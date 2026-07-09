2026-07-09 18:12 舌尖上的旅人 Eric Hsu
把東京鐵板燒舞台搬進台北！日本「喜扇亭」首度來台 以黑毛和牛演繹五感饗宴
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大倉久和大飯店邀請喜扇亭首度來台快閃客座。
- 重點二：日本主廚現場演繹黑毛和牛與旬味海鮮鐵板料理。
- 重點三：推出2款限定套餐與兒童餐，融入台灣在地食材。
去年日本壽喜燒名店「人形町今半」來台掀起話題，今年夏天大倉久和大飯店再度邀請旗下高級鐵板燒「喜扇亭」，7月23日至8月2日，限時11天快閃客座，日本主廚將親自來台在山里日本料理獻藝，以日本黑毛和牛結合旬味海鮮與當季食材，帶來一場全新五感饗宴。
創立於1963年的「喜扇亭」為人形町今半旗下代表性的鐵板燒，誕生源自希望突破夏季壽喜燒淡季限制，以鐵板燒重新演繹日本黑毛和牛，透過精準火候與現場料理演出，將和牛最迷人的香氣、油脂與鮮甜風味完整呈現，也讓鐵板燒成為兼具料理與表演藝術的用餐體驗。
此次客座由日本主廚親自掌廚，嚴選經專業牛肉品鑑師挑選、熟成至少兩週的日本黑毛和牛，依不同油花與部位調整鐵板溫度與烹調時間，搭配日本旬味海鮮及時令蔬菜，展現對食材本味與日本「おもてなし」款待精神的堅持。
客座期間推出2款限定套餐，其中晚間「涼月套餐」主打喜扇亭特選黑毛和牛沙朗或菲力，搭配澳洲龍蝦等頂級食材，每套8800元+10%；午間「扇套餐」集結黑毛和牛、北海道干貝與黃雞魚等海陸美味，每套5800元+10%。同步推出兒童套餐，親子客也能共享鐵板美食。
套餐特別保留喜扇亭經典「蛤蜊湯」，以日本千葉縣蛤蜊慢火熬煮，展現鮮甜濃郁的原味，同時也融入台灣在地食材，如水蓮等蔬菜，透過日本職人的鐵板料理技法重新詮釋。
精華 FAQ
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活動自7月23日至8月2日，限時11天於大倉久和大飯店的山里日本料理登場，由日本主廚親自來台獻藝，帶來高級鐵板燒體驗。
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主打熟成至少2週的日本黑毛和牛，依部位與油花調整火候，並搭配旬味海鮮、當季蔬菜與經典蛤蜊湯，展現鐵板料理的香氣與表演感。
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晚間「涼月套餐」每套8800元+10%，含黑毛和牛沙朗或菲力與澳洲龍蝦；午間「扇套餐」每套5800元+10%，並同步提供兒童套餐。
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