芒果奶蓋一次滿足

芒果控今年夏天也有新選擇！再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」，主打芒果果香、奶蓋與冰沙口感，很適合想喝一杯有飽足感又消暑的手搖飲。其中「楊枝甘露雲朵沙沙」選用完熟芒果製成特製果露，搭配午茉綠打成冰沙，底層加入蜜漬西米露與葡萄柚果粒，中間再堆上芒果奶蓋，喝起來有楊枝甘露的熱帶果香，也有冰沙的清涼感。原價95元，7月30日前嚐鮮價大杯85元。

圖片來源：品牌提供
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「芒果奶蓋」系列則可搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥等茶底，每杯80至85元不等。另有新配料「芒果風味水果凍」，可以讓整杯飲料更有咀嚼感。芒果系列自7月1日至7月31日限時販售，喜歡芒果的人可以把握一個月開喝。

優惠新品資訊：
楊枝甘露雲朵沙沙 原價95元，7月30日前嚐鮮價85元
芒果奶蓋系列 80至85元
芒果風味水果凍 20元
販售時間：7月1日至7月31日

5. 茶湯會 × plantica：玫瑰醋飲登場，酸甜系女孩必收

茶湯會這次聯名日本花藝美學品牌 plantica，推出「玫瑰醋系列」飲品，把花香、果香、茶香與醋飲酸甜感結合，走的是比較輕盈優雅的夏日路線。「四季春玫瑰醋飲」以大馬士革玫瑰調製玫瑰醋，搭配四季春茶，喝起來有玫瑰香氣與茶感回甘；「荔枝翡翠玫瑰醋飲」則以翡翠綠茶為茶底，加入荔枝香，酸甜中多了果香層次。兩款飲品一般門市售價80元，百貨店85元，7月1日開賣，7月5日前享第二杯75折優惠。

聯名周邊也很適合日常使用，「花漾轉轉袋」可作為日常提袋，也能翻轉成單杯飲料提袋；「聯名小燈箱」則以花卉視覺打造療癒感，喜歡花藝風、清新小物的人可以留意。

新品資訊：

四季春玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

荔枝翡翠玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

7月1日開賣

7月1日至7月5日：第2杯75折，每人限購2組

#手搖 #迷客夏 #小小兵

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