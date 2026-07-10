2026-07-10 17:03 旅遊經
台灣美食展7月底登場 一站吃遍必比登名店，預售票開跑、這樣可省門票！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台灣美食展7月31日至8月3日於台北世貿一館登場。
- 重點二：今年以風土醞釀為題，集結四大展區與全台特色美食。
- 重點三：現場匯聚12家米其林必比登名店及多家飯店餐券優惠。
台灣美食展7月底登場 ，圖為天成世貿國際會館「平日明爐烤鴨三吃兌換券」（圖／台灣觀光協會提供）
【旅遊經 洪書瑱報導】
台灣美食展將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場！今年以「風土醞釀」為題，以探索台灣各地、各族群佳餚與物產，呈現人文與風土交織的台灣味。展覽網羅全台在地食材、世界冠軍與金牌美食、伴手禮，以及12家米其林、必比登推薦料理，邀請名廚及職人展演，更有多家知名蔬食品牌參展。目前正販售早鳥預售票，可享9折優惠。不想購票，可這麼做，台灣觀光協會持續攜手台北捐血中心推出捐血贈票活動，於7月25日至8月1日在北北基宜指定捐血點，只要您成功捐血，即可獲得門票一張，限量8,000張，贈完為止。
一、四大展區帶你挖寶在地滋味 16家知名蔬食品牌進駐
BaganHood蔬食餐酒館將以當令食材詮釋蔬食料理的細膩風味（圖／台灣觀光協會提供）
今年展覽分為四大展區，規劃「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」及「藝鳴驚人」等，並匯聚全台在地新鮮食材、地酒、醬釀及異國料理。回應蔬食飲食風潮，今年更首度邀請慈濟人文參展，集結：台北君悅酒店-茶苑、常不輕、養心茶樓、BaganHood蔬食餐酒館、無肉市集、SUN BERNO光焙若蔬食、五郎時食等16家蔬食品牌進駐，邀民眾體驗蔬食的美味。
二、12家米其林、必比登名店 五星飯店餐券搶先預約年度聚會
今年現場真可說是──眾「星」雲集，共邀請到12家米其林必比登推薦、入選餐廳及綠星餐廳，包括：入選店家雲川水月及叁酒弍沏、麻糬寶寶，或入榜多年的台中滬舍餘味、馨苑小料理、沅臻國際東勢牛稼莊、台北牛店精燉牛肉麵，摘下綠星殊榮的小小樹食，以及台南謝掌櫃虱目魚海鮮粥、阿文米粿及鮮蒸蝦仁肉圓等店家，可一次吃遍必比登美食。另還有參展人氣飯店及餐飲集團，包括：海霸王企業集團、台北晶華、台北美福、圓山、天成飯店集團、綠舞等，滙集了餐券、住宿券，最低優惠下殺19折，自助餐下午茶千元有找。
三、名廚接力秀藝 風土飄香 品嘗慢熟滋味
主廚不藏私，除了吃還能學會烹飪美食（圖／台灣觀光協會提供）
今年美食展中將推出「慢熟餐桌」系列活動，邀請YouTube頻道「厭世甜點店」網紅拿拿摳端出甜鹹交織的烏魚子無花果雪花酥；「茗茗康普茶香檳」創辦人陳宥希以「五感」帶領民眾體驗康普茶的發酵之美；電視名廚駱進漢從發酵概念出發，展演經典客家菜高麗菜封與豆乳雞塊；山裡生活休閒農場主要經營者劉昭儀與「Monsoon季風」主廚廖永勛合作，將梅干菜巧妙化身為美味料理；台灣飲食文化研究者徐仲及蔭油第三代製醬人謝宜哲將帶領民眾品評蔭油風味與釀造歷史。另外，還有財政部邀請的重磅嘉賓——冠軍麵包師吳寶春、型男大主廚吳秉承及國宴級主廚阿基師，跨界聯手，演示料理加酒妙招。眾多豪華陣容輪番登台！
台灣美食展聚焦風土醞釀主題，從醬油到烏魚子，等你來探索（圖／台灣觀光協會提供）
美食展預售票於今(9)日於Klook、ibon售票系統、全家FamiTicket、FamiPort、udn售票網、TaiTIX開賣，至７月30日止皆可以9折優惠價180元購買。主辦單位邀請同業於7月31日及8月3日憑名片及身分證件驗證入場。
※.2026台灣美食展：
時間：7月31日（五）至 8月3日（一）10:00-18:00
地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
2026台灣美食展以「風土醞釀」為主題（圖／台灣觀光協會提供）
精華 FAQ
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展覽將於7月31日至8月3日在台北世貿一館舉行，主題為「風土醞釀」，聚焦台灣各地風土、人文與飲食特色，讓民眾一次體驗在地與異國美食。
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展場規劃「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」及「藝鳴驚人」4大展區，並網羅在地食材、地酒、醬釀、異國料理，以及16家蔬食品牌共同參展。
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預售票已在Klook、ibon、全家等通路開賣，至7月30日可享9折、180元優惠；若想免費入場，也可在7月25日至8月1日到指定捐血點捐血換票。