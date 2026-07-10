台北夏季旅展熱烈登場！五大旅遊業者祭「萬元有找、長線折2萬」狂吸下半年連假與跨年商機

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北夏季旅展7月17日登場，業者主打下半年連假與跨年商機。

台北夏季旅展7月17日登場，業者主打下半年連假與跨年商機。 重點二： 短線主打萬元有找，日韓泰與海島行程最低9,999元起。

短線主打萬元有找，日韓泰與海島行程最低9,999元起。 重點三：長線聚焦賞楓、滑雪、郵輪與跨年，最高現折2萬元。

旅人在水都搭上「貢多拉船」，漫遊威尼斯風光。東南旅遊提供



【旅遊經 洪書瑱報導】









下半年旅遊熱潮蓄勢待發！隨著暑假、中秋、國慶、聖誕及2027跨年等連假接力登場，享「遊」好康嗎？不妨把握7月17日至20日在台北世貿一館登場的「2026台北國際夏季旅展」。看準秋冬旅遊及「反向旅遊」深度慢旅的趨勢，各大旅行社與郵輪業者於近日搶先釋出強檔優惠。從「出國萬元有找」的短線清倉，到秋冬賞楓、冬季滑雪，甚至2027年跨年倒數的早鳥卡位戰，各大業者紛紛祭出「第二人現折最高2萬元」及「買4晚送1晚」等瘋狂驚喜價，全力搶攻下半年的旅遊市場。為此為消費者分眾，蒐羅五大面向旅遊產品──



一、海島小資首選：







可樂旅遊於台北夏季旅展祭優惠，韓國首爾清州5日遊每人只要9,999元起。（圖／可樂旅遊）





暑假出國萬元有找，日韓泰跟團超吸睛針對精打細算的小資族，可樂旅遊與五福旅遊在夏季旅展均端出破盤價。可樂旅遊強打暑期清倉，推出「韓國首爾清州5日遊」每人9,999元起，早去晚回且囊括最熱門的暑假時段；東南亞部分，「泰國奇幻曼芭5日」龍蝦海鮮吃到飽＄18,888元起。五福旅遊則主打高品質無購物壓力的精緻體驗，「釜慶真好玩5日」不走蔘肝行程，一口價特惠16,500元起；海島度假秘境「芽莊5日」入住國際五星飯店並享用龍蝦餐，現場報名更可享「第二人現折8,000元」的超狂優惠。雄獅旅遊亦不遑多讓，年輕族群喜愛的「首爾半自助小旅行5日」免2萬即可成行，提供消費者最多元的平價選擇。











韓國釜山佛國寺，層疊出秋日專屬的紅楓絕景(圖：五福旅行社提供)。



二、秋季賞楓與伴自由新玩法：







雄獅深耕全球鐵道，推出市場獨家「東北SATONO福島溫泉5日」，走訪網路票選最美賞楓鐵道「只見線」，每人67,900元起。圖雄獅旅遊提供





日本重現觀光列車，獨創彈性行程秋季日韓賞楓向來是國人最愛，雄獅旅遊觀察發現，東北亞「秋楓」季節商品詢問度爆棚，系列行程銷售已突破5成。雄獅今年更深耕鐵道旅遊，推出獨家「東北SATONO福島溫泉5日」，帶旅客朝聖網路票選最美賞楓鐵道「只見線」，並特別安排台灣美學觀光列車「鳴日號」的列車管家赴日隨車服務，尊榮感十足。可樂旅遊則推出「深秋北海道5日」，保證入住三晚溫泉飯店並享用長腳蟹吃到飽，限量29,888元起。值得關注的是，五福旅遊於今年旅展首創「伴自由」的創新玩法，完美結合團體旅遊的便利與自由行的彈性。如「限時限量影城三都伴自由5日」包含：大阪環球影城，另享有第二人現折4,000元優惠；「韓旅伴自由5日」規劃兩天首爾自由行且全程無購物壓力，滿足現代旅客渴望自由探索的心。











10月下旬進入賞楓季節，可樂旅遊北海道秋季行程限量29,888元起。（圖／可樂旅遊）







日本東京河口湖楓紅如畫框，襯托富士山的優雅白頭。(圖：五福旅行社提供)

三、冬季旅遊，玩雪、反向旅遊「趣」：







雄獅2025冬季滑雪參團人數年增3成，推薦「TANGRAM斑尾滑雪5日」，每人50,900元起。圖雄獅旅遊提供





冬季主題旅遊，玩雪、滑雪夯，滑雪專區小班制，冬遊南歐避人潮更聰明隨著冬季運動風氣日盛，雄獅旅遊今年在旅展現場「首創滑雪與郵輪雙主題專區」。滑雪專區特別推薦「TANGRAM斑尾滑雪5日」，主打天然粉雪，並由雄獅獨家規劃小班制滑雪教學，配備專屬指導員與獨立導覽耳機，活動期間最高折7,000元。









義大利威尼斯冬季風光絕美，避開人潮更能享受慢步調旅行。東南旅遊提供





若不想在冬天匆忙趕行程，東南旅遊則翻轉傳統思維，主打「冬遊歐洲更聰明」的「反向旅遊」理念。東南旅遊指出，冬季的義大利均溫宜人，觀光人潮比夏季減少近四成，且價格至少比夏天便宜10%。東南特別針對45+及55+的壯世代與樂齡玩家，打造「舒服系旅行」，採用長榮航空天天直飛米蘭，並搭配最高時速300公里的「Italo法拉利高速列車」省下大把拉車時間。行程更精選紅蝦評鑑入選餐廳，安排龍蝦義大利麵、火烤丁骨牛排等美食佳餚，讓長輩在專業領隊貼心陪伴下，深度感受微醺且留白的慢活假期。











「米蘭大教堂」哥德式建築雄偉壯觀，為世界第三大教堂。東南旅遊提供







歐洲必訪「聖母百花大教堂」親身感受文藝復興時期的特殊魅力。東南旅遊提供







舒適便捷的「Italo法拉利高速列車」，能縮短旅途乘車時間。東南旅遊提供





四、海上郵輪、河輪，水上遊：









可樂旅遊獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」將於10月啟程。（圖／可樂旅遊）





郵輪度假話題不墜：頂級河輪、迪士尼郵輪、麗星郵輪2.0全面開搶郵輪旅遊依續是今年下半年的吸睛亮點。麗星郵輪2.0大動作進駐夏季旅展，集結下半年最受期待的航程，主打秋季指定5晚日韓航程「買4晚送1晚」，可一次收藏鹿兒島、神戶、釜山等港灣風情，白天深入城市、夜晚在船上享受頂級娛樂；暑假5晚以上航程更享「第3人0元」及「皇宮第二位半價」。此外，麗星郵輪8月更推出「康康星光演唱會」與「原住民主題」等星光主題航次，邀請金曲歌后紀曉君、巴大雄等人登船同樂 。









麗星郵輪2.0推出多項優惠，包括：秋季指定5晚航程「買4晚送1晚」、暑假5晚以上航程第3人0元、皇宮第二位半價及全台唯一60歲以上旅客平日航次85折(圖：麗星郵輪提供)







今年暑假台灣出發唯一8天7晚直航東京、大阪航程已進入最後銷售階段，帶領旅客一次造訪日本關東、關西人氣城市，深度感受東京、大阪雙都魅力(圖：麗星郵輪提供)



雄獅旅遊則積極佈局「飛航郵輪Fly Cruise」市場，獨家規劃「挪威郵輪翡翠號」暢玩東南亞四國，旅展期間下單即贈送「雙人單程香港機加酒」；可樂旅遊也同步鎖定話題最夯的亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」，推出5至6日新加坡團體及自由行商品，最低38,800元起，下訂保證確認艙房 ；若追求高端尊榮體驗，可樂旅遊更獨家包下2026年全新下水的歐洲頂級河輪「世紀之星號」，10月啟程沿著萊茵河慢遊瑞士、法國、德國、荷蘭，早鳥優惠享第二人現折8,000元 。







五、跨年與春節長假：









雪梨跨年搭乘海上煙火船，坐擁港灣煙火零死角。圖雄獅旅遊提供





2027跨年春節早鳥預購：長線卡位最高現折2萬元面對即將到來的2027跨年與春節長假，旅客偏好兼具稀缺性與情感價值的深度體驗。五福旅遊特別超前部署，長程線紐澳指定行程祭出「第二人最高折2萬元」的驚人折扣；雄獅旅遊長線搶先開賣2027年跨年煙火與春節行程，包含：美國紐約時代廣場跨年、雪梨無死角煙火船、北歐追極光等，早鳥預購最高現折1萬元，會員現場下載APP還能再抽萬元旅遊金；可樂旅遊也大手筆規劃「楓紅美加東11日」，帶旅人一次走遍尼加拉瀑布、白山國家森林公園等8大賞楓勝地，每人最低132,800元起，讓渴望以「儀式感經濟」迎接新年的旅人可提早佈局。











可樂旅遊推出一系列出國跨年特別企劃，讓旅人迎接最難忘的2027年。（圖／可樂旅遊）





台北夏季旅展即將於7月17日登場，各大旅行社攤位優惠盡出，近期有出國規劃的民眾不妨把握四天展期，享受精打細算的聰明消費，為自己與家人預訂一場精彩的下半年深度假期！







