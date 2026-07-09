2026-07-09 19:30 女子漾／編輯周意軒
點點心X三麗鷗再度聯名！Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝變身店長主廚，11款餐點價格一次看
三麗鷗粉暑假又要集合了！繼2025年掀起排隊熱潮後，港式點心名店點點心今年再度攜手三麗鷗，推出全新聯名企劃「萌友來點心」。這次由Hello Kitty化身甜美店長、布丁狗擔任軟萌外場經理、酷企鵝變身餐廳主廚，從7月13日起一路萌到9月13日，全台21家點點心門市同步開跑。除了11款限定聯名餐點，還有6款限量周邊、滿額盲抽卡包與8大打卡門市，根本是吃港點順便收集可愛的暑假行程！
點點心X三麗鷗聯名亮點1：Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝穿上點點心制服
這次「萌友來點心」不只是角色放上餐點這麼簡單，而是直接把三麗鷗明星變成點點心餐廳成員。Hello Kitty擔任甜美店長、布丁狗化身外場經理、酷企鵝則成為萌帥主廚，三位角色一起進駐全台點點心門市。活動期間，門市也會換上聯名佈置，從牆面、大型窗貼、櫃檯到天花板，都能看到三麗鷗明星的療癒身影。想拍照打卡的粉絲，這次可以直接把吃飯行程升級成可愛巡禮。
點點心X三麗鷗聯名亮點2：盲抽豬仔包太會玩，吃港點也像開盲盒
每次點點心聯名最受期待的，絕對少不了招牌「豬仔包」。這次經典豬仔再升級，變成可食用版盲盒外蓋，外蓋選用北海道鮮乳製作，口感綿軟帶Q、奶香濃郁，還加上蝴蝶結造型呼應三麗鷗可愛主題。
開蓋後會隨機出現Hello Kitty蘋果奶皇包、布丁狗焦糖卡士達包或酷企鵝蜜汁叉燒包，用餐就像抽盲盒，吃之前先期待、吃完還想再抽一輪，完全抓住粉絲收藏魂。
點點心X三麗鷗聯名必吃1：Hello Kitty蘋果派西多士
Hello Kitty這次主打甜甜的蘋果系餐點，最有記憶點的就是「Hello Kitty蘋果派西多士」。金黃酥脆的西多士包入香甜蘋果內餡，再搭配奶油與糖粉，吃起來有港式下午茶的邪惡感，也很適合當成飯後甜點。
飲品則有「Hello Kitty蘋果多多飲」，蘋果香氣加上酸甜多多，清爽不膩，重點是還附贈造型杯，喝完可以帶回家收藏。
點點心X三麗鷗聯名必吃2：布丁狗卡士達菠蘿包
布丁狗代表餐點是「卡士達菠蘿包」，一份有2個，外層酥香、內餡是濃郁卡士達，奶香味十足，完全符合布丁狗軟萌又甜甜的形象。
搭配「布丁狗柚香氣泡飲」也很適合夏天，細緻氣泡加上柚子果香，視覺清透又解膩，吃港點時點上一杯剛剛好。
點點心X三麗鷗聯名必吃3：酷企鵝港式撈丁
酷企鵝這次走主廚路線，代表餐點「酷企鵝港式撈丁」比較偏鹹食主餐感。Q彈撈丁搭配魚板、午餐肉等經典港式配料，鹹香夠味，很適合想吃飽、又想拍可愛餐點照的人。
飲品則是「酷企鵝藍莓氣泡飲」，藍莓果香融合氣泡口感，酸甜清爽，視覺上也很有角色感。
點點心X三麗鷗聯名必吃4：三麗鷗三顆燒賣，一籠吃到三種人氣口味
除了Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝各自代表餐點，這次也推出三位明星共同推薦的「三麗鷗三顆燒賣」。一份有3顆，集合多汁玉米、濃郁松露與鮮美魚卵三種口味，搭配皮Q扎實的豬肉燒賣，一籠就能吃到三種層次。對選擇障礙粉絲來說，這款很適合當成多人分食小點，也能一次收下港式點心的經典美味。
點點心X三麗鷗聯名必吃5：厚切豬扒包，鹹食派也能吃飽
想吃更有飽足感，可以點「厚切豬扒包」。現烤鬆軟麵包夾入厚切豬扒，搭配美乃滋與生菜，肉感紮實、層次豐富，比起甜點系餐點更適合當主食。若是和朋友一起來吃，可以用盲抽豬仔包、燒賣、豬扒包搭配角色飲品，直接組成一桌可愛又滿足的聯名港點餐。
點點心X三麗鷗聯名周邊：手機支架、電繡皮革卡套限量開賣
除了餐點，這次聯名周邊也很值得粉絲鎖定。首波推出「MagSafe磁吸氣囊支架」與「電繡皮革卡套」，三麗鷗明星都換上點點心制服，實用度和收藏感都有。其中手機支架主打MagSafe磁吸設計，追劇、自拍、滑手機都方便；電繡皮革卡套則有掛繩設計，適合學生族、上班族通勤使用，想把可愛掛在身上的粉絲可以先列入清單。
點點心X三麗鷗滿額贈：消費滿500元送盲抽卡包
首波活動自7月13日起開跑，凡點購任一聯名餐點，且單筆消費滿500元，即可獲得「點點心X三麗鷗盲抽卡包」一份。卡包共4款，採隨機出貨，消費滿1000元贈2份，以此類推，數量有限，送完為止。
後續第二波還會推出新款盲抽卡包、指定加碼小物、Hello Kitty款電繡皮革卡套與全新聯名商品，粉絲可以持續鎖定點點心官方公告。