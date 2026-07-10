2026夏季旅展7/17世貿一館登場！雲朗、老爺兩大飯店集團祭出超殺優惠，住宿餐飲攻略！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北夏季旅展7/17登場，雲朗與老爺同步推超殺住宿餐券。

台北夏季旅展7/17登場，雲朗與老爺同步推超殺住宿餐券。 重點二： 雲朗主打2,200元聯合住宿券，還有雲品湖景住宿與牛排券。

雲朗主打2,200元聯合住宿券，還有雲品湖景住宿與牛排券。 重點三：老爺推出買10送1餐飲券，知本改裝回歸限定券最受矚目。

知本老爺全新改裝9月回歸，線上限量推出「開幕三天兩夜限定券」，雙人連續入住精緻客房2晚含早餐，每張只要9,999元。圖老爺酒店集團提供。





【旅遊經 洪書瑱報導】

台北國際夏季旅展將於7月17日至7月20日於台北世貿展覽1館登場，為了搶攻盛夏觀光與下半年國旅連假商機，國內兩大飯店集團——「雲朗觀光集團」與「老爺酒店集團」皆大動作參展，不僅實體展覽現場推出多款明星商品，線上旅展更是提前開跑，祭出萬元有找的頂級溫泉住宿、買10送1的百匯餐券，以及早鳥抽獎等超值回饋，是計畫暑假親子消暑旅遊或下半年度假規劃，以及精打細算饕客們的最佳搶購時機。

※.雲朗觀光集團──







2026年夏季旅展強勢登場，雲朗觀光「雲朗聯合住宿券」每張售價2,200元，主打彈性靈活配置，可自由規劃平日入住旗下飯店與秘境據點。_雲朗觀光提供







一、聯合住宿券2,200元有找，彈性解鎖頂級奢華秘境：







深受家庭客群喜愛的品文旅礁溪「樂旅小閣樓」，持2張聯合住宿券加價400元即可入住，並特別加贈兩位12歲以下孩童免費入住及早餐。_雲朗觀光提供





雲朗觀光集團今年以「產品彈性組合」與「精緻款待體驗」為核心，其中包括：深受市場青睞的明星商品「雲朗聯合住宿券」，每張持續維持2,200元的超值價，主打全台多館別的靈活運用。持券1張：可雙人入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房一晚；亦可加價400元入住品文旅礁溪文漾家庭房；持券2張：可升級入住君品酒店雅緻客房、翰品高雄豪華套房（加贈紅酒）、兆品嘉義和式房或寶桑町屋日式町屋雙房；或加價400元入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並特別加贈兩位12歲以下小孩免費入住及早餐。









持雲朗聯合住宿券四張除可四人入住君品酒店豪華客房，亦可雙人入住君品酒店君璽雅緻客房，平日及假日皆不加價，並享翰林軒VIP Lounge及茶苑雙重禮遇。_雲朗觀光提供







雲朗觀光旗下文創慢旅據點，包含結合老屋美學的寶桑町屋及精緻輕奢的蘇卡利漫活，皆可搭配聯合住宿券進行靈活配置入住。_雲朗觀光提供





持券3張至5張，可升級君品酒店行政客房或君品套房，享受最高規格的「雙重禮遇」（包含翰林軒 VIP Lounge 輕食飲料及茶苑專屬餐飲服務）。此外，持券4張平日可雙人入住雲品溫泉酒店「經典山景客房」搭配雙人早餐。持券9張，即可解鎖雲朗旗下文創頂級品牌「蘇卡利漫活」的山盟或不朽客房，享受一泊三食（含下午茶、晚餐、早餐各2客），即可解鎖頂級慢旅假期。



二、雲品溫泉酒店限量平日住宿券：







雲品溫泉酒店豪華湖景套房，每張28,888元，除包含一泊二食美饌外，更可尊享雲水行政酒廊頂級全日餐飲款待，飽覽日月潭水天一色美景。_雲朗觀光提供







雲品溫泉酒店「尊榮湖景客房平日住宿券」每張18,888元，主打雙人一泊二食頂級度假，入住期間能盡情享用雲水行政酒廊的奢華全日餐飲禮遇。_雲朗觀光提供





針對想要從容享受日月潭湖畔風光的旅客，雲品溫泉酒店推出兩款一泊二食限量商品，皆可尊享「雲水行政酒廊」頂級全日餐飲款待，尊榮湖景客房平日住宿券，每張18,888元；豪華湖景套房平日住宿券，每張28,888元，提供21坪（一大床加榻榻米）的頂級奢華空間。







三、星級餐飲美饌：







雲朗線上旅展推出早鳥下單限時抽獎，凡於7月14日前下單的消費者，即有機會抽中雲朗聯合住宿券及君品牛排雙人套餐券。_雲朗觀光提供





餐飲部分主推「君品酒店茶苑精選牛排雙人套餐券」每張1,880元，平假日皆適用，雙人可共享16盎司頂級爐烤肋眼牛排或經典威靈頓牛排（二選一），並附贈精緻套餐副餐，等同以極佳優惠品嚐星級美饌。





雲朗線上旅展自即日起至7月21日舉行。凡於7月14日前完成下單者，即可參加早鳥抽獎，有機會抱回「雲朗聯合住宿券」或「君品茶苑雙人套餐券」。另，消費者也可前往雲朗觀光粉絲團參與活動貼文互動，同樣有機會抽中「君品茶苑精選牛排雙人套餐券」。

※.老爺酒店集團──









老爺酒店夏季旅展7月17日中午12點線上開賣，明星商品「老爺酒店集團聯合餐飲券」每張2,080元，買10張送1張。圖老爺酒店集團提供。



老爺酒店集團將於7月17日中午12點線上、線下同步開賣。旅展以「聯合餐飲券買10送1」與度假酒店「暑假專屬加碼」為兩大主軸，滿足家庭旅遊與機關團購需求。







一、明星聯合餐券買10送1，知本老爺全新改裝強勢回歸：



老爺集團聯合餐飲券：每張2,080元，祭出買10張送1張回饋，全台12家老爺餐廳皆通用。例如憑券可享台北老爺酒店Le Café 咖啡廳平日雙人自助午/晚餐，相當於6折優惠。另，新竹老爺 Le Café 咖啡廳券，每張900元，可享用原價1,298元的自助午晚餐1客；北投老爺 PURE 餐廳餐飲券，每張1,299元，可任選雙人早午餐或英式下午茶，再加碼贈送平日大眾湯免費使用一次；台北老爺雙人自助下午茶券每張1,688元；南港老爺行旅 Soft Kitchen 餐券，每張1,000元，享買10送1，可兌換原價1,298元午間套餐1客。



二、親子家庭度假與暑期加碼──







礁溪老爺「露營車體驗套券」每套2張售價13,598元，每張享平日雙人體驗得天露營車一晚含野營早餐， 7、8月小旺日入住免加價。圖老爺酒店集團提供。







北投老爺「景緻客房住宿券」每張5,888元，雙人入住一晚含早餐，再享一位不佔床孩童平日免費入住，買10張送1張。圖老爺酒店集團提供。





礁溪老爺酒店推出「露營車體驗套券」一套2張13,598元，平日雙人體驗得天露營車，並獨家享有7、8月小旺日入住免加價優惠；明星商品「悠然假期三天兩夜」洋式標準套房雙人兩晚＄17,300元（含早餐及一晚自助晚餐），限量500套；北投老爺酒店推出「雙人景緻客房住宿券」每張5,888元含早餐，主打平日入住可享一位不佔床孩童免費入住，且享買10張送1張回饋；新竹老爺酒店，推出「雙人好食樂住宿券」特價5,299元，含雙人豪華客房住宿，並可任選雙人30分鐘半身油壓或雙人晚餐。

三、萬眾矚目──知本老爺改裝開幕限定：

知本老爺酒店預計於9月全新改裝回歸，此次特別推出線上限量「開幕三天兩夜限定券」，雙人連住精緻客房兩晚含早餐及車站/機場接駁，僅需9,999元。另外，「知本老爺雙人一泊二食住宿券」旅展限定價7,500元，除買10送1外，若於10月31日前入住，每房再加碼贈送500元館內消費金。

除此之外，亦針對文青小資輕旅行，台中大毅老爺行旅與台南老爺行旅皆推出雙人住宿套券（一套2張）4,998元，平均每晚2,499元起，並分別加贈手搖飲或館內消費抵用金，是小資族不可錯過的激省好選擇。

無論是想安排一場頂級的溫泉湖畔慢活之旅，還是想與親友共同開展美食饗宴，2026年夏季旅展絕對是不容錯過的國旅狂歡節！有興趣的民眾不妨於7月17日至7月20日親臨台北世貿一館，或鎖定各大飯店官網線上旅展，把握限時的超殺優惠。



相關旅展優惠訊息，請至各飯店集團查詢！