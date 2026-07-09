2026-07-09 17:43 舌尖上的旅人 Eric Hsu
賞楓搭郵輪正夯！麗星推日韓航程買4送1 東京大阪8天7晚壓軸登場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：麗星郵輪旅展主打秋季日韓航程買4晚送1晚。
- 重點二：暑假壓軸推出台灣出發唯一8天7晚直航東京大阪。
- 重點三：同步祭出親子主題航次與多項限時優惠方案。
迎接暑假旅遊旺季，「麗星郵輪2.0」7月17日至20日參加2026台北國際夏季旅展，祭出秋季指定航程「買4晚送1晚」、暑假5晚以上航程第3人0元、皇宮套房第二位半價等多項優惠，更推出今年暑假台灣出發唯一8天7晚直航東京、大阪等航程，搶攻下半年旅遊商機。
迎接賞楓季，麗星郵輪主打日本、韓國秋季航程，旅客可選擇鹿兒島、熊本、長崎、神戶、高知、大阪、釜山及那霸等人氣港口，旅展期間指定5晚航程享「買4晚送1晚」優惠。相較頻繁換飯店的自由行，郵輪旅遊可一次暢遊多座城市，白天岸上觀光、夜晚返回船上享受餐飲、娛樂與住宿，更能輕鬆體驗「一登船，就是假期」的度假節奏。
暑假壓軸亮點則是全台唯一台灣出發的8天7晚東京、大阪直航航程，目前已進入最後銷售階段，除一次走訪東京、大阪、高知及清水等城市外，船上更安排非洲戰鼓、巴西嘉年華及卡波耶拉戰舞等國際級表演，打造結合異國文化、美食與娛樂的海上度假體驗。
除了航程，麗星郵輪也持續推出話題主題航次。8月9日將由綜藝天王康康帶來「康康星光演唱會航次」，8月23日則邀請金曲歌后紀曉君、巴大雄及葛西瓦登船，透過音樂演出與文化交流，呈現台灣原住民族多元魅力。
親子旅客可選擇暑假限定「星海夏令營」，規劃天文探索、藝術創作、食育、科學實驗、益智遊戲等六大主題課程，讓孩子在海上邊玩邊學，家長也能享受悠閒假期。
旅展期間同步祭出多項限定優惠，包括暑假5晚以上航程第3人免費、皇宮系列套房第二位半價，以及全台唯一60歲以上旅客平日航次艙房85折。現場成交再加贈海陸Wi-Fi、米其林牛肉麵折價券，並有機會抽中6天5晚免費船票。
星夢郵輪「雲頂夢號」也同步推出新加坡出發優惠，指定航程同艙房第2至第4人艙房費只要10元；12月13日出發的峇里島航次，第3位兒童入住更享艙房費0元。麗星郵輪也首度攜手中華航空推出「海空聯票」，持華航新加坡機票加購雲頂夢號航程，每人再贈500元郵輪餐飲金。
精華 FAQ
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旅展期間主打日本、韓國秋季航程，旅客可選鹿兒島、熊本、長崎、神戶、高知、大阪、釜山及那霸等港口，指定5晚航程享買4晚送1晚，吸引賞楓客出遊。
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最大亮點是全台唯一台灣出發的8天7晚東京、大阪直航航程，已進入最後銷售階段，還可一次走訪東京、大阪、高知與清水，並搭配國際級表演提升海上度假體驗。
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除暑假5晚以上航程第3人免費、皇宮套房第二位半價與60歲以上平日艙房85折外，還有現場成交贈Wi-Fi、米其林牛肉麵折價券，以及抽6天5晚免費船票的機會。
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