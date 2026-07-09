2026-07-09 17:38 Cecelia
夏夜、海風、星空！馬祖北竿今年的七夕，是一座露天電影院
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：七夕星漩在馬祖推出北竿電影之夜，連續3晚放映。
- 重點二：8月16、17日后沃村廣場，18日移至坂里天后宮前。
- 重點三：現場備木質躺椅、燈飾與蠶豆點心，營造星空觀影體驗。
今年七夕，把電影票換成一張飛去北竿的機票吧！上一次看露天電影是什麼時候？不是那種草地音樂節順便放映的那種，而是真的坐在木頭躺椅上，海風吹著、星星在頭頂，螢幕亮起來的瞬間，這種電影體驗太浪漫。
今年的「七夕星漩在馬祖」推出全新主題「北竿電影之夜」，從 8 月 16 日到 18 日，連續三個夜晚在北竿島上搭出一座真正的露天電影院。
3天露天電影院，全程星空陪你
8 月 16、17 日在后沃村莊廣場放映，18 日換場坂里天后宮前廣場。現場備有木質躺椅和燈飾佈置，不用自帶椅子也不用搶位子那種壓力感，就是讓你好好坐著看電影。還會免費提供北竿傳統七夕零食「蠶豆點心」，在地節慶文化直接融進觀影體驗裡，這個細節真的很加分！
為什麼值得專程飛過去？
因為北竿的夜空不一樣。沒有台北那些光害，星星是真的很多、很亮的那種。這種事你在城市裡等不到，但搭一班小飛機你就有了。帶家人、帶朋友、帶另一半都適合。七夕去北竿看露天電影，比去百貨公司吃情人節套餐更讓人忘不了！
更多活動資訊及電影放映片單將陸續公布，敬請持續關注「七夕星漩在馬祖」臉書粉絲專頁及北竿鄉公所官方網站。
「北竿電影之夜」活動資訊
日期：2026年8月16日至8月18日
地點：8月16 & 17日 后沃村莊廣場放映；8月18日 坂里天后宮前廣場
精華 FAQ
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這場活動是今年「七夕星漩在馬祖」推出的全新主題之一，將七夕節慶氛圍結合北竿島上的露天放映，打造不同於一般商業影城的浪漫體驗。
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活動時間為2026年8月16日至8月18日，其中8月16日與17日在后沃村莊廣場放映，8月18日則移到坂里天后宮前廣場舉行。
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現場備有木質躺椅與燈飾佈置，讓觀眾能舒服看電影，還免費提供北竿傳統七夕零食蠶豆點心，並搭配少光害的星空夜景，營造難忘氛圍。
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